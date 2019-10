L'EST GO, la carte idéale pour skier dans les Cantons-de-l'Est

ORFORD, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Cantons-de-l'Est, en partenariat avec les quatre principales stations de ski de la région : Mont SUTTON, Mont-Orford, Bromont, montagne d'expériences et Destination Owl's Head lance la carte L'EST GO permettant d'acheter des billets de ski échangeables dans les 4 stations.

La nouvelle carte L'EST GO: des billets de ski valables dans les 4 stations des Cantons-de-l'Est! Skiez où et quand vous le voulez! (Groupe CNW/Tourisme Cantons-De-L`Est)

« C'est une première pour la région d'offrir une carte donnant accès à des billets échangeables dans les 4 stations de destination des Cantons. Nous sommes très fiers de ce travail de collaboration. Je suis certain que la carte, qui permet des économies allant jusqu'à 40 % du prix régulier au comptoir, saura plaire aux amateurs de glisse qui pourront en profiter pour explorer tout le domaine skiable de notre région. » de dire Jean-Michel Ryan, président de Tourisme Cantons-de-l'Est et copropriétaire du Mont Sutton.

« La carte L'EST GO est un réel atout pour la région. Elle permettra d'augmenter la compétitivité des Cantons par rapport aux autres destinations de ski québécoises. Nos quatre stations proposent quatre expériences de ski distinctes et cette nouvelle carte offre la flexibilité aux skieurs de les découvrir toutes, pour le même prix. » de dire Francine Patenaude, Directrice Générale, Tourisme Cantons-de-l'Est.

« Je me réjouis de voir que les Cantons-de-l'Est se dotent d'un tel produit. La région est déjà la deuxième en importance en terme de visiteurs au Québec. Ce partenariat contribuera à accroitre encore plus l'attractivité du Québec comme destination ski » de dire Yves Juneau, président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ).

La carte est en vente dès maintenant sur www.lestgo.ski où il est possible d'acheter entre 2 à 8 billets.

À propos des centres de ski

Mont SUTTON est une station de ski majeure du Québec reconnue dans tout l'est de l'Amérique du Nord pour son concept de sous-bois unique toute catégorie et ses nombreuses jonctions où il est possible de créer son propre parcours, à chaque descente. Le Mont SUTTON se distingue aussi par son ambiance authentique, sa nature omniprésente et ses conditions de neige exceptionnelles.

Mont-Orford est au cœur du parc national, il se déploie sur 4 versants et 3 montagnes dans un panorama naturel. 4e plus haut domaine skiable au Québec et le 1er des Cantons-de-l'Est, skieurs et planchistes peuvent dévaler ses 61 pistes, incluant ses 17 sous-bois et profiter de ses 5 remontées mécaniques et ses 3 parcs à neige. Au pied de la montagne, accédez aux sentiers de la Sépaq pour le ski de fond, le Fatbike, la randonnée alpine ou la raquette, pour une expérience diversifiée, la Corporation ski & golf Mont-Orford vous invite à SORTIR EN GRAND !

Bromont, montagne d'expériences est le plus grand domaine skiable éclairé en Amérique, avec 450 acres de terrain skiable, 140 pistes, dont 32 sous-bois et 102 pistes éclairées, répartis sur 7 versants. Avec 9 remontées mécaniques et plus de 1 275 canons à neige, les conditions sont garanties, de jour comme de soir.

Owl's Head offre 125 acres de terrain skiable pour les tous les niveaux combinant un panorama incroyable sur le lac Memphrémagog et des conditions de ski exceptionnelles. Des investissements majeurs ont permis de mettre en place un système d'enneigement à la fine pointe de la technologie qui couvre plus de 80% du domaine. Avec 540 mètres de dénivelé, le 5e plus haut dénivelé skiable au Québec, la station compte 50 pistes, 5 remontées mécaniques et un tapis magique.

À propos de Tourisme Cantons-de-l'Est

Tourisme Cantons-de-l'Est est l'association d'entreprises touristiques (ATR) qui représente l'industrie auprès des différentes instances. Depuis 1978, TCE favorise le développement de l'industrie touristique des Cantons-de-l'Est tout en faisant la promotion de ses produits sur les marchés québécois et internationaux. L'ATR s'associe aux valeurs de développement durable de la communauté estrienne et s'engage à promouvoir la qualité de vie et de l'environnement naturel dans son milieu. Au Québec, les Cantons-de-l'Est occupent le quatrième rang des régions les plus visitées avec 10,3 millions de visiteurs, 6,5 millions de nuitées et des dépenses de 909 M $ en 2017. Le tourisme compte 2 112 entreprises, génère 20 000 emplois ce qui en fait le 4e employeur en importance après le commerce de détail, le secteur manufacturier et les soins de santé.

