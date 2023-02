L'ÉVALUATION ÉCONOMIQUE PRÉLIMINAIRE DE VISION LITHIUM SUR SIRMAC PRÉSENTE UN TRI AVANT IMPÔT DE 839 %, UN VAN5 % AVANT IMPÔTS DE 183 M $CA ET UN REMBOURSEMENT EN MOINS D'UN AN

VAL-D'OR, QC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Vision Lithium Inc. (TSXV : VLI) (OTCQB : ABEPF) (FSE : 1AJ2) (la « Société » ou « Vision Lithium ») est très heureuse d'annoncer qu'elle a reçu les résultats d'une Évaluation Économique Préliminaire (ÉÉP) positive pour le gisement de lithium Dike #5 de la propriété Sirmac de la part des consultants indépendants de la société GoldMinds Geoservices de Québec, Canada. Le Dike #5 est situé à 160km par route au nord de Chibougamau, Québec, Canada. Le ÉÉP couvre un scénario d'exploitation de carrière/mine à ciel ouvert avec expédition directe (DSO) qui présente une valorisation très attrayante à des prix réduits du lithium.

Figure 1 : Aspect général du site (Groupe CNW/Vision Lithium Inc.) Tableau 8 : Flux de trésorerie détaillé pour le scenario de transport vers Chibougamau (cas de base) (Groupe CNW/Vision Lithium Inc.) Figure 2 : Sensibilité de la VAN5 pour le cas de base avant impôts (Groupe CNW/Vision Lithium Inc.) Figure 3 : Sensibilité du IRR pour le cas de base avant impôts (Groupe CNW/Vision Lithium Inc.)

La Société organisera un webinaire pour discuter plus en détail des résultats du ÉÉP le mardi 21 février 2023 à 10h00 HE / 7h00 PT. Une séance de questions-réponses suivra la présentation. Pour vous inscrire, rendez-vous sur : Inscrivez-vous ici

Faits saillants du ÉÉP :

Valeur actualisée nette avant impôt (« VAN ») (taux d'actualisation de 5 %) de 183,6 M $CA, taux de rendement interne (« IRR ») de 839 % et retour sur investissement inférieur à 1 an

Valeur actuelle nette après impôt (« VAN ») (taux d'actualisation de 5 %) de 104,8 M $CA, taux de rendement interne (« IRR ») de 484 % et retour sur investissement inférieur à 1 an

Prix de vente présumé du DSO de 591 $US la tonne / 797 $CA la tonne

4 ans de durée de vie de la mine avec 321 000 tonnes de DSO à 1,33 % Li 2 O

Revenus de 253,4 M $CA

Capital sur la durée de vie de la mine de 3,1 M $CA

Coût d'exploitation par tonne de DSO à 142 $CA

Yves Rougerie, président et chef de la direction, a déclaré : « La ÉÉPÉÉP démontre clairement le faible coût et le rendement très élevé du projet Sirmac Lithium en utilisant un scénario d'exploitation minière par expédition directe sans amélioration préalable du minerai. Le gisement Sirmac présente des caractéristiques uniques et intéressantes qui le rendent propice au développement et à l'extraction à court terme. En raison de la forte demande et de la faiblesse de l'offre, des prix élevés du lithium sont à prévoir pour plusieurs années à venir. Le ÉÉP se concentre uniquement sur la ressource en lithium du Dike #5. Nous savons qu'il existe plusieurs autres dykes ailleurs sur le projet Sirmac, dont plusieurs contiennent du lithium, et qui n'ont pas encore été testés par forage ou même explorés. Cela nous offre un fort potentiel de découverte et d'expansion d'un point de vue de l'exploration sur le projet Sirmac. »

Présentation de l'ÉÉP, description et emplacement du projet

La propriété Sirmac est située dans la région d'Eeyou Istchee / Baie James (carte SNRC 32J11), dans la région nord-ouest de la province de Québec. La propriété est située à environ 160 km au nord-ouest de la ville de Chibougamau et à 170 km au sud-est de la communauté de Nemaska. La propriété Sirmac est accessible par la Route du Nord qui débute à Chibougamau.

Le projet prévoit l'expédition directe de matériel minéralisé. Le cas de base est EXW Chibougamau (transporté et entreposé à Chibougamau pour prise en charge des clients). Un scénario alternatif est également présenté ici, le scénario FOB Saguenay où la roche minéralisée est transportée jusqu'au port de Saguenay et chargée sur des navires.

