L'état du Québec 2021 : quelle relance pour le Québec?

Plus de 25 thèmes abordés pour relancer le Québec

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est cette semaine que l'INM dévoile la 25e édition de son ouvrage phare, L'état du Québec, distribué dans toutes les librairies et en ligne. Réunissant plus de 50 spécialistes issus de toutes les sphères de la société québécoise, l'œuvre aborde en 25 thèmes la relance du Québec dans le contexte de la COVID-19. Un ouvrage incontournable pour amorcer ou poursuivre la discussion sur l'ensemble des chantiers à entreprendre collectivement dès aujourd'hui pour préparer l'avenir.

Qui peut prévoir avec certitude les contrecoups de la pandémie de COVID-19 sur l'économie, l'environnement, la culture, la santé publique ou le vivre ensemble ? De quelle façon le Québec peut-il se définir ou se redéfinir en matière de mobilité, d'innovation sociale, de loisir, de protection de ses enfants et de ses aînés? Dans ce contexte particulier, et pour souligner le 25e anniversaire de L'état du Québec, l'INM a convié des spécialistes à réfléchir à la relance du Québec sous l'angle de 25 thèmes qui traversent tous les pans de la société québécoise.

Cette 25e édition présente aussi la revue, en 25 photos, des événements ayant marqué la transformation du Québec depuis 1996 ainsi qu'une analyse inédite de l'Institut national de santé publique du Québec de données de sondages provenant de la firme Léger sur la perception des risques et l'adhésion de la population québécoise aux mesures sanitaires. Finalement, on y retrouve une entrevue exclusive sur le conseil scientifique en temps de crise avec le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.

« L'état du Québec est un ouvrage collectif qui offre depuis ses débuts un éclairage inédit et accessible sur des questions préoccupantes et des solutions pour composer avec les défis toujours plus complexes inhérents à une société en constante évolution. Cette année, Gérard Bouchard, Dominic Champagne, Harold Fortin, Luc Godbout, David Goudreault, Myrlande Pierre, Élisabeth Vallet, Laure Waridel et plus d'une trentaine d'autres spécialistes présentent des perspectives originales sur les défis posés par la pandémie de COVID-19. C'est une invitation à la discussion ! », explique la directrice générale de l'INM Julie Caron-Malenfant.

L'INM convie tous les citoyens et citoyennes au lancement virtuel du livre le 10 décembre à 17 h en achetant un billet qui inclut l'envoi postal d'une copie de l'ouvrage. Rappelons que l'événement de lancement ainsi que la vente de L'état du Québec permettent de soutenir la production de cet ouvrage essentiel pour comprendre le Québec d'aujourd'hui, et de demain.

Pour la réalisation de L'état du Québec 2021, en plus de notre éditeur Del Busso, l'INM a été heureux de compter sur la collaboration de généreux partenaires : les Fonds de recherche du Québec, le Conseil supérieur de l'éducation, la Fondation familiale Trottier, la Fondation McConnell, la Fondation Mirella et Lino Saputo, et le ministère de la Santé et des Services sociaux, le quotidien Le Devoir, et la firme Léger.

L'état du Québec et l'INM

La 25e édition de l'ouvrage phare de l'INM - une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique - propose des perspectives originales sur les défis posés par la pandémie de COVID-19 et des réflexions pour la relance du Québec en 25 thèmes.

SOURCE Institut du Nouveau Monde

Renseignements: Pour plus de renseignements, une entrevue ou une copie du livre : Mathieu Arsenault, Conseiller principal et coordonnateur, communications et relations de presse, [email protected] | 514 602-3747

Liens connexes

http://www.inm.qc.ca