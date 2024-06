L'État de la situation sur les impacts sociétaux de l'IA : pour faire le point sur les connaissances issues de la recherche

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - L'Obvia annonce la parution et le lancement de l'État de la situation sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, une nouvelle publication annuelle permettant de prendre le pouls de la recherche scientifique sur ce sujet de société.

Cette première édition sera présentée le 13 juin 2024 de 13 h 30 à 15 h à HEC Montréal (Amphithéâtre Banque Nationale, 3000 chemin de la Côte-Ste-Catherine), en présence de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, et de Joëlle Pineau, chercheuse en IA, professeure titulaire à l'École d'informatique de l'Université McGill et Vice-présidente, recherche en IA à Meta.

L'État de la situation sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique fait état des connaissances actuelles sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, structurées autour des sept axes de recherche de l'Obvia : santé, éducation, travail et l'emploi, éthique et gouvernance, droit, arts et médias, et transition socio-écologique.

Hypertrucages, désinformation, emprunte environnementale, droit d'auteur, évolution des conditions de travail… Le document recense les grandes questions de recherche soulevées par le déploiement progressif de ces nouvelles technologies, auxquelles viennent s'ajouter des cas d'usages et de pistes d'action. Il s'impose ainsi comme un outil complet et indispensable pour accompagner la prise de décision dans tous les secteurs bouleversés par ces changements.

« L'Obvia est une structure unique au monde, qui permet d'aborder la recherche sur les impacts sociétaux de l'IA sous un angle critique et interdisciplinaire. Cette nouvelle publication dresse un portrait inédit de l'apport des sciences de la santé, humaines et sociales dans ce domaine d'importance majeure pour notre société » a déclaré Lyse Langlois, directrice générale de l'Obvia.

L'événement de lancement donnera lieu à une discussion avec Joëlle Pineau, ainsi qu'avec Christophe Abrassart, coresponsable de l'axe Sobriété numérique et transition socio-écologique de l'Obvia, Chris Isaac Larnder et Nadia Naffi, coresponsables de l'axe Éducation et capacitation, et Martin Cousineau, coresponsable de l'axe Santé durable.

Un événement sous le signe de l'interdisciplinarité, de la réflexion et du dialogue, à ne pas manquer.

À propos de l'Obvia

L'Obvia - Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique - est un réseau de recherche interdisciplinaire qui réunit plus de 260 chercheuses et chercheurs du Québec et de l'international. Fondé en 2018 à l'initiative des Fonds de recherche du Québec (FRQ), l'Obvia a pour mission d'identifier les enjeux sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, et de contribuer à des solutions qui placent les êtres vivants et la biosphère au centre de leur cycle de développement et d'utilisation. Sa communauté de recherche produit des connaissances ouvertes qui renforcent les capacités individuelles et collectives, en collaboration avec la société civile, les acteurs publics, l'industrie et les développeurs.

SOURCE Obvia

Renseignements: Pour confirmer votre présence au lancement et / ou recevoir un exemplaire du rapport sous embargo : Flavie Halais, Conseillère en communication, 514.549.2797, [email protected]