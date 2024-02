SYDNEY, 2 février 2024 /CNW/ - Elixinol Wellness Limited (ASX: EXL) continue d'être un pionnier dans l'industrie mondiale du chanvre, avec la publication d'un nouvel article sur l'innocuité de l'extrait de chanvre Elixinol dans une publication scientifique de premier plan, Journal of Toxicology.

Le document, intitulé « Safety of Elixinol Hemp Extract: In VitroGenetic Toxicity and Subchronic Toxicity in Rat », présente les études d'innocuité de l'extrait de chanvre Elixinol chez les rats et conclut que l'extrait est sans danger et n'a aucun effet nocif à la dose la plus élevée testée. Le document suggère également que l'extrait de chanvre Elixinol pourrait avoir certains avantages pour la santé humaine, d'autres études étant nécessaires pour le confirmer.

Ron Dufficy, PDG et directeur général du groupe Elixinol, a déclaré : « Les résultats positifs en matière d'innocuité, qui sont maintenant publiés dans une revue scientifique très respectée, appuient l'extrait de chanvre Elixinol et Elixinol de façon plus large, ce qui est bénéfique pour l'avenir de nos produits et de notre offre de chanvre. »

L'extrait de chanvre Elixinol contient un mélange d'extrait de chanvre, d'isolat de cannabidiol (CBD) et de copaiba. Le CBD est un composé qui vient de la plante de cannabis et le copaïba est une résine qui vient d'un arbre tropical et a des propriétés anti-inflammatoires.

L'article détaille deux études qui ont testé les effets de l'extrait de chanvre d'Elixinol sur les rats. La première étude était une étude à court terme de 15 jours et la deuxième, une étude à long terme de 90 jours. L'étude a révélé que l'extrait n'avait aucun effet nocif sur les rats. Il a noté certains changements dans les cellules hépatiques et le poids du foie des rats, mais ces changements n'étaient pas graves et n'ont pas eu d'effet sur la fonction hépatique. Les changements se sont également inversés une fois l'arrêt de l'administration de l'extrait.

Le document conclut : « Les résultats des présentes études indiquent que l'extrait de chanvre d'Elixinol est bien toléré chez les rats Sprague-Dawley mâles et femelles, et cette information contribue à la quantité croissante d'information sur l'innocuité disponible pour les extraits de chanvre et met en évidence le profil d'innocuité de l'extrait de chanvre Elixinol.

Le document complet est accessible par le lien suivant : https://www.hindawi.com/journals/jt/2023/5982883/

