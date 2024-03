MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Innodem Neurosciences, une entreprise de premier plan dans le domaine de la santé numérique et de l'IA, a annoncé aujourd'hui que son ETNAMD-MS a été autorisé à des fins commerciales par Santé Canada. Le logiciel ETNAMD-MS (pour Eye Tracking Neurological Assessment for Multiple Sclerosis) permet l'évaluation neurologique par suivi oculaire de la sclérose en plaques. Il est utilisé en tant qu'instrument médical (SaMD, Classe II) destiné à administrer un test non invasif et à fournir un score Expanded Disability Status Scale (EDSS) dans la plage comprise entre 1,0 et 4,5 pour suivre de la progression de la maladie chez les patients atteints de sclérose en plaques.

ETNAMD-MS transforme un iPad Pro en un dispositif médical qui peut être utilisé dans une clinique ou à domicile grâce à l'autotest du patient. Le test dure moins de 10 minutes et comprend de courtes vidéos conçues pour mettre en évidence les anomalies des mouvements oculaires pendant que le patient effectue plusieurs tâches simples de mouvements oculaires. Au cours de ce processus, des centaines de paramètres de mouvements oculaires sont extraits, combinés et traités par des algorithmes d'apprentissage automatique. Ultimement, l'ETNAMD-MS produit rapidement et automatiquement un score EDSS (entre 1,0 et 4,5) équivalent au score EDSS obtenu par un clinicien spécialisé dans la SEP, ce qui pourrait améliorer l'efficacité et l'accès aux soins.

« Nous pensons qu'il s'agit d'une première mondiale qui, nous l'espérons, sera adoptée par la communauté canadienne de la SEP pour une prise en charge optimale des personnes vivant avec cette maladie, » a déclaré Marc Reeves, Co-fondateur et directeur des affaires et du développement, Innodem Neurosciences.

ETNAMD-MS a le potentiel d'aider les professionnels de la santé à détecter les signes subtils d'une progression cliniquement significative de la maladie, y compris la cognition, qui peuvent ne pas être révélés par l'imagerie conventionnelle ou les biomarqueurs sanguins actuellement approuvés.

« Nous croyons que l'autodiagnostic à distance pourrait améliorer l'efficacité du système de santé et étendre cette capacité aux personnes atteintes de SEP résidant dans des zones rurales qui ne peuvent pas facilement accéder à un spécialiste, » a déclaré le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue cognitif, principal fondateur et PDG d'Innodem Neurosciences.

Innodem Neurosciences et Novartis Pharma Canada inc. partagent le même engagement à faire progresser l'innovation dans le domaine de la sclérose en plaques et à faire une différence pour les personnes qui vivent avec cette maladie dégénérative au Canada et dans le monde.

« L'approbation d'ETNAMD-MS est une étape-clé de notre accord-cadre commercial en cours avec Innodem Neurosciences, qui nous permet de faire un pas de plus pour combler les lacunes en matière de soins pour les personnes vivant avec la SEP, » a déclaré Erin Keith, vice-présidente, Neuroscience, Novartis Pharma Canada inc. « Grâce à notre engagement à réimaginer la médecine et à la collaboration intersectorielle, nous poussons l'innovation dans le domaine de la SEP au-delà des traitements, ouvrant ainsi la voie à des solutions indispensables que méritent les Canadiens. »

À propos d'Innodem Neurosciences

Innodem Neurosciences est une société leader dans le domaine des biomarqueurs numériques et de l'IA, spécialisée dans le développement d'une technologie propriétaire, mobile et non invasive de suivi du regard appelée ETNAMD (Eye Tracking Neurological Assessment). ETNA™-MS est un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD, Classe II) qui peut être utilisé en clinique ou à distance grâce à l'autotest du patient. ETNMD-MS capture les réponses des patients à de brefs tests oculomoteurs affichés sur l'écran d'un iPad Pro en l'espace de 10 minutes. Ces tâches sont conçues pour évaluer plusieurs fonctions neurologiques clés connues pour être affectées par la sclérose en plaques, et pour capturer plusieurs centaines de paramètres de mouvements oculaires en réponse à des stimuli présentés visuellement au cours de tests de suivi oculaire spécifiquement conçus. Les données sur les mouvements oculaires sont ensuite analysées par de puissants algorithmes d'apprentissage automatique pour produire un score EDSS (entre 1 et 4,5) en corrélation avec le score EDSS obtenu par un clinicien spécialisé dans la SEP, ce qui pourrait améliorer l'efficacité et l'accès aux soins. La technologie ETNAMD fait également l'objet d'une validation plus poussée dans le cadre d'essais d'observation avec des participants diagnostiqués avec d'autres troubles neurodégénératifs et mentaux, tels que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, l'ataxie de Friedreich et les troubles cognitifs liés au cancer ("chemo brain"). L'équipe principale d'Innodem, dirigée par le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue cognitif et PDG, est composée d'un groupe intersectionnel de neuroscientifiques, d'ingénieurs logiciels, de scientifiques des données, de professionnels de la santé et d'entrepreneurs en série. La mission de l'entreprise est de devenir le leader des biomarqueurs numériques et de l'IA afin de mieux répondre aux besoins du système de santé mondial.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.innodemneurosciences.com.

