Une mine à ciel ouvert et un concentrateur d'une capacité annuelle de 1.8 millions de tonnes (« Mt ») avec une production annuelle de 300 milliers de tonnes (« kt ») de concentré de spodumène à 6% Li 2 O pour une durée de vie de la mine prévue de 21 ans supportée par une réserve estimée de 34.5 Mt avec une teneur de 1.36% Li 2 O

Une usine alimentée à 4 800 tonnes par jour (« tpj ») produisant du concentré de spodumène à une teneur de 6% Li 2 O avec une récupération moyenne de 74,7% pour la durée de vie de la mine

Une VAN (8%) avant impôts de 3.9 G$ et un TRI avant impôts de 47,4%, ainsi qu'une VAN (8%) après impôts de 2,2 G$ CA, un flux net de trésorerie de 6,0 G$ CA provenant de revenus nets de 14,4 G$ CA durant la vie de la mine, un TRI après impôts de 34,4% et un délai de recouvrement de 2,3 ans

Coût unitaire d'exploitation concurrentiel de 555 $ CA/t et coûts de maintien tout compris de 748 $ CA/t

Ce projet à faible risque consolide l'émergence du centre d'activité nordique de Sayona sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James

MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le producteur de lithium nord-américain Sayona (« Sayona » ou « la société ») a le plaisir d'annoncer aujourd'hui les résultats d'une étude de faisabilité (« FS ») positive pour le projet Moblan (« Moblan » ou « le projet ») pivot central de la société dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, dans le nord du Québec (Canada). Moblan est détenu par Sayona (60%) et Investissement Québec (40%). À moins d'indication contraire, tous les montants sont présentés en dollars canadiens (« $ »), et sont présentés en fonction d'une participation de 100% dans le projet.

Moblan est un projet de nouvelle installation minière sur un site non développé situé sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, dans le nord du Québec. Moblan est localisé à une distance de 300 mètres (« m ») de la route du nord, une route régionale, carrossable tout au long de l'année et qui fournit un accès à Chibougamau, la ville la plus proche qui se trouve à 130 km, et par le fait même, à des voies de chemin de fer qui sont reliées aux principaux ports maritimes de l'est du Canada.

Le bas ratio de décapage, la teneur du produit de qualité (6% Li 2 O) et les coûts unitaires de production présentés dans la FS permettent à Moblan de se comparer avec certaines des mines internationales les plus compétitives actuellement en production qui exploite des gisements de pegmatites lithinifères en fosse à ciel ouvert. Une fois les approbations réglementaires reçues, le financement obtenu et les partenaires de projets sécurisés, il est prévu que Moblan puisse compléter la construction et débuter ses opérations à l'intérieur d'une période de 2 ans. L'étude de faisabilité a permis de déterminer la méthode de minage la plus économique, un plan de production et un aménagement du site pour l'option retenue avec une précision estimée entre ±15% et 20%.

Les ressources minérales de lithium, définies dans l'étude de faisabilité 2024, sont constituées de 20 claims répartis sur 4,3 km2. Le projet est composé de plusieurs dykes de pegmatite riche en lithium, situés pour la plupart au sein d'une unité de gabbro, près de la surface. Localement, la zone de spodumène affleure en surface sous forme d'escarpements. Soixante-quinze (75) dykes distincts ont été documentés et modélisés selon 4 domaines : Principal, Sud, Inter et Moléon.

L'étude de faisabilité considère une méthode de minage par exploitation en fosse à ciel ouvert standard avec camions et pelles ainsi que des technologies conventionnelles pour le traitement du lithium. Le design final comprend deux fosses. La fosse Moléon comprend le domaine du même nom et la fosse Principale comprend les domaines Principal, Inter et Sud.

La dilution a été établie en utilisant un modèle de dilution linéaire de 0.50 m et une largeur minimale de minage de 4.00 m. La dilution calculée est de 5.8% et la récupération minière est de 87.6% Sur la durée de vie de la mine, 75,4 Mt de roches stériles et 4,1 Mt de mort-terrain seront excavées pour 34.5 Mt de minerai avec une teneur de 1.36% Li 2 O (dilué) avec une teneur moyenne en Fe 2 O 3 de 1,47%. Le ratio de décapage total calculé est de 2,3 tonnes de stériles et de mort-terrain par tonne de minerai.