L'ÉÉP considère une exploitation minière conventionnelle à ciel ouvert/carrière par camion et pelle, où le matériau minéralisé est dynamité, puis chargé sur des camions et transporté jusqu'à la voie ferrée à Chibougamau, au Québec, à 160 km. L'ÉÉP est basée sur l'estimation des ressources minérales présentée dans un rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report: Preliminary Economic Assessment on Pegmatite Dike #5 Lithium-Tantalum Deposit; Propriété Sirmac, Québec » datée du 15 février 2023 et préparée conformément à la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers (« NI 43-101 ») par GoldMinds Geoservices Inc. (« GMG ») de Québec, Québec, Canada.

Le Rapport Technique lié à l'ÉÉP sera déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Vision Lithium www.visionlithium.com dans les 45 jours suivant la publication de ce communiqué de presse. Les lecteurs sont encouragés à lire l'ÉÉP dans son intégralité, y compris toutes les réserves, hypothèses et exclusions liées aux détails résumés dans ce communiqué de presse. L'ÉÉP est destiné à être lu dans son ensemble, et les sections ne doivent pas être lues ou invoquées hors contexte.

L'ÉÉP est de nature préliminaire, comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives sur le plan géologique pour qu'on leur applique les considérations économiques qui permettraient de les classer comme réserves minérales ou de minerai. Il n'y a aucune certitude que l'évaluation économique préliminaire dans l'ÉÉP sera réalisée.

Estimation des ressources minérales

Les informations recueillies par SGS Canada - Géostat en 2014 ont été utilisées pour la nouvelle estimation des ressources avec des variables économiques mises à jour car GMG est d'avis que les données supplémentaires recueillies en 2018 et 2022 confirment le modèle ou, dans certains cas, ne concernent pas le dike a l'étude ici, le Dike #5. Les données ont été vérifiées dans leur forme, leurs teneurs, leur interprétation ainsi que les paramètres d'interpolation et la classification et le modèle de bloc est considéré comme actuel. Comme il n'y a pas de changement important dans cet aspect, le QP de GoldMinds approuve le travail effectué par les personnes qualifiées de SGS.

Considérant les seuls blocs limités à l'enveloppe de fosse optimisée et une teneur de coupure de 0,50 % Li 2 O, les ressources minérales contraintes à la fosse du gisement Sirmac, y compris le design de rampe, sont de 192 000 tonnes de ressources mesurées à 1,38 %Li 2 O, 81 000 tonnes de ressources indiquées à 1,39 %Li 2 O et 49 000 tonnes de ressources présumées à 1,05 % Li 2 O (tableau 1). Les valeurs de tantale sont données à partir des valeurs de bloc à l'intérieur des solides minéralisés en lithium et doivent encore démontrer leur potentiel d'extraction économique.

Ces ressources minérales ne représentent pas des réserves minières puisqu'elles n'ont pas démontré de viabilité économique et comprennent des ressources inférées.

Tableau 1 : Ressources minérales du projet Sirmac avec une teneur de coupure Li 2 O de 0,50 % (2023)

Teneur de

coupure

Li 2 O % Catégorie Tonnage

t Teneur

moyenne

Li % Teneur

moyenne

Li 2 O % Teneur

moyenne

TaO5 % 0,50 Mesurée 192 000 0,639 1,38 0,0074 0,50 Indiquée 81 000 0,647 1,39 0,0081 0,50 Inférée 49 000 0,487 1,05 0,0062



Notes: (1) L'estimation des ressources minérales a été calculée à l'aide des normes de définition des ressources minérales de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) conformément à la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les ressources minérales inférées sont exclusives des ressources mesurées et indiquées.

(2) Densité Moyenne de 2.70 t/m3 utilisée. (3) Date Effective du 23 Janvier, 2023. (4) Tonnage arrondi au millier le plus près.

Exploitation minière et traitement du minerai

L'ÉÉP suppose une exploitation à ciel ouvert conventionnelle par camion et pelle. La production est conçue pour utiliser un entrepreneur clé en main où 1 194 000 tonnes métriques, dont 321 000 tonnes de minerai minéralisé à une teneur de 1,33 % Li 2 O, seront extraites en quatre ans. L'entrepreneur fonctionnera sur une base d'exploitation de carrière de 6 mois avec un calendrier de 7 jours par semaine, 12 heures par jour.

