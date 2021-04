En 2020, l'événement numérique SHEIN Together a mis en vedette des vedettes comme Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora, Doja Cat, Yara Shahidi, Storm Reid, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Kimberly Loaiza, Sofia Wylie, et Tyler Cameron. L'événement a permis de recueillir des fonds pour le Fond de Réponse Solidaire COVID-19 pour l'OMS, soutenu par les Nations Unies. Plus de 1,8 million de téléspectateurs ont regardé l'événement à l'échelle mondiale.

Cette année, le spectacle unique de musique en diffusion en continu en direct commencera le dimanche 2 mai à 14 h (HNP) et sera animé par Erin Lim Rhodes. Le spectacle regorgera de numéros exclusifs par :

NICK JONAS

STEVE AOKI

MAREN MORRIS

TINASHE

LUNAY

La campagne Light-A-Wish a été lancée à la fin de décembre 2020. Dans ce contexte, on a demandé à la communauté SHEIN d'identifier trois causes qui lui tenaient le plus à cœur. Au cours de la campagne, plus de 10 millions de personnes ont visité la page Light-a-Wish et 2 millions d'entre elles ont fait part de leurs choix de causes. Au bout du compte, la communauté SHEIN aura choisi les causes de la justice raciale, des enfants à risque et du climat. Par conséquent, SHEIN fera un don de 100 000 $ à chaque partenaire, dont NAACP (LDF), Together We Rise , et Ecologi . SHEIN annoncera la prochaine phase de son programme philanthropique en mai.

« L'an dernier, SHEIN Together a aidé à mobiliser 1,8 million d'enthousiastes de SHEIN pour sensibiliser la population et recueillir des fonds pour la lutte contre la COVID-19. L'énorme taux de participation à la campagne SHEIN Together l'an dernier nous a convaincus de poursuivre nos efforts philanthropiques et de continuer de nous investir auprès de notre collectivité. Cette année, nous sommes ravis de pouvoir profiter d'un éventail aussi varié d'artistes de talent pour nous aider à lancer la campagne Light-A-Wish. » Molly Miao, chef de la direction du marketing

Téléchargez l'application sur iPhone ou Android au Apple App Store ou visitez www.shein.com pour en savoir plus.

À propos de SHEIN :

Fondé en 2008, SHEIN est un détaillant en ligne de mode rapide dont le réseau mondial couvre 220 pays et régions. Chez SHEIN, nous accordons une grande importance non pas à nos vêtements, mais au choix. C'est pourquoi nous déposons 500 nouveaux articles de mode par jour, gâtant nos clientes avec une sélection vertigineuse de vêtements féminins tendance qu'elles peuvent mélanger et assortir à leur guise. Nous le faisons parce que nous pensons que les vêtements que nous portons reflètent notre personnalité et nous voulons donner aux femmes d'aujourd'hui les moyens d'explorer et d'exprimer leur individualité. Grâce à l'abondance de choix que nous offrons, nos clientes peuvent confectionner avec finesse un look parfait qui reflète leur individualité. En d'autres termes, nous vous aidons à vous réaliser. Pour en savoir plus sur SHEIN, suivez-nous sur shein.com , instagram.com/shein , et youtube.com/shein .

