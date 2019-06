L'essai pivot AIRFLOW-3 de Nuvaira traite avec succès ses premiers patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques

Il s'agit d'une première pour le Temple University Hospital et les patients américains

MINNEAPOLIS, 10 juin 2019 /CNW/ - Nuvaira, concepteur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter les maladies pulmonaires obstructives, a annoncé avoir procédé aux premiers traitements dans le cadre de l'essai pivot AIRFLOW-3, le premier essai interventionnel portant sur les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) à avoir comme paramètre principal la réduction des exacerbations des MPOC. Deux patients américains ont été traités avec succès à l'aide de la dénervation pulmonaire ciblée (Targeted Lung Denervation [TLD]) de Nuvaira au Temple Lung Center du Temple University Hospital de Philadelphie, et ils ont pu rentrer chez eux le jour même.

La TLD est une intervention bronchoscopique qui perturbe l'influx nerveux pulmonaire afin de réduire les conséquences cliniques de l'hyperactivité neuronale. Mécaniquement similaire aux anticholinergiques (la principale classe de médicaments pour le traitement des MPOC) qui doivent être pris quotidiennement pour gérer les symptômes, un traitement TLD ponctuel a le potentiel de réduire durablement le risque d'exacerbation, d'atténuer les symptômes et de stabiliser la fonction pulmonaire.

Avant la randomisation, les trois premiers patients de chacun des 40 centres participants aux États-Unis, au Canada et en Europe seront traités avec un traitement TLD, dans le cadre du programme complet de formation et d'éducation médicale de Nuvaira. Dans le cadre de l'essai pivot AIRFLOW-3, 400 patients seront randomisés.

Le Dr Gerard J. Criner, président et professeur de médecine thoracique et de chirurgie à la Lewis Katz School of Medicine de l'Université Temple et directeur du Temple Lung Center, a effectué un traitement TLD chez les deux premiers patients atteints de MPOC modérée à grave, présentant une charge symptomatique élevée et des antécédents d'exacerbation de la MPOC malgré une gestion médicale optimale.

« Bon nombre de nos patients atteints de MPOC souffrent d'exacerbations qui ne peuvent être maîtrisées par leurs médicaments d'entretien », a déclaré le Dr Criner. « À titre de communauté spécialiste du domaine pulmonaire, nous devons mettre au point des thérapies interventionnelles pouvant stabiliser ces patients et réduire leur risque d'exacerbation. Sur la base des preuves existantes, nous sommes enthousiastes quant au potentiel du TLD pour répondre à un besoin médical non satisfait, et nous sommes fiers que Temple ait traité les premiers patients de l'essai pivot AIRFLOW-3 ».

À propos de Nuvaira

Nuvaira est une société privée dont le siège social se trouve à Minneapolis dans le Minnesota. Le système de dénervation pulmonaire exclusif de la société, le dNervaMD, traite l'hyperréactivité des voies respiratoires, un trouble physiopathologique à la base de la MPOC et de l'asthme dans une procédure appelée dénervation pulmonaire ciblée. Nuvaira a réalisé trois études cliniques : IPS-I/II, AIRFLOW-1 et, plus récemment, AIRFLOW-2, un essai clinique randomisé à double insu et contrôlé contre placebo.

Le système de dénervation pulmonaire dNervaMD a reçu l'approbation de marquage CE. Le dNervaMD fait actuellement l'objet d'études cliniques et il n'est pas commercialisable aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques de commerce déposées de Nuvaira, Inc. Veuillez consulter les sites www.airflowtrial.com et www.Nuvaira.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819841/Nuvaira_Logo.jpg

SOURCE Nuvaira

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Amy Wolter, +1 (763) 450-5676, info@nuvaira.com, http://www.nuvaira.com/, http://www.nuvaira.com

Related Links

http://www.nuvaira.com