L'infrastructure de soutien sur le site comprendra un petit bâtiment administratif, un entrepôt, un réservoir de carburant, un générateur et divers conteneurs maritimes pour le stockage des matériaux. Les employés resteront dans un camp forestier existant situé à environ 20 kilomètres de la mine.

Le transport de la roche minéralisée du site minier à Chibougamau sera effectué par un entrepreneur. Les chemins forestiers reliant la propriété à la voie ferrée à Chibougamau peuvent accueillir des camions lourds jusqu'à 150 tonnes.

Comme le matériau minéralisé doit être vendu sans amélioration et par expédition directe, la récupération effective dépendra de l'entreprise et de l'usine qui traiteront le matériau.

Néanmoins, les essais métallurgiques passés démontrent que la pegmatite du Dike #5 de Sirmac est appropriée pour produire un concentré de spodumène d'une teneur de 6 % Li 2 O et plus.

Environnement, permis et social

Le site est situé sur le territoire Eeyou Istchee de la Première Nation crie de Mistissini, et sur les territoires de trappe traditionnels des maîtres de trappe qui habitent sur le territoire. Vision Lithium entend développer de bonnes relations avec la Nation crie de la région d'Eeyou Istchee Baie-James, et en particulier la Nation crie de Mistissini, la communauté des Premières Nations dont l'utilisation traditionnelle du territoire et les activités économiques pourraient être les plus directement touchées par le développement de Vision Lithium.

De son côté, Vision Lithium considère ce développement sous l'angle de ses retombées pour l'économie québécoise, ainsi que pour les communautés cries et les communautés locales jamésiennes de Chibougamau - Chapais. Comme le projet est situé sur le territoire d'Eeyou Istchee/Baie James, le développement de la mine relèvera du Régime d'évaluation environnementale du Nord québécois. Il est obligatoire pour un projet minier de se soumettre au processus d'évaluation environnementale en vertu de la Convention de la Baie James. Il s'agit d'un processus en 5 étapes impliquant des consultations et une collaboration avec la Nation crie. Ces étapes sont : l'avis de projet, l'évaluation, la rédaction de l'étude d'impact environnemental et social, l'examen et la décision.

Vision Lithium continue de travailler avec ses consultants en environnement pour élaborer un plan d'autorisation du projet. La Société devra développer diverses études environnementales valorisées qui se divisent principalement en Environnement Biophysique : (topographie, qualité de l'eau, qualité de l'air, caractéristiques des sols et des roches, etc.), Environnement Biologique (Faune et Flore) et Environnement Humain (Socio-Economique impacts et opportunités). D'autres évaluations prévues pour la stratégie d'autorisation tiendront nécessairement compte de la conception de la mine, du traitement et de l'élaboration du plan de remise en état.

Coûts en capital

L'ÉÉP est basé sur un résumé des coûts en capital, conformément aux directives AACE Classe 5 avec une précision estimée de +/- 35%, qui est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Coûts en capital du scénario de base EXW Chibougamau (cas de base)

Description Coût $CA Coûts en capital de la mine 500 000 Station de transfert et dôme Chibougamau 250 000 Coûts en capital des infrastructures 1 000 000 Frais de fermeture 500 000 Contingence (15%) 377 500 Coûts de propriétaire (10%) 225 000 Coûts EPCM (5%) 112 500 Total CAPEX initial 2 925 000

Coûts d'exploitation

Les coûts d'exploitation de la mine par domaine d'activité sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les nombres sont arrondis.

Tableau 3 : Coûts d'exploitation détaillés EXW Chibougamau (cas de base)

Éléments Coût Coût $CA $CA/t exploitée Coûts d'exploitation de la mine 18 901 000 58,88 Expédition de la carrière à

Chibougamau 21 995 000 68,52 G&A 4 815 000 15,00 Total 45 711 000 142,40

Tableau 4 : Coûts d'exploitation détaillés FOB Port de Saguenay

Éléments Coût Coût $CA $CA/t exploitée Coûts d'exploitation de la mine 18 901 000 58,88 Expédition de la carrière à

Chibougamau 21 995 000 68,52 Expédition de Chibougamau au port

de Saguenay 28 457,000 88,65 G&A 4 815 000 15,00 Total 74 168 000 231,05

Modèle économique

Les principaux paramètres de l'ÉÉP sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Principaux paramètres de L'ÉÉP

