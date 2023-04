L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ DÉFINITIVE CONFIRME LA VALEUR NETTE DE 2,2 MILLIARDS DE DOLLARS DU COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

Faits saillants

L'étude de faisabilité définitive estime à 2,2 milliards de dollars australiens (2 milliards de dollars canadiens) ( 1 dollar canadien = 1,11 dollar australien) la valeur actualisée nette (VAN) avant impôt (à un taux d'actualisation de 8 %) du concentré de spodumène produit par le projet combiné de Lithium Amérique du Nord (LAN) et d'Authier Lithium, démontrant ainsi la viabilité financière et technique à long terme du pôle lithium en Abitibi.

, la récupération et la production totale, ce qui a entraîné une augmentation de la valeur actualisée nette par rapport aux résultats de l'étude de préfaisabilité de 2022. Augmentation de l'objectif de production à 190 000 tonnes de concentré par an en moyenne sur la durée de vie de la mine, ce qui permet d'obtenir un taux de rendement interne ( TRI) de 2 545 %, un revenu net total d'environ 7,6 milliards de dollars australiens et un EBITDA de 3,7 milliards de dollars australiens ; capacité de production de LAN de 226 000 tonnes par an (TPA) pour les quatre prochaines années, jusqu'au démarrage des opérations subséquentes.

LA MOTTE, QC, le 16 avril 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium québécois Sayona a annoncé aujourd'hui une étude de faisabilité définitive (EFD) combinant son exploitation phare québécoise Lithium Amérique du Nord (LAN) et le projet de lithium Authier situé à proximité, qui démontre la viabilité financière et technique à long terme du pôle lithium en Abitibi. LAN et Authier font partie de Sayona Québec, détenue à 75 % par Sayona Mining et à 25 % par Piedmont Lithium Inc (Nasdaq:PLL) (ASX:PLL).

La valeur actuelle nette (VAN) avant impôts estimée à 2,2 milliards de dollars australiens (2 milliards de dollars canadiens) (à un taux d'actualisation de 8 %) (1 dollar canadien = 1,11 dollar australien) représente une augmentation substantielle de la VAN du projet par rapport à l'étude préliminaire de faisabilité de LAN (voir le communiqué de presse de l'ASX du 23 mai 2022). L'exploitation devrait générer un revenu net total estimé à 7,6 milliards de dollars australiens, avec un EBITDA de 3,7 milliards de dollars australiens.

L'amélioration de la rentabilité financière estimée du projet est due à l'accélération du programme de démarrage, à l'augmentation de la teneur en Li 2 O estimée à 1,04 %, au taux de récupération initial élevé (70,2 %) et à l'augmentation de la production annuelle moyenne de concentré à LOM, qui s'élève à environ 190 000 tonnes (soit une augmentation de 16 % par rapport à l'étude préliminaire de faisabilité), ainsi qu'à l'augmentation du prix du concentré de spodumène.

La capacité de production de LAN sera de 226 000 tpa pendant les quatre prochaines années, jusqu'au début des opérations en aval, sous réserve de l'approbation de la coentreprise.

Cette étude de faisabilité définitive (EFD) remplace les informations fournies dans la PFS de mai 2022.

Un examen stratégique des ressources minérales et des réserves minérales a été entrepris dans le cadre du démarrage du LAN afin de créer des opportunités pour améliorer la VAN du projet. Cette estimation révisée des réserves minérales a créé l'opportunité d'améliorer l'économie du projet et a permis à Sayona d'améliorer sa compréhension du modèle de bloc de la mine.

Le modèle de bloc révisé a entraîné une réduction des réserves minérales et certaines ressources indiquées ont été reclassées en ressources présumées sur la base de la nouvelle interprétation du modèle. Bien que les réserves de minerai et les ressources indiquées aient été réduites ou reclassées à court terme, il est possible de convertir les ressources présumées actuelles en ressources mesurées et indiquées grâce à de nouveaux programmes de forage en cours.

La durée de vie de la mine a été estimée à 20 ans, mais il existe un fort potentiel d'extension de la durée de vie de la mine grâce à une campagne de forage de 50 000 m prévue pour 2023.

La première phase de ce programme (~16 000 m) visera principalement à convertir les ressources présumées en ressources indiquées à l'intérieur de l'empreinte actuelle du puits de mine. Une composante d'exploration le long des extensions nord-ouest et sud-est du gisement LAN fait également partie du programme.

Le modèle financier de l'EFD considère les coûts d'acquisition et le capital de démarrage investis avant le 31 mars 2023 comme des coûts irrécupérables aux fins du calcul des rendements financiers. À ce jour, Sayona a investi 98 millions de dollars canadiens dans les coûts d'acquisition de LAN et 55 millions de dollars canadiens dans les dépenses de démarrage.

Le démarrage de LAN s'est déroulé conformément au calendrier et au budget, l'exploitation ayant déjà produit plus de 3 000 tonnes de concentré de spodumène (lithium) vendable au 31 mars 2023. La première expédition de lithium devrait avoir lieu en juillet 2023, Sayona visant une production totale comprise entre 85 000 et 115 000 tonnes au cours du premier semestre de l'exercice 2024 (voir le communiqué de l'ASX du 17 février 2023).

Brett Lynch, Chef de la direction de Sayona Mining Limited, a déclaré que les résultats positifs de l'étude de faisabilité confirmaient la confiance de la société dans la valeur à long terme de l'exploitation de LAN.

"Cette étude de faisabilité définitive démontre les avantages de notre pôle de production en Abitibi, LAN s'avérant être l'un des investissements les moins coûteux et les plus rentables de l'industrie du lithium. Actuellement, nous sommes en train de diminuer avec succès le risque associé à l'exploitation de Lithium Amérique du Nord (LAN), ce qui produira des retours sur investissement durables à long terme pour les actionnaires, tout en stimulant la création d'emplois et d'investissements au Québec.", a déclaré M. Lynch.

"De plus, nous prévoyons renforcer cette position alors que nous nous préparons à procéder au traitement en aval. L'objectif de Sayona est de devenir le premier et unique producteur entièrement intégré de produits chimiques au lithium à faible empreinte carbone en Amérique du Nord. "

"Le nombre croissant d'investissements dans les batteries et les véhicules électriques prévus au Québec témoigne de l'emplacement stratégique de notre entreprise, qui bénéficie d'un accès à une énergie hydroélectrique durable et à faible coût, ainsi que d'infrastructures de classe mondiale, d'une main-d'œuvre qualifiée et de la proximité de marchés clés pour les batteries."

"Je tiens à féliciter à nouveau toute notre équipe québécoise, ainsi que notre partenaire de coentreprise Piedmont Lithium, pour avoir mené à bien cette tâche faramineuse dans le respect des délais et du budget. "



L'exploitation de NAL représentera la source la plus importante de production de lithium en roche dure en Amérique du Nord, stimulant les plans du Québec pour le développement d'une filiale de batteries, de l'exploitation minière à la deuxième transformation.

Pour consulter le rapport complet veuillez consulter le lien suivant : https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/SYA/02654503.pdf

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

