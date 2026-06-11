L'étude de Green Street Infrastructure est désormais disponible : Élargissement de la couverture du marché dans les domaines de la dette d'infrastructure, des transports et des centres de données

L'extension de cette série d'études de niveau institutionnel constitue une étape importante pour Green Street, offrant une intelligence de marché indépendante sur l'ensemble du paysage des infrastructures.

NEWPORT BEACH, Californie, le 11 juin 2026 /CNW/ -- Green Street, le principal fournisseur de renseignements fiables et d'informations impartiales sur les actifs immobiliers, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de rapports de recherche de Green Street Infrastructure. Cette nouvelle série d'études s'inscrit dans le prolongement direct des fonctionnalités introduites lors du récent lancement de la plateforme. La plateforme associe les données fiables d'IJGlobal sur les infrastructures et sa couverture médiatique exclusive aux recherches et analyses de premier plan de Green Street, offrant ainsi une analyse plus détaillée et une vision plus large des marchés dans tous les secteurs mondiaux des infrastructures, le tout à partir d'une source unique et centralisée.

Green Street propose désormais des études approfondies couvrant dix secteurs d'infrastructures -- centres de données, tours de télécommunication, aéroports, chemins de fer, routes à péage, établissements de santé, résidences pour seniors, résidences étudiantes, entrepôts frigorifiques et entreprises de construction --, réalisées selon les mêmes normes rigoureuses qui font la réputation de Green Street dans l'immobilier commercial. La couverture dédiée au secteur des transports, rendue possible par l'acquisition d'Insight Investment Research (InsightIR) par Green Street, propose des études spécialisées sur les aéroports, les chemins de fer, les routes à péage et les entreprises de construction, tandis que des études approfondies sur la dette et des analyses plus détaillées permettent aux clients d'évaluer les marchés de capitaux liés à la dette d'infrastructure, les volumes de prêts et les tendances en matière de tarification avec davantage de confiance et de précision. Les clients bénéficient également d'une expertise des marchés publics et privés couvrant plus de 40 sociétés d'infrastructure cotées en bourse, ainsi que d'une couverture géographique de tous les principaux marchés mondiaux.

La plateforme propose également :

Une transparence totale sur le financement des opérations -- suivi du financement de chaque opération d'infrastructure, de la signature du mandat à la clôture, à travers plus de 70 champs de données, avec des classements en temps réel des prêteurs, des arrangeurs et des conseillers.

Des données complètes sur les fonds et les investisseurs -- couvrant plus de 4 500 fonds d'infrastructure et près de 2 000 profils d'investisseurs institutionnels, avec plus de 50 points de données par fonds.

« Le lancement de la plateforme Green Street Infrastructure établit une nouvelle référence en matière de capacités offertes par une solution d'analyse des actifs immobiliers -- et les études que nous publions aujourd'hui en sont la preuve concrète. Cette extension de la couverture offre aux investisseurs dans les infrastructures, aux prêteurs et aux gestionnaires de fonds quelque chose qui n'existait pas auparavant : une analyse rigoureuse, indépendante et multi-secteurs du paysage des infrastructures. À mesure que cette plateforme continuera de se développer, la richesse et l'étendue des analyses que nous fournissons à la communauté mondiale des acteurs du secteur des infrastructures s'accroîtront également », a déclaré Cedrik Lachance, directeur de la recherche chez Green Street.

Pendant une durée limitée, trois rapports de recherche récemment publiés sont accessibles au public sur le site web de Green Street :

Heard on the Beach: Entering the Real World (Rapport macroéconomique) -- Un aperçu de l'élargissement de la couverture de la recherche sur les infrastructures et de ses implications pour le marché.

-- Un aperçu de l'élargissement de la couverture de la recherche sur les infrastructures et de ses implications pour le marché. Data Center Sector Update: AI Skeptics Being Quieted (Rapport sectoriel) -- Une mise à jour du marché axée sur les centres de données, couvrant la dynamique actuelle du secteur et les nouvelles thématiques d'investissement.

-- Une mise à jour du marché axée sur les centres de données, couvrant la dynamique actuelle du secteur et les nouvelles thématiques d'investissement. Transport Infrastructure: A Global Launch (Rapport sur les transports) -- Premier rapport de Green Street consacré au secteur des transports, couvrant les aéroports, les chemins de fer, les routes à péage et les entreprises de construction.

Outre les séries de rapports accessibles au public, les abonnés actuels à la plateforme Green Street ont accès à une bibliothèque élargie de rapports sur les infrastructures :

Infrastructure Flow Tracker -- Une analyse des flux de capitaux sur le marché des infrastructures -- un indicateur macroéconomique clé pour les allocataires d'actifs.

-- Une analyse des flux de capitaux sur le marché des infrastructures -- un indicateur macroéconomique clé pour les allocataires d'actifs. Deal Volume -- Un aperçu des statistiques relatives au volume des opérations de financement dans le secteur des infrastructures, avec un suivi de l'activité dans les principaux segments de prêt.

-- Un aperçu des statistiques relatives au volume des opérations de financement dans le secteur des infrastructures, avec un suivi de l'activité dans les principaux segments de prêt. Pricing Trends -- Une analyse des écarts de taux dans les domaines du financement de projets, du financement des entreprises et d'autres prêts pour les infrastructures -- pour suivre l'évolution du coût du capital.

-- Une analyse des écarts de taux dans les domaines du financement de projets, du financement des entreprises et d'autres prêts pour les infrastructures -- pour suivre l'évolution du coût du capital. Lender Overview -- Une analyse des différents types de prêteurs présents sur les marchés de la dette d'infrastructure, accompagnée d'une étude de leurs parts de marché et de leurs pratiques de prêt.

-- Une analyse des différents types de prêteurs présents sur les marchés de la dette d'infrastructure, accompagnée d'une étude de leurs parts de marché et de leurs pratiques de prêt. Renewable Lending Changes -- Une analyse des structures de crédit sous-jacentes dans le secteur des énergies renouvelables, qui examine l'évolution des conditions de financement.

Une analyse des structures de crédit sous-jacentes dans le secteur des énergies renouvelables, qui examine l'évolution des conditions de financement. Real Assets Private Credit -- Une analyse de la manière dont les risques liés à l'IA détournent les flux de capitaux du crédit direct aux entreprises de taille intermédiaire vers des actifs réels qui présentent un risque moindre, tout en tirant parti du développement des infrastructures d'IA.

Pour toute question concernant les abonnements, veuillez contacter votre représentant Green Street ou consulter le site greenstreet.com.

À propos de Green Street

Green Street est le premier fournisseur mondial de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de services de conseil sur les actifs immobiliers commerciaux. Depuis plus de 40 ans, Green Street fournit des informations inégalées et des données fiables sur les marchés publics et privés des actifs immobiliers, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les prêteurs et les autres acteurs du secteur à optimiser leurs décisions stratégiques et d'investissement. L'entreprise fournit des informations exclusives sur le marché, des perspectives fondées sur des conclusions et des analyses prédictives. Aujourd'hui, la plateforme intégrée de Green Street est au service de plus de 4 000 entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.greenstreet.com.

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SOURCE Green Street