Éléments Unités Valeur Concentré de Li 2 O (spodumene) US$/mt 4 100 Prix de vente du DSO US$/mt 591 Exploitation (matériau minéralisé)

tonnage sur vie de mine (actuel) tonne

métrique 321 000 Redevance sur les ventes (propriétaires) % 1,00 Impôt Fédéral % 15,00 Taxe Provinciale % 11,50 Impôt Minier % 16,00



*Prix de vente du DSO = Prix du concentré de Li 2 O x ((Teneur %Li 2 O) / Concentré Li 2 O 6.0%) x 65% payable

Tableau 6 : Modèle économique du cas de base

Éléments Valeur $CA Revenu total des ventes 253 366 000 Coûts d'exploitation totaux 45 711 000 VAN escompté avant taxes (5,0%) NPV 183 576 500 VAN après taxes (5,0%) NPV 104 752 000

* Les nombres sont arrondis

Tableau 7 : Modèle économique du FOB Saguenay

Éléments Valeur $CA Revenu total des ventes 253 366 000 Coûts d'exploitation totaux 74 167 590 VAN escompté avant taxes (5.0%) NPV 167 095 046 VAN escompté après taxes (5.0%) NPV 99 961 526

* Les nombres sont arrondis

Notes:

(1) Aucune estimation des réserves minières n'a été élaborée. L'ÉÉP est basée sur des évaluations techniques et économiques de bas niveau qui ne sont pas suffisantes pour étayer l'estimation de réserves minérales ou de minerai. Bien que près de 90 % des ressources minérales soient dans les catégories mesurées et indiquées, il n'y a aucune certitude que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de déterminer que les objectifs de production sous-jacents à l'ÉÉP seront atteints. Des travaux d'évaluation supplémentaires et des études appropriées sont nécessaires pour établir avec une confiance suffisante que les objectifs de production du ÉÉP ou les prévisions financières contenues dans le ÉÉP seront atteints.



(2) Vision Lithium a récemment racheté la redevance sous-jacente sur le rendement net de fonderie sur le projet Sirmac. L'analyse économique a été réalisée avant l'opération de rachat et n'a pas encore été ajustée.

Recommandations et opportunités

Le projet a une bonne qualité et une métallurgie positive, de plus le matériau est principalement au-dessus du sol et en amont des ruisseaux et des lacs, ce qui en fait un environnement favorable à un développement rapide.

GoldMinds suggère de procéder à l'extraction d'un échantillon en vrac de 50 000 t tout en préparant une PFS ou FS pour obtenir des permis et un bail minier pour l'ensemble du gisement.

Le lecteur doit être informé que le secteur du Dike #5 de la propriété Sirmac n'est pas affecté par une zone de protection récemment proposée pour le caribou forestier.

Une attention particulière devrait également être accordée à l'évaluation du Rubidium dans le Dike #5, car la quantité est importante et pourrait ajouter une valeur significative au projet. (Rubidium ampoule 1-gramme 93,40 US$ en 2021 source USGS report) La teneur moyenne du Rubidium dans les échantillons minéralisés du dyke #5 est de 943 g/t. Plus de travail est nécessaire pour identifier la distribution du Rubidium. Le Rubidium n'est pas inclus dans les ressources minérales à ce stade, pas plus que le tantale qui mérite également l'attention.

QA/QC

La base de données reçue par Vision de SGS Geostat contenait les résultats d'analyse de 1 747 échantillons. Ajoutés au total des dosages, il y a 60 standards (3,4 % des échantillons), 79 doublons (4,5 % des échantillons) et 78 blancs (4,5 % des échantillons). Des étalons de lithium de haute qualité et de basse qualité ont été utilisés avec des blancs. Ces résultats ont été vérifiés par GoldMinds. De plus, les analyses d'échantillons indépendants de Desharnais et al. ont également été vérifiées et il n'y avait pas non plus de biais. GoldMinds a prélevé des échantillons indépendants sur le terrain sur des échantillons de canaux et sur un nouveau noyau de Vision Lithium également. Les résultats étaient conformes aux valeurs attendues et n'ont pas montré de biais. Les données ont été vérifiées dans leur forme, leurs teneurs, leur interprétation ainsi que les paramètres d'interpolation et la classification et le modèle de bloc est considéré comme actuel, car il n'y a aucun changement important à cet égard. GoldMinds QP approuve le travail effectué par les personnes qualifiées de SGS. Les vérifications de GoldMinds permettent la divulgation de cette étude et du communiqué de presse.

