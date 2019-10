L'état du Québec 2020 : que nous réserve la décennie à venir?

35 analyses inédites pour comprendre les enjeux actuels et futurs

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'INM lance L'état du Québec 2020, disponible en librairie dès maintenant. Cette 24e édition offre un éclairage original et accessible sur des dossiers préoccupants, et propose des solutions pour composer avec les défis toujours plus complexes propres à notre société en constante évolution.

À l'approche d'une nouvelle décennie, l'INM publie dans cet ouvrage phare des textes d'une cinquantaine d'experts du milieu universitaire, de la politique, des médias et de la société civile qui font le bilan de 2019 pour nous préparer à la prochaine décennie. Parmi les sujets abordés à travers 20 clés, on note :

L'analyse d'un sondage exclusif Léger/ L'état du Québec , qui fait état des fausses nouvelles;

, qui fait état des fausses nouvelles; Un texte signé par la ministre Sonia LeBel (Coalition avenir Québec) et les députées Hélène David (Parti libéral du Québec), Christine Labrie (Québec solidaire) et Véronique Hivon (Parti québécois) concernant la démarche non partisane sur les agressions sexuelles et la violence conjugale;

(Coalition avenir Québec) et les députées Hélène David (Parti libéral du Québec), (Québec solidaire) et Véronique Hivon (Parti québécois) concernant la démarche non partisane sur les agressions sexuelles et la violence conjugale; Des textes abordant le sujet de l'heure : la transition écologique;

Une entrevue avec quatre experts concernant la place de la science dans le débat public.

« L'arrivée au pouvoir de la CAQ, après une alternance ininterrompue d'une cinquantaine d'années au pouvoir entre le PLQ et le PQ, marquera le Québec pour l'année et la décennie à venir. L'implantation des maternelles 4 ans, la Loi sur la laïcité de l'État, et les changements proposés au système scolaire font partie des mesures analysées dans L'état du Québec 2020 qui permettent de saisir l'ampleur du virage proposé par ce nouveau gouvernement », mentionne Francis Huot, directeur de l'ouvrage.

« L'état du Québec est notre outil privilégié pour éclairer les citoyens et décideurs publics. Avec une information de qualité, il est plus facile de prendre part aux débats de société et de se sentir interpellé par les enjeux. En cette ère d'information rapide, nous misons sur du contenu facile à comprendre, mais bien construit avec des faits soutenus par la science et la recherche », soutient Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM.

L'état du Québec 2020, publié aux éditions Del Busso, s'appuie sur des partenaires indispensables : la firme Léger, le quotidien Le Devoir, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ainsi que les Fonds de recherche du Québec.

L'état du Québec et l'INM

L'ouvrage phare de l'INM - une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique - propose 20 clés pour comprendre les enjeux actuels du Québec, en librairie et sur le web. L'état du Québec 2020 est la 24e édition de cette inestimable publication.

https://inm.qc.ca/edq2020/

