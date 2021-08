Chongqing et les pays membres de l'Organisation de Shanghai pour la coopération (SCO) unissent leurs efforts pour construire une plateforme de coopération au service du développement de l'économie numérique, qui favorisera les échanges internationaux et la coopération sur le terrain et permettra un développement commun qui profitera à toutes les parties.

Lors de SCE 2021, cinq forums porteront sur les thèmes de l'économie numérique, du commerce électronique, du tourisme intelligent, de la logistique intelligente, du développement de canaux numériques, etc., tandis que six autres forums mettront sur l'Internet industriel.

Les invités présents en ligne et hors ligne proviendront de 18 pays membres de l'Organisation de Shanghai pour la coopération. L'évènement comptera également sur la participation de personnalités importantes comme les membres du secrétariat, du conseil des affaires et du comité de jeunes de l'Organisation de Shanghai pour la coopération, ainsi que de représentants de tous les pays membres de l'Organisation.

SCE 2021 reprend le thème établi « La technologie intelligente renforce l'économie et bonifie la vie » (Smart Technology: Empowering the Economy and Enriching Life). Au total, 610 entreprises participeront à l'exposition en ligne et hors ligne, dont 51 entreprises de Singapour, et la superficie de l'espace d'exposition physique est de 70 000 m2. Le pavillon consacré à la coopération au service du développement de l'économie numérique entre la Chine et l'Organisation de Shanghai pour la coopération est installé dans le Chongqing International Expo Center, et les 18 pays membres de l'Organisation participants y sont regroupés au sein d'un espace d'une superficie de 10 000 m2.

Au total, des invitations ont été envoyées à 133 invités de marque, dont des dirigeants d'organisations internationales et de l'industrie mondiale, ainsi que des scientifiques primés et des universitaires réputés, tandis que des exposants de 31 pays et régions sont prêts à présenter leur technologie en ligne et hors ligne.

Ce forum revêt une grande importance pour la ville de Chongqing, qui est actuellement au cœur d'un cycle de développement de son économie numérique. L'évènement est une plateforme visant à renforcer les échanges entre Chongqing et les pays membres de l'Organisation de Shanghai pour la coopération. Il favorisera également la collaboration, la consultation et les progrès multilatéraux.

L'évènement sera le lieu d'efforts de collaboration et d'échanges approfondis sur le thème de l'économie et du commerce; les points marquants comprendront des cérémonies de signature de projets impliquant des pays et des entreprises de premier plan au sein de l'initiative « Belt and Road », ainsi que des entreprises internationales, villes jumelées et chefs de file de l'industrie.

Pour en savoir plus sur l'évènement China-SCO Forum, Smart China Expo2021, consultez le https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2021/ ou le https://www.ichongqing.info/special/2021sco/.