Personne qualifiée

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Claude Duplessis, ING., et Daniel Dufort, ING., tous deux de GoldMinds Geoservices Inc. et des personnes qualifiées telles que définies par la Norme canadienne 43-101.

À propos de Vision Lithium Inc.

Vision Lithium Inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, y compris le lithium et le cuivre au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par sa propriété de lithium Godslith au Manitoba; les propriétés de lithium Cadillac et Decelles, la propriété de lithium Sirmac et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes situées au Québec; ses propriétés polymétalliques de type skarn et à brèches dans le nord du Nouveau-Brunswick et sa propriété St Stephen à Nickel-Cuivre-Cobalt dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected] .

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES : Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, celles décrivant l'impact de ce qui précède sur l'économie du projet Sirmac, les résultats de l'ÉÉP (tels que ces résultats sont présentés dans les différents tableaux présentés ci-dessus, et sont commentés dans le texte de ce communiqué de presse), y compris CAPEX, OPEX, VAN et TRI, la valeur estimée du Projet Sirmac, les scénarios de développement des opérations pour le Projet Sirmac, les paramètres commerciaux et techniques, l'économie attractive pour le Projet Sirmac, les plans de durée de vie de la mine, les tendances du marché, les prix futurs du lithium, l'impact du projet Sirmac sur les communautés locales, y compris la création d'emplois, les échéanciers et les coûts liés aux diverses initiatives, livrables et jalons décrits dans ce communiqué de presse et leurs résultats prévus, les performances financières et opérationnelles attendues de la Société, la nature des relations avec les parties prenantes telles que la communauté locale, y compris la population de la Première nation crie de Mistissini, les estimations des ressources minérales (y compris les hypothèses et les estimations utilisées pour préparer les estimations des ressources minérales), les perspectives commerciales et opérationnelles générales de la Société, la croissance future et les perspectives commerciales de la Société, les initiatives et les objectifs de la Société, et les déclarations qui sont discutés sous la rubrique "À propos de Vision Lithium Inc." paragraphe et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, des « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, et sont basés sur des attentes, des estimations et des projections au moment de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment de ces déclarations, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. De plus, ces déclarations prospectives étaient fondées sur divers facteurs et hypothèses sous-jacents, y compris les tendances technologiques actuelles, la relation commerciale entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sûre et efficace, la livraison et l'installation en temps opportun aux prix estimés de l'équipement soutenant la production, les prix de vente supposés pour DSO, l'exactitude de toute estimation des ressources minérales, les taux de change et les taux d'intérêt futurs, la stabilité politique et réglementaire, les prix des matières premières et les coûts de production, la réception des demandes gouvernementales, réglementaires et tierces des approbations des parties, les licences et les permis à des conditions favorables, la stabilité durable de la main-d'œuvre, la stabilité des marchés financiers et des capitaux, la disponibilité des équipements et des fournitures critiques, des pièces de rechange et des consommables, les différentes hypothèses fiscales, les estimations CAPEX et OPEX, le statut des permis du projet Sirmac, toutes les projections économiques et opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales, les perspectives et opportunités commerciales de la Société et les estimations des performances opérationnelles des équipements, et ne constituent pas des garanties des performances futures.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus ou inconnus et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, des retards dans les délais de livraison prévus de l'équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques produiront les avantages escomptés, la disponibilité de financements ou de financements à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des autorisations nécessaires, la performance opérationnelle des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière du lithium et de la production, les modifications des lois et réglementations affectant les activités de la Société, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque de réglementation environnementale, le risque des marchés d'échange, les développements technologiques, les impacts de la pandémie mondiale de COVID-19 et les réponses des gouvernements à celle-ci, et les conditions économiques générales, ainsi que les bénéfices, le plafond risques liés aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital ainsi qu'aux risques commerciaux généraux. Des facteurs imprévisibles ou inconnus non abordés dans cette mise en garde pourraient également avoir des effets défavorables importants sur les déclarations prospectives.

Bon nombre de ces incertitudes et contingences peuvent affecter directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer toute différence importante entre des événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

