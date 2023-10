SHENZHEN (Chine), 31 octobre 2023 /CNW/ - Pulsecare Medical, une entreprise innovante de technologie thérapeutique mini-invasive et non invasive, a annoncé aujourd'hui que son système d'ablation en champ pulsé nanoseconde (nsPFA, nanosecond pulsed field ablation) pour l'électrophysiologie cardiaque, le premier système d'ablation en champ pulsé (PFA, pulsed field ablation) de troisième génération au monde, a reçu des résultats satisfaisants de suivi à court terme lors d'essais cliniques.

La PFA est une technologie d'ablation révolutionnaire basée sur l'énergie pulsée haute tension et l'effet d'électroporation irréversible (IRE, irreversible electroporation effect) non thermique, qui est considérée comme une nouvelle technologie alternative dans le domaine de l'électrophysiologie cardiaque. Les dispositifs PFA existants utilisent tous la technologie d'ablation en champ pulsé microseconde (μsPFA) de deuxième génération, ce qui peut augmenter la difficulté de l'ablation chirurgicale en raison des besoins élevés en anesthésie causés par la contraction musculaire du patient. La production de gaz causée par le rejet dans le sang peut entraîner un risque élevé d'accident vasculaire cérébral.

Le système nsPFA de Pulsecare Medical est la première technologie PFA de troisième génération au monde à résoudre ces problèmes, capable de produire des impulsions haute tension nanosecondes avec une fréquence de répétition élevée. Les impulsions nanoseconde peuvent optimiser la distribution du champ électrique thérapeutique, réduire la contraction musculaire et améliorer la sécurité de la chirurgie. La technologie nsPFA résout les problèmes de contraction musculaire sévère et les besoins élevés en anesthésie de la technologie μsPFA. La procédure nsPFA ne peut être effectuée qu'avec un analgésique. Cela jettera des bases importantes pour l'application clinique à grande échelle de la technologie PFA. Grâce à ses excellentes performances, le système nsPFA a été hautement évalué par de nombreux experts cliniques dans le cadre de l'inscription clinique de plus de 10 hôpitaux en Chine. Les données de suivi à court terme existantes montrent une efficacité clinique remarquable et des taux de récidive extrêmement faibles.

« Nous continuerons de faire de notre technologie nsPFA un produit compétitif dans le domaine de l'électrophysiologie cardiaque et d'enrichir les solutions complètes. En outre, nous continuerons de faire progresser la recherche et le développement pour le pipeline de produits RDN à ultrasons et de système d'ablation tumorale multimodale basé sur la plateforme d'énergie multimodale », a déclaré le Dr Javen Tan, chef de la direction de Pulsecare Medical.

Pulsecare Medical est une entreprise innovante à croissance rapide, qui se concentre sur la recherche et le développement de dispositifs médicaux pour des thérapies peu invasives et non invasives. Grâce à une importante accumulation de technologies et à une grande efficacité en matière de R-D, Pulsecare Medical a rapidement terminé le développement de quatre plateformes d'énergie multimodale de pointe, dont l'ablation en champ pulsé, la radiofréquence, l'échographie, et le plasma, et mis au point des produits de traitement innovants dans les domaines de l'électrophysiologie cardiaque, de l'ablation des tumeurs et du traitement de l'hypertension basés sur la technologie avancée de plateforme énergétique multimodale.