Le concentré de spodumène sera produit par usinage dans un circuit de séparation en milieu dense et de flottation. Une teneur de coupure métallurgique de 0.60% Li 2 O a été utilisée. La teneur en fer du minerai peut avoir un impact sur la récupération métallurgique ainsi que la qualité du concentré de spodumène. Les secteurs de minage contenant plus de 2.80% Fe ont été exclus de l'estimation des réserves minérales.

Le PDG par intérim de Sayona, James Brown, a commenté :

« Nous sommes ravis des résultats de cette FS, qui démontrent que le projet Moblan est un actif incroyablement stratégique et précieux pour Sayona, représentant l'une des plus grandes ressources de lithium en roche dure en Amérique du Nord.

Constituant la pièce maîtresse de notre pôle Eeyou Istchee Baie-James, Moblan a un avenir extrêmement prometteur pour approvisionner le secteur nord-américain en pleine expansion des batteries et des véhicules électriques.

Moblan dispose d'un gisement qui fournira des produits à partir d'un procédé intégré de séparation en milieu dense (DMS) et de circuits de flottation soutenus par une technologie de tri du minerai. La compensation de ces taux de récupération élevés est une augmentation de l'intensité du coût en capital par rapport aux usines de DMS plus simples. La forte récupération attendue du produit profitera à l'économie et prolongera la durée de vie de la mine.

Les conditions de marché difficiles des derniers mois soulignent l'importance de développer des projets de lithium de premier rang qui sont stratégiquement situés à proximité des corridors de transport et des marchés finaux existants et qui ont le potentiel de fournir du concentré de lithium à haute teneur à des coûts d'exploitation bas et compétitifs dans l'industrie. Moblan est un projet exceptionnel qui répond à ces critères et nous sommes impatients d'appliquer la vaste expertise opérationnelle de Sayona pour minimiser les coûts et développer le projet aussi efficacement que possible.

Nous sommes confiants que le marché actuel du lithium se redressera à moyen terme et permettra à Moblan de devenir une opération rentable et durable au profit de toutes les parties prenantes.

Sayona va maintenant se pencher à revoir les échéanciers compte tenu des conditions actuelles du marché, et continuer à faire progresser les approbations réglementaires nécessaires, à obtenir le soutien de la communauté et à sécuriser le financement nécessaire ainsi que des partenaires de projet capables de faire progresser ce projet jusqu'à sa mise en service, avec l'ambition ultime d'intégrer Moblan dans une chaîne d'approvisionnement régionale pour les matériaux de batterie au Québec. »

FAITS SAILLANTS

En se basant sur l'estimation des réserves minérales probables, conformément au Règlement 43-101, de 34,54 Mt à 1,36% Li 2 O, l'analyse financière réalisée dans le cadre de l'étude de faisabilité démontre un projet positif avec une VAN (8%) avant impôts estimée à 3 918 M$ et un TRI avant impôts de 47,4%. La durée de vie de la mine est de 21,1 ans. La VAN (8%) après impôts est estimée à 2 187 M$ et le TRI après impôts à 34,4%, avec une période de recouvrement après impôts de 2,3 ans. Avec une production annuelle moyenne de minerai de 1,8 Mt, le projet présente un flux de trésorerie net de 5 955 M$. Il n'y a pas de réserves minérales prouvées.

L'analyse de sensibilité du modèle financier sur les hypothèses économiques principales indique que le projet est peu sensible aux variations de coûts (CAPEX, SUSEX ou OPEX). Le projet est toutefois plus sensible aux hypothèses qui exercent une influence sur les revenus. Le prix du spodumène a un impact majeur sur le projet. Les autres paramètres qui ont une forte influence sur le projet sont les taux de change, les teneurs à l'alimentation ou du concentré produit et les taux de récupération. Consultez le Tableau 1 pour les faits saillants de l'analyse financière du projet.

