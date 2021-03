L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes - Préparez-vous à l'audience publique

QUÉBEC, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le mandat de procéder à une enquête et une audience publique sur l'État des lieux et la gestion des résidus ultimes. Ce mandat débutera le 8 mars prochain et le rapport devra être déposé au plus tard le 22 décembre 2021.

Rencontre préparatoire à l'audience publique