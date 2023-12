NORFOLK, Virginie, 6 décembre 2023 /CNW/ - PRA Group (Nasdaq : PRAA), leader mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts non performants, a célébré aujourd'hui le lancement de son groupe-ressource dirigé par des employés (GRE) sur l'excellence des personnes Noires. Le GRE sur l'excellence des personnes Noires offrira un espace où les collègues du PRA Group pourront s'engager dans une communauté qui célèbre et embrasse la culture Noire dans le monde entier.

Parmi les trois groupes-ressources dirigés par des employés de l'entreprise de services financiers cotée en bourse actifs aux États-Unis, celui sur l'excellence des personnes Noires est le premier mondial. L'avocate générale nationale Zulema Green et le contrôleur mondial Neal Petrovich sont les coparraineurs exécutifs du groupe.

Mme Green anticipe avec enthousiasme le potentiel du groupe à encourager le développement personnel et professionnel de ses membres, ainsi que leur sentiment d'appartenance. « Je suis ravie de commanditer un espace sécuritaire pour démontrer l'excellence des personnes Noires à son meilleur, et j'espère que cela permettra aux membres de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes », a déclaré Mme Green.

Plus de 100 employés du PRA Group de l'ensemble des opérations mondiales de l'entreprise ont participé à la célébration virtuelle du lancement. L'équipe de direction du GRE sur l'excellence des personnes Noires, qui comprend quatre autres employés du PRA Group, donne le ton avec une vidéo mettant en vedette des employés du groupe qui définissent ce que signifie pour eux l'excellence des personnes Noires. L'événement a été lancé par une introduction de la vice-présidente exécutive, avocate-conseil générale et dirigeante principale des ressources humaines, LaTisha Tarrant, et a mobilisé les participants au moyen de conversations réfléchies et d'activités introspectives qui ont insufflé l'histoire des Noirs et des conversations culturelles pour permettre aux participants de créer un sentiment d'appartenance à la communauté partout dans le monde.

« Le lien culturel entre l'expérience des Noirs transcende le lieu et l'ethnie pour s'étendre à travers le monde. C'est pourquoi le moment choisi pour ce lancement, pendant les Fêtes de fin d'année - une période propice à la famille et à la convivialité - est parfait », a déclaré Mme Green. Mme Green et M. Petrovich ont hâte de commencer la nouvelle année avec ce GRE et de célébrer ensemble les jalons culturels de la Journée Martin Luther King et du Mois de l'histoire des Noirs qui approchent à grands pas.

M. Petrovich souligne également l'importance de cultiver la compréhension et l'empathie parmi les employés, indépendamment de leur ethnie et de leur identité. « Je suis fier de faire partie de notre GRE sur l'excellence des personnes Noires », a déclaré M. Petrovich. « Étant donné que le PRA Group fonctionne comme une seule équipe à l'échelle mondiale, nous sommes passionnés non seulement par la création de cette communauté mondiale, mais aussi par les façons dont elle renforcera nos efforts pour favoriser l'alliance et la promotion de la culture Noire dans l'ensemble de l'entreprise. »

Parmi les autres GRE du PRA Group, mentionnons le GRE Défenseurs des femmes dans le monde des affaires, qui a commencé aux États-Unis en tant que contrepartie du Réseau européen d'affinité pour les femmes, et le GRE Bien-être mental et émotionnel, tous deux lancés en 2022. Chacun de ces GRE a connu beaucoup de succès en établissant des réseaux de mentorat, en coordonnant des initiatives philanthropiques et en créant des occasions pour chaque employé d'être lui-même et de donner le meilleur de lui-même.

La directrice de la diversité et de l'inclusion, Tara Borchers, fait le lien entre le lancement du nouveau GRE et l'engagement plus vaste du PRA Group à l'égard du bien-être et de l'engagement de ses effectifs. « Nous continuons de mettre l'accent sur la création d'un sentiment d'appartenance au sein du PRA Group et nous croyons que les GRE aident à favoriser une culture d'inclusion, a-t-elle déclaré. Cela fait partie de ce que nous valorisons au PRA Group, une communauté pleine de gens qui apprennent les uns des autres et qui prennent soin les uns des autres. »

