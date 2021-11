L'état du Québec 2022 : l'avenir est-il d'abord communautaire?

25 textes inédits sur les grands enjeux qui attendent le Québec pour l'année à venir et la place que les communautés occupent dans ces réalités

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'ouvrage de l'INM qui réfléchit les enjeux mobilisant la société québécoise d'aujourd'hui et de demain est de retour pour une 26e édition! Le fil conducteur qui relie les 25 textes inédits de celle-ci : les communautés qui définissent, rassemblent et mobilisent, dans toutes les sphères de la société. Comment se sont-elles transformées et adaptées pour faire face aux défis de la dernière année et ceux à venir? Un incontournable autant pour les décideuses et décideurs que pour la population.

Le collectif regroupe 50 autrices et auteurs qui réfléchissent les communautés sous l'angle de l'éducation, de la justice sociale, de la participation citoyenne, du logement, de la liberté d'expression, de la santé, de l'aménagement et du patrimoine, du travail, de l'économie, de la culture et des changements climatiques. Une lettre adressée au premier ministre du Québec et un sondage exclusif CROP complètent ce tour d'horizon permettant de mieux comprendre la société québécoise et présentant des solutions aux défis que nous devons relever collectivement.

Pour la 26e édition de L'état du Québec, l'INM a réuni 50 personnalités réputées dans leur domaine, dont l'ancien maire de Gatineau et analyste Maxime Pedneaud-Jobin; l'ex-juge à la Cour du Québec Suzanne Coupal; le directeur du Devoir Brian Myles; le scientifique en chef du Québec Rémi Quirion; la directrice générale des Regroupements des centres d'amitié autochtones du Québec Tanya Sirois; la présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement Claudel Pétrin-Desrosiers; l'entrepreneur social Fabrice Vil; la présidente de la Commission des partenaires du marché du travail Audrey Murray; le président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal Karel Mayrand.

« L'état du Québec se pose chaque année comme un ouvrage essentiel pour réfléchir au monde dans lequel nous évoluons. Alors que, dans les derniers mois, les frontières se sont refermées et nous ont isolés les uns des autres, de nouveaux liens se sont développés, les normes comportementales sont en redéfinition et valsent entre le présentiel et le virtuel. Il nous a paru essentiel de décortiquer dans cette édition les communautés qui se sont renouvelées », explique la directrice générale de l'INM Julie Caron-Malenfant.





Le livre est disponible dès maintenant en librairie et en ligne. Plus d'information est disponible sur le site web www.letatduquebec.com où il est possible d'acheter un exemplaire papier ou numérique. Afin de célébrer la parution de l'ouvrage, un lancement-bénéfice aura lieu le 19 novembre 2021, à l'Écomusée du fier monde. En raison des mesures sanitaires, l'événement accueillera un nombre restreint de personnes invitées. Quelques places sont encore disponibles et peuvent être réservées sur le site web de L'état du Québec. Les membres des médias accrédités peuvent y assister gracieusement par RSVP à l'adresse courriel [email protected] .

La publication de L'état du Québec 2022 a été rendue possible grâce au soutien de son éditeur Del Busso, ainsi que celui de ses précieux partenaires: le quotidien Le Devoir, les Fonds de recherche du Québec, CROP, le Conseil supérieur de l'éducation, la Fondation du Grand Montréal et la Commission des partenaires du marché du travail.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