Tableau 1 - Principales hypothèses financières et sommaire des résultats pour le projet Moblan

Paramètres Valeur Unités



Production







Période de préproduction 39 mois



Période de production 20,0 ans



Durée de vie de la mine 21,1 ans



Réserves minérales probables 3 34,54 Mt usinées



Teneur des réserves minérales probables 1,36 % Li 2 O



Tonnage total de stérile 75,4 Mt



Tonnage total de mort-terrain 4,1 Mt



Tonnage total miné 114,1 Mt



Ratio de décapage moyen

(durée de vie de la mine) 2,3 t:t



Production journalière 4 800 tpj usinées



Production mensuelle 146 000 tpm usinées



Production annuelle 1 752 000 tpa usinées



Teneur moyenne en Li 2 O à l'alimentation de l'usine 1,36 % Li 2 O



Teneur en Li 2 O du concentré 6,0 % Li 2 O



Taux de récupération moyen

(durée de vie de la mine) 4 74,7 %



6% Li 2 O produit

(durée de vie de la mine) 5 5 848 179 t à 6% Li 2 O



Production annuelle moyenne 300 000 tpa à 6% Li 2 O



Taux d'humidité du concentré 6 7,0 %



Redevances 7 1,5 à 2,0 %



Project Economics Value CAD Value USD Taux de change 8 0,750 CAD/USD 1,333 USD/CAD CMTC 9, 15 748,04 $/t concentré 561,03 $ US/t concentré Coût d'opération unitaire 9 94,04 $/t usinée 70,53 $ US/t usinée Coût d'opération unitaire 9 555,39 $/t concentré 416,55 $ US/t concentré Coûts de minage 9 7,88 $/t extraite 5,91 $ US/t extraite Coûts de traitement 9 22,70 $/t usinée 17,03 $US/t usinée Frais G&A 9 65,84 $/t concentré 49,38 $ US/t concentré Coût de transport 10 147,87 $/t concentré 110,90 $ US/t concentré Total des coûts d'opération estimés (OPEX) 3 248 M$ 2 436 M$ US Total des coûts en capital estimés (CAPEX) 962 M$ 722 M$ US Total des coûts de maintien estimés (SUSEX) 96 M$ 72 M$ US Autres coûts

(Environnementaux et de fermeture) 68 M$ 51 M$ US Total des coûts du projet 4 375 M$ 3 281 M$ US Prix moyen pour concentré 6% Li 2 O

(durée de vie de la mine) 2 653 $/t concentré 1 990 $ US/t concentré Revenu net total 14 423 M$ 10 817 M$ US Flux de trésorerie non actualisés avant impôts 10 048 M$ 7 536 M$ US Impôts sur les revenus et impôts miniers estimés 4 093 M$ 3 070 M$ US Flux de trésorerie net 5 955 M$ 4 466 M$ US Taux d'actualisation 11 8 % 8 % VAN avant impôts 3 918 M$ 2 939 M$ US TRI avant impôts 47,4 % 47,4 % VAN après impôts 2 187 M$ 2 187 M$ US TRI après impôts 34,4 % 34,4 % Période de recouvrement après impôts 2,3 an 2,3 an

