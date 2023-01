SÉOUL, Corée du Sud, 6 janvier 2023 /CNW/ - Récemment, AAA GameFi MMORPG Bless Global a atteint le cap de 2 millions de joueurs préenregistrés. C'est la première fois que le jeu annonce ses informations actualisées sur le bêta-test. Le taux de rétention au premier jour du test bêta est de 94 %, avec une durée moyenne de connexion de 218 minutes. Cette performance étonnante montre que Bless Global est en effet un produit AAA avec des perspectives prometteuses pour revitaliser l'écosystème GameFi. Les deux versions mobiles (App Store et Google Play) et la version PC seront officiellement publiées le 10 janvier. Bless Global sera le produit pionnier sur PocketBuff, une plateforme mondiale de GameFi à guichet unique. Ce jeu très attendu devrait faire une entrée fracassante sur l'échiquier mondial du GameFi.

Modèle innovant de P2E et P2O intégré.

Bless Global est publié par Tigon Mobile, une filiale de la société Longtu Korea, cotée au KOSDAQ. Basé sur la vision du monde et le contenu originaux du jeu PC Bless, ce MMORPG de niveau AAA conserve la qualité exceptionnelle des jeux Web2 tout en intégrant un nouveau modèle de jeu Web3 « play-to-own » (P2O) au concept fondamental « play-to-earn » (P2E). Le nouveau modèle donne la priorité au plaisir de jouer, à la conception d'une économie durable et à l'autonomie grâce à la propriété de NFT sous forme d'actifs virtuels et dans le jeu.

Comme le jeu permet aux joueurs de transformer leurs personnages, leur équipement, leurs montures, leurs skins et d'autres objets du jeu en NFT, l'interactivité et la jouabilité des ressources passent à un niveau supérieur.

Avec une narration épique et des graphismes de niveau console, ce MMORPG AAA GameFi dépeint de manière vivante un monde médiéval fantastique étonnant tout en offrant un gameplay diversifié, y compris des donjons stratégiques, des batailles PvP/PvE, la collecte d'objets et d'autres systèmes de progression. Offrant aux joueurs une liberté maximale en matière de donjon de groupe, d'attribution des compétences, de personnalisation du personnage et de choix de la peau, le jeu présente également des éléments tels que le métavers, l'interaction sociale et les NFT pour faire progresser et étendre son écosystème de jeu. Il est à la pointe du progrès dans de multiples aspects - production de jeux, conception de modèles, conception de mécanismes, et la liste est longue.

Émission et modèle économique $BLEC

Le lancement initial de $BLEC (un jeton utilitaire conçu exclusivement pour Bless Global) sur PancakeSwap a eu lieu le 5 janvier 2023. Les joueurs peuvent suivre Bless Global sur Twitter pour obtenir plus de détails.

L'offre totale de $BLEC est de 100 000 000. Alors que 90 % de ces fonds seront libérés année après année et frappés dans le jeu par les joueurs, les 10 % restants sont réservés au marketing, à la fourniture de liquidités, aux récompenses de jalonnement, etc. Les joueurs peuvent monnayer les corestaux qu'ils possèdent dans le jeu en jetons $BLEC ou ouvrir les boîtes à mystère spéciales qu'ils ont achetées pour les obtenir.

L'offre et l'émission de $BLEC sont élastiques. Le modèle de consommation interne de circulation des jetons, combiné au modèle de déflation-libération, peut assurer une circulation logique et stable du marché et construire une base de valeur solide.

Les scénarios de consommation de $BLEC en jeu comprennent :

Mystery Box (Boîte à mystères)

Consommez $BLEC pour acheter des $BLEC Mystery Boxes qui contiennent des NFTs très demandés, extrêmement rares et en édition limitée. Le marché PocketBuff est le seul endroit où l'on vend des boîtes mystères qui contiennent certains NFT rares.

Corestals

Faire dissoudre $BLEC en Corestals dans le jeu pour augmenter la puissance de combat des personnages et enrichir votre expérience de jeu.

Guilde

Consommez $BLEC pour construire votre guilde et aider les membres de la guilde à obtenir des bonus Corestals.

Événement

Consommez ou mettez en jeu $BLEC pour obtenir un ticket d'entrée pour des événements externes et gagner des récompenses pour des événements spéciaux.

Événements spéciaux et récompenses

Alors que Bless Global est sur le point d'être mis en ligne, les joueurs peuvent désormais s'inscrire à des événements spéciaux pour obtenir des récompenses intéressantes.

Préenregistrez-vous via la boutique et le site officiel pour obtenir de nombreux Corestals et objets en jeu. Émettre Corestals en $BLEC pour gagner. Invitez suffisamment d'amis à se préinscrire via le site officiel pour pouvoir gagner jusqu'à 100 $BLEC. Utilisez-le sur PocketBuff pour acheter directement des NFT dans le jeu ou les boîtes mystère spéciales pour les NFT rares/très demandés. Ces actifs NFT peuvent être échangés sur le marché. Suivez Bless Global sur différentes plateformes sociales et participez aux tirages au sort pour avoir une chance de gagner un PASS VIP Platinum (d'une valeur de 49,9 USDT).

GameFi Union DAO établi par PocketBuff

PocketBuff, une plateforme mondiale de GameFi à guichet unique, a commencé à construire sa DAO GameFi Union avec de multiples partenaires pour améliorer l'écosystème des jeux Web3 et attirer les joueurs Web2. Le titre AAA Bless Global sera le premier jeu disponible sur PocketBuff. Annoncée publiquement, la plateforme GameFi a déjà noué des partenariats avec les entités suivantes.

Bless Global sera officiellement lancé le 10 janvier 2023. Pour ceux qui sont intéressés, veuillez suivre Bless Global sur Twitter pour connaître les dernières nouvelles et vous inscrire aux événements à venir!

Twitter : https://twitter.com/BlessGlobal

