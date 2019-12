L'État de l'Indiana va accueillir une conférence d'affaires internationale en avril 2020

« Dans l'Indiana, nous travaillons tous les jours afin de créer un excellent climat d'affaires qui encourage la croissance, soutient la collaboration et favorise l'innovation, » a déclaré Eric J. Holcomb, gouverneur de l'Indiana. « Et c'est grâce à cette collaboration que les 'Hoosiers' (les habitants de l'Indiana) sont en train de mettre au point des solutions qui changent la vie et qui sauvent des vies sur l'ensemble de l'État dans des sociétés mondiales, des jeunes pousses et des universités renommées. L'Indiana occupe une position unique qui lui permet d'être un chef de file de l'économie numérique du 21 e siècle. Nous sommes impatients de réunir nos partenaires ici, au cœur du Midwest pour bâtir sur cet élan et faire avancer cet impact économique et ces relations culturelles pour la vie. »

Le Sommet va rassembler des discussions sur des secteurs à forte croissance comme la fabrication de pointe, la défense et la cybersécurité, les sciences biologiques, les sciences de l'agrobiologique, l'aérospatiale et les technologies de l'information. D'autres sujets apparentés seront abordés, touchant à la main-d'œuvre, la connectivité et la qualité des lieux, avec des orateurs mettant l'accent sur des pratiques d'excellence, d'autres innovations et des perspectives économiques approfondies. Les sessions de la conférence seront axées sur des questions universelles ayant des conséquences sur les communautés autour de la planète, notamment les ressources alimentaires mondiales, la cybersécurité à l'ère du numérique, la durabilité, les solutions pour le stockage de l'énergie, l'exploration spatiale et les technologies de rupture dans les entreprises.

« Le monde est aujourd'hui plus connecté que jamais, » a fait remarquer Jim Schellinger, secrétaire du Commerce de l'Indiana. « Nous partageons les occasions et les défis que nous devons aborder à l'heure actuelle dans une économie à l'évolution rapide, et nous sommes dans une position exceptionnelle pour apprendre les uns des autres, travailler ensemble pour apporter des progrès à l'industrie, l'innovation, la population active, la connectivité et la qualité de vie. En tant qu'État, nous nous sommes engagés à assurer que notre État soit un centre mondial de choix pour les talents et les entreprises, et ce Sommet représente une autre chance passionnante de faire revenir le monde dans l'Indiana et mettre en vedette nos gens, nos communautés qui font de l'Indiana le meilleur endroit pour vivre, pour travailler et pour jouer. »

L'IEDC attend 600 à 800 participants de l'ensemble des États-Unis et du monde entier, avec des invités représentant des chefs d'entreprises mondiales, des partenaires du développement dans l'éducation et la main-d'œuvre, l'industrie, l'innovation, l'engagement international, les organismes sans but lucratif, les pouvoirs publics, les universités et organisations culturelles, des délégations internationales de gouvernements et de dirigeants d'industries, des entrepreneurs et des innovateurs. La programmation de la conférence se déroulera au Centre de congrès de l'Indiana (Indiana Convention Center) et au Westin Indianapolis au centre-ville. Des réceptions en soirée offriront aux participants l'occasion de visiter le circuit de l'Indianapolis Motor Speedway et le Musée d'État de l'Indiana.

D'autres renseignements, dont ceux concernant l'inscription, sont disponibles sur www.indianaglobalsummit.com. Des nouvelles sur les programmes, les orateurs et les événements associés seront annoncées au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Indiana abrite 1 030 entreprises étrangères de même que de nombreuses compagnies, petites entreprises et jeunes pousses, notamment Allison Transmission, Berry Global, Cummins, Eli Lilly, Hillenbrand et Zimmer Biomet, lesquelles possèdent des opérations à l'échelle internationale ou sont au service des marchés mondiaux. En outre, l'État s'est engagé à améliorer la connectivité mondiale et a alloué 20 millions de dollars au soutien de nouvelles routes internationales.