Notes: 1. Tous les coûts et les revenus des ventes sont présentés en dollars canadiens constants de 2023, sans facteur d'inflation ou d'indexation. M$ = millions de dollars. 2. Tous les paiements connexes et les déboursés engagés avant le premier quart de l'année 2024 sont considérés comme des coûts irrécupérables. 3. L'analyse financière a été effectuée sur les réserves minérales probables, telles que définies dans le présent rapport. Il n'y a pas de réserves minérales prouvées. 4. La récupération métallurgique moyenne sur la durée de vie de la mine est de 74,7%. Toutefois, le taux de récupération dépend du plan de production minière, de la teneur en spodumène et de la teneur en fer du minerai acheminé au concentrateur par période. 5. Les tonnes de concentré sont présentées en tonnes sèches. 6. Le coût de transport est appliqué au concentré à 6% Li 2 O (incluant 7% d'humidité) de Moblan jusqu'au port de Québec. 7. Des redevances de 1,5% à 2,0% sont payables à Lithium Royalty Corp. Les montants des redevances ont été calculés par PWC en fonction des quantités produites. 8. Un taux de change fixe de 0,75 CAD/USD a été appliqué sur la durée de vie de la mine pour le projet. 9. Les coûts d'exploitation unitaires sont calculés pour la période de production seulement (excluant les tonnes de préproduction). Total tonnes minées: 110.14 Mt; Total tonnes usinées: 34.54 Mt; Total tonnes de concentré: 5.85 Mt. 10. Tiré d'une étude sur le transport réalisée parallèlement à l'étude de faisabilité. Prix de transport du concentré humide. 11. Le prix moyen du concentré est de 1 990 $ US/t à 6% Li 2 O sur la durée de vie de la mine. Ce prix est basé sur une analyse de marché de Benchmark Mineral Intelligence pour le 3e quart de l'année 2023 et varie sur la durée de vie de la mine de 1 850 $ US/t à 3 000 $ US/t. 12. Un taux d'actualisation de 8% a été utilisé pour le scénario de base. 13. Les cibles de production sont basées sur l'estimation des réserves minérales (Tableau 3), qui considère la partie délimitée par une fosse des ressources minérales mesurées et indiquées. Les ressources minérales présumées sont considérées comme des stériles. En plus des 34,5 Mt de matériel minéralisé extrait, 75,4 Mt de stériles et 4,1 Mt de mort-terrain devront être extraites, pour un ratio de décapage moyen sur la durée de vie de la mine de 2,3. 14. Les réserves minérales du projet Moblan sont le résultat d'une analyse financière positive, avant et après impôts. 15. La valeur du coût de maintien tout compris (« CMTC ») n'inclut pas le coût du transport de concentré. 16. Toutes différences dans les totaux sont dues au fait que certains nombres ont été arrondis.

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES

Les ressources minérales du projet ont été préparées conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») (rapport technique déposé sur SEDAR+ le 25 avril 2023 sous le profil d'émetteur de Sayona. Les personnes qualifiées qui ont effectué la réconciliation, au sens du Règlement 43-101, ont considéré les niveaux de confiance requis pour classer les ressources minérales.

Les personnes qualifiées considèrent l'ERM de 2023 comme étant fiable et basée sur des données de qualité, des hypothèses raisonnables et des paramètres conformes au Règlement 43-101, aux Normes de définitions de l'ICM (2014) et aux Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales de l'ICM (2019). Le Tableau 2 présente les résultats détaillés de l'ERM de 2023 pour Moblan, selon une teneur de coupure de 0,25% Li 2 O, dans le cadre d'un scénario potentiel d'exploitation par fosse à ciel ouvert.

