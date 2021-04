L'événement incontournable des femmes entrepreneures du Québec

LONGUEUIL, QC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les études sont unanimes, la pandémie a touché plus durement les entreprises appartenant à des femmes que celles dirigées par des hommes. La grande conférence Cap vers la réussite du Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) permet de stimuler la relance des entreprises à propriété féminine.

C'est sans aucun doute l'un des événements les plus importants pour les femmes entrepreneures du Québec. Cap vers la réussite offre trois jours de maillage et de réflexion pour ré-évolutionner nos modèles d'affaires afin d'accélérer la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires. La nouvelle édition 100% virtuelle se déroulera du 11 au 13 mai prochain, via une plateforme virtuelle engageante, pouvant répondre aux besoins de toutes les femmes entrepreneures, partout au Québec.

"L'édition 2020 nous a permis de créer plus de 400 rencontres de maillage entre les entrepreneures et les grandes entreprises. C'est le plus grand événement au Québec pour tisser des liens durables entre les entreprises féminines, les grandes corporations et les principaux acteurs économiques. Nous mettons tout en place pour offrir des opportunités concrètes permettant aux femmes entrepreneures de décrocher des contrats et de développer leurs affaires. Avec la pandémie, ces rencontres sont virtuelles et peuvent faire toute la différence pour assurer la relance de ces entreprises ", soutient la présidente-directrice générale du RFAQ, Ruth Vachon.

Encore cette année, l'événement permettra des rencontres de réseautage et de maillage interentreprises (B2B) offrant de belles opportunités d'affaires pour les femmes entrepreneures. "Nous prévoyons 72 tables rondes ainsi que des rencontres individuelles avec des grandes entreprises désireuses de faire affaire avec des entreprises appartenant à des femmes. À ce jour, une vingtaine de grandes entreprises ont confirmé leur participation: BDC, Banque TD, BMR, Bureau en Gros (articles promotionnels), CAE, Centre du rasoir, Cogeco, EDC, EY, Héma Québec, IBM, Investissement Québec, Kraft/Heinz, Rio Tinto, Société des transports de Montréal, Sodexo, Ubisoft, villes de Laval et Rosemère.

Le thème de l'édition 2021 invite les participants à ré-évolutionner nos modèles pour accélérer la croissance. Le programme offre des conférences et des panels captivants. Les panélistes échangeront sur des sujets tels que: les entreprises inclusives - entreprises d'avenir, l'importance de l'intelligence client-marché et "les entreprises de demain seront humanistes ou ne seront pas". Des conférenciers et panélistes de renom seront présents, tels que Jean-Marc Léger, Kim Thomassin, Michael Denham, Sylvie Pinsonnault, Anne-Marie Hubert, Sylvain Corbeil, Cadleen Désir, Christiane Germain, Élisabeth Deschênes et bien d'autres encore.

La programmation complète sur le site: https://www.capverslareussite.ca L'événement Cap vers la réussite est présenté par TD, en partenariat avec la Banque de développement du Canada (BDC), la Caisse de dépôt et placement du Québec, Demers Beaulne, Desjardins, Exportation et développement Canada (EDC), EY, Fasken, L'initiative Femmes de la Banque Scotia, Investissement Québec, Merck, Via Rail et ZA Communication.

