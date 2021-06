L'été à Espace pour la vie : des activités pour combler vos envies !

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Que vous ayez envie de vous faire plaisir, de vous évader en famille ou de revenir aux sources, les musées d'Espace pour la vie ont de quoi combler plusieurs de vos désirs cet été. Chaque institution regorge d'activités pour que toutes et tous y trouvent leur compte. Laissez-nous vous faire quelques suggestions...

Pour se faire plaisir

La succession de petits plaisirs donne de la saveur à la vie. Ne boudez surtout pas le vôtre cet été en visitant l'un de nos musées :

Biodôme

Si vous n'avez pas eu la chance de visiter le Biodôme depuis sa réouverture, faites-vous plaisir en y retrouvant votre animal chouchou ou en y découvrant la faune et la flore des cinq écosystèmes des Amériques. Prenez le temps de regarder l'exposition La preuve par l'image, des photographies issues de recherches scientifiques dans tous les domaines qui révèlent un monde d'une complexité insoupçonnée et d'une grande beauté. Ces photos ont été prises par des chercheurs, notamment ceux de l'Insectarium.

Jardin botanique

S'offrir une balade dans les sentiers du Jardin botanique et se laisser enivrer par le délicat parfum des fleurs, voilà une belle façon de se faire plaisir. Afin de contempler et de sentir vos fleurs préférées au bon moment, consultez le calendrier des floraisons . Interrompez votre balade et faites une halte au café-terrasse pour déguster une glace à la fraise et rhubarbe. Vos enfants auront les papilles heureuses ! Terminez votre visite à la boutique pour y dénicher une sélection de produits écoresponsables faits par des artistes et artisans québécois.

Planétarium Rio Tinto Alcan

Prenez plaisir à voyager dans l'Univers grâce au nouvel équipement de projection dont sont munis les dômes du Planétarium Rio Tinto Alcan. Les projecteurs de types laser augmentent significativement la résolution des images et offrent une luminosité 10 fois supérieure pour explorer les beautés de l'espace dans toute leur splendeur. En plus du nouveau spectacle Naissance de la planète Terre, le musée offre une programmation diversifiée pour tous les goûts.

Pour s'évader en famille

Pour ceux qui ont envie d'une escapade familiale en ville cet été, Espace pour la vie a quelques idées :

Jardin botanique

Amenez vos tout-petits voir les poules ! Eh oui ! Le Jardin accueille cet été des poules de l'espèce Chantecler pour sensibiliser les visiteurs à l'agriculture urbaine et ses enjeux. Faites ensuite un détour au Jardin japonais pour y voir les carpes et les tortues au bord des étangs. Qui sait, avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être aussi un grand héron ! Et vos enfants seront certainement intrigués par la barbotine à l'argousier et aux carottes sauvages au menu du café-terrasse. Un détour s'impose pour en faire la dégustation.

Biodôme

Comment se déroule un examen vétérinaire ? Comment fait-on hiberner les tortues de l'Érablière des Laurentides en hiver ? Grâce à ses 23 stations interactives comprenant des jeux, des vidéos ou des objets, la Bio-machine du Biodôme révèle des trucs et astuces déployés en coulisses pour assurer le bien-être des plantes et des animaux. Venez faire d'étonnantes découvertes en famille! Le Biodôme propose aussi chaque mois de partir à la découverte d'une espèce ou d'un milieu extraordinaire qui se cache dans l'un de ses écosystèmes. En juin, les méduses sont à l'honneur, en juillet ce sera la laisse de mer et, en août, place aux poissons plats. Venez les observer ! Plus de 200 espèces animales et plus de 400 espèces végétales vivent au Biodôme.

Planétarium Rio Tinto Alcan

Il pleut ? Qu'à cela ne tienne, amenez les enfants au Planétarium voir Polaris, puis Lucia et le secret des étoiles filantes. Profitez de votre visite pour voir l'exposition Pleins feux sur nos météorites, une invitation au voyage, dans l'espace et dans le temps! Admirez quelques-uns des plus fascinants spécimens de la collection de météorites du Planétarium Rio Tinto Alcan, la plus grande du genre au Québec et la troisième en importance au Canada.

Pour revenir aux sources

Pour pallier la frénésie du quotidien, l'envie de revenir aux sources se présente alors comme un doux contrepoids. La solution se trouve souvent dans la nature :

Jardin botanique

Une visite contemplative du Jardin japonais et du Jardin de Chine appelle au calme. Au Jardin japonais, l'exposition Joyeuses empreintes botaniques présente les œuvres de l'artiste Sandrine de Borman créées selon la technique du tataki zomé, un art japonais ancestral qui consiste à transférer les teintures des fleurs et des feuilles sur le tissu en les martelant sur la surface. Ses œuvres témoignent de la beauté et de la fragilité des plantes. Au Jardin de Chine, faites la connaissance d'une famille paysanne chinoise qui vit, travaille et ressent la terre à sa façon, dans le cadre de l'exposition Terre de Chine. À la Maison Frédéric-Back, les promeneurs pourront songer aux arbres et à leur place dans la nature en parcourant l'exposition En compagnie des arbres. Au Jardin des Premières-Nations, laissez-vous toucher par l'exposition Kuugaaluk, sur la trace de nos ancêtres, de l'anthropologue et spécialiste de l'Arctique inuite Lisa Qiluqqi Koperqualuk. Un parcours photographique sur le thème de l'attachement au territoire et de la mémoire.

Planétarium Rio Tinto Alcan

Fouiller la nature du regard éloigne le stress. L'exposition Origines donne à voir les magnifiques photos grand format d'Olivier Grunewald, commentées par les textes de Bernadette Gilbertas. Des images saisissantes, disposées partout dans le musée, qui montrent toute la beauté et la nature sauvage de la Terre. Les aurores boréales émerveillent encore et encore! De Montréal à Yellowknife, depuis l'espace jusqu'au cœur de la Terre, le spectacle « aurōrae », présenté au Planétarium, décortique et transcende les aurores boréales. Un phénomène naturel aussi paisible qu'éblouissant à regarder !

Biodôme

Le besoin de revenir aux sources peut aussi vouloir dire poser un geste concret pour l'environnement. L'exposition À moi d'agir, que l'on peut voir à la sortie de la visite des écosystèmes du Biodôme, met en valeur des gestes concrets pour l'environnement que posent des gens ordinaires, des groupes, des entreprises ou encore des gouvernements de partout dans le monde. Des actions mises en place pour améliorer l'état de la planète et qui peuvent bien sûr en inspirer plusieurs autres!

Bon été à Espace pour la vie ! Rappelons que l'Insectarium est fermé pour travaux (la réouverture est prévue plus tard cet automne), et la Biosphère, qui fait désormais partie de la famille des musées d'Espace pour la vie, rouvrira ses portes prochainement.