Tableau 2 - Projet Moblan Lithium - Estimation des ressources minérales de 2023

Catégorie Mesurées Indiquées Mesurées + indiquées

Inférées Domaines Tonnes

kt Li 2 O

% Tonnes

kt Li 2 O

% Tonnes

kt Li 2 O

%

Tonnes

kt Li 2 O

% Principal 6,313 1.46 11,541 1.19 17,854 1.28

3,406 1.00 Sud - - 23,498 1.17 23,498 1.17

8,939 1.12 Inter - - 5,601 0.89 5,601 0.89

7,209 0.81 Moléon - - 2,932 1.52 2,932 1.52

1,430 1.42 Total 6,313 1.46 43,573 1.16 49,886 1.20

20,984 1.02

Notes concernant l'estimation des ressources minérales : 1. Les personnes qualifiées indépendantes, tel que défini dans le Règlement 43-101, sont Alain Carrier, M.Sc., géo., et Simon Boudreau, ing., tous deux d'InnovExplo inc., et Ryan Cunningham, ing., de Primero Group Americas Inc. La date d'effet de l'ERM de 2023 est le 21 mars 2023 et la date de l'annonce sur les marchés est le 17 avril 2023. 2. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée. 3. L'estimation suit les Normes de définitions de l'ICM (2014) et les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales de l'ICM (2019). 4. Soixante-quinze (75) dykes de pegmatite lithinifère ont été modélisés dans LeapfrogMC 2022.1.1 en utilisant des techniques de modélisation implicite pour les domaines Principal, Sud, Inter et Moléon. Des modèles des dykes, utilisés comme solides de ressources géologiques, ont été générés avec une épaisseur minimale de 0,30 mètre («m»). 5. Les résultats des analyses n'ont pas été plafonnés. Des composites de 1,0 m de long ont été générés en se basant sur la teneur du matériel adjacent lorsque celui-ci avait été analysé, ou une valeur de zéro lorsqu'il n'avait pas été analysé. 6. Les ressources minérales ont été estimées à l'aide du logiciel LeapfrogMC 2022.1.1 en utilisant des limites fermes sur les résultats d'analyse regroupés en composites. L'interpolation d'un modèle de sous-blocs a fait appel à la méthode de krigeage ordinaire (dimensions des blocs = 5 m x 5 m x 5 m). 7. La catégorie mesurée a été assignée aux blocs estimés en utilisant un minimum de trois (3) forages dans les secteurs où la distance minimale par rapport à un forage est de moins de 15 m. La catégorie indiquée a été assignée aux blocs estimés en utilisant un minimum de trois (3) forages dans les secteurs où la distance minimale par rapport à un forage est de moins de 30 m. La catégorie présumée a été assignée aux blocs estimés en utilisant un minimum de trois (3) forages dans les secteurs où la distance minimale par rapport à un forage est de moins de 50 m. 8. La densité a été estimée dans les pegmatites à l'aide d'une fonction de régression (SG = 0,0623644*% Li 2 O +2,61928) élaborée en utilisant les mesures de la densité relative («DR») (en grammes par centimètre cube) et les valeurs en lithium (en % Li 2 O). Des valeurs de DR fixes ont été assignées aux autres types de roches encaissantes, soit 3,04 g/cm3 pour le gabbro, 3,00 g/cm3 pour les volcanites, 2,70 g/cm3 pour les roches métasédimentaires et 2,70 g/cm3 pour la rhyolite. 9. L'exigence de « perspectives raisonnables d'exploitation rentable à terme » est satisfaite en utilisant des teneurs de coupure raisonnables pour un scénario d'exploitation par fosse à ciel ouvert et des tracés de fosse pour circonscrire les ressources (optimisation Whittle). L'estimation est présentée selon une teneur de coupure de 0,25% Li 2 O. L'estimation a été calculée en utilisant un prix de 1 273 $ US/t de concentré à 6% Li 2 O, un taux de change USD/CAD de 1,32, un taux de récupération de 75%, un coût de minage de 5,50 $/t extraite, un coût de transport de 157,90 $/t de concentré, un coût G&A de 12,35 $/t, un coût de gestion des résidus miniers de 0,80 $/t usinée, et un coût d'usinage de 35,00 $/t. La teneur de coupure tient compte d'une redevance de 2%. Il faudrait réévaluer les teneurs de coupure à la lumière des futures conditions du marché (prix des métaux, taux de change, coûts d'exploitation minière, etc.). 10. Le nombre de tonnes a été arrondi au millier près. Tout écart dans les totaux est attribuable au fait que les nombres ont été arrondis. Les nombres ont été arrondis conformément aux recommandations du Règlement 43-101. 11. Les personnes qualifiées n'ont connaissance d'aucun problème relatif à l'environnement, aux permis ou aux titres miniers, d'enjeux légaux, fiscaux, sociopolitiques ou commerciaux, ni de tout autre facteur pertinent non mentionné dans le présent rapport technique qui pourrait avoir une incidence importante sur l'ERM de 2023.

ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES

L'estimation des réserves minérales pour Moblan a été effectuée à partir des ressources minérales et du statut des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables sont basées sur les ressources minérales indiquées et mesurées. Le statut des facteurs modificateurs tels que la planification à moyen terme, la dilution prévue et de la teneur en fer ne permettent pas la classification en réserves minérales prouvées des ressources minérales mesurées. Une analyse du modèle financier basé sur les principales hypothèses économiques et les coûts d'exploitation indique que le projet est rentable.

Il n'y a pas de réserves minérales prouvées. Les réserves minérales du projet Moblan sont estimées à 34,5 Mt, telles que présentées au Tableau 3.

Tableau 3 - Projet Moblan Lithium - Estimation des réserves minérales

Catégorie Tonnage (t) Teneur (%Li 2 O) Probables 34,537,284 1.36 Total 34,537,284 1.36

Remarques concernant l'estimation des réserves minérales : 1. Les réserves minérales pour le projet ont été estimées par Simon Boudreau, ing. (OIQ no 132338), d'InnovExplo inc., une personne qualifiée indépendante, tel que défini dans le Règlement 43-101. La date d'effet de l'Estimation de Réserve Minérale est le 24 janvier 2024. 2. Les réserves minérales sont estimées en totalité selon une méthode de minage en fosse à ciel ouvert. 3. Les réserves minérales sont mesurées comme étant les tonnes sèches au concasseur en considérant une teneur de coupure, après dilution, de 0,60% Li 2 O. 4. Les réserves minérales sont le résultat d'une analyse financière avant impôts positive basée sur un concentré de spodumène à 6,0% Li 2 O, un prix de vente variant de 1 850 $ US/t à 3 000 $ US/t pour un prix moyen sur la durée de vie de la mine de 1 990 $ US/t, et un taux de change CAD/USD de 0,75. 5. La coquille de fosse sélectionnée est basée sur un facteur de revenus de 0,59 appliqué à un scénario de base de prix de vente de 1 050 $ US/t de concentré. 6. Le point de référence de l'estimation des réserves minérales est l'alimentation du concasseur de Moblan. 7. Les ressources minérales en place sont converties en réserves minérales en tenant compte de l'optimisation et de la conception des fosses, de la planification de l'exploitation minière et de l'application de facteurs modificateurs, qui permettent tous de soutenir un modèle de flux de trésorerie positif sur la durée de vie de la mine. Conformément au Règlement 43-101, les ressources présumées ne peuvent être converties en réserves minérales. 8. Le ratio de décapage (stériles et mort-terrain) sur minerai (ratio de décapage) est de 2,3. 9. Les secteurs de minage définis ayant une teneur en fer supérieure à 2.80% Fe ont été exclus des réserves minérales. La teneur moyenne de fer du plan minier est de 1.03% Fe. 10. Il n'y a pas de réserves minérales prouvées. 11. Les personnes qualifiées n'ont connaissance d'aucun problème relatif à l'environnement, aux permis ou aux titres miniers, d'enjeux légaux, fiscaux, sociopolitiques ou commerciaux, ni de tout autre facteur pertinent non mentionné dans le présent rapport technique qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des réserves minérales autres que les ceux présentés dans le document technique 43-101. 12. Les totaux peuvent ne pas concorder puisque les nombres ont été arrondis.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web : https://www.sayona.ca/

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

PERSONNES QUALIFIÉES

L'étude de faisabilité ainsi que le rapport technique s'y rapportant, ont été préparés par Simon Boudreau, ing., Geneviève Auger, ing., Alain Carrier, Géo., et Sébastien Tanguay, ing. de InnovExplo inc.; par Andrew Siemon, ing. et Jacques Parent. ing. de Primero Group Americas; par Nicolas Lemieux, ing., Anh-Long Nguyen, ing., Fernando Medina, ing., Richard Marcoux, ing., Angel Humberto Pinto Unda, ing., Nicolas Dupont, ing., Mathieu Robitaille, ing., et Martin Lord, ing. de AtkinsRéalis (auparavant SNC-Lavalin); par Fraser Lord, ing. de SLR Consulting (Canada) Ltd; et par Yves Leblanc, ing. de Richelieu Hydrogéologie Inc. conformément aux dispositions du Règlement 43-101. Les personnes ci-haut mentionnées sont toutes des personnes qualifiées tel que défini par le Règlement 43-101. Toutes les personnes qualifiées sont indépendantes de Sayona et ont révisé et approuvé les informations de nature scientifique ou technique contenues dans les sections de ce communiqué de presse qui relèvent de leur responsabilité.

DÉPÔT DU RAPPORT

Sayona a publié le rapport technique 43-101 résumant le projet Moblan Lithium sur SEDAR+ (www.sedarplus.com) ainsi que sur le site Web de la Société (www.sayona.ca/en/) le 19 février 2024.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les énoncés portant sur des « réserves » ou des « ressources ». Les énoncés prospectifs sont basés sur certaines hypothèses et sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont plusieurs sont hors du contrôle de Sayona, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les événements ou résultats réels par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

