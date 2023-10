L'espoir de changer les choses, ensemble! Dépôt du premier rapport annuel de la directrice nationale de la protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - La directrice nationale de la protection de la jeunesse (DNPJ), Catherine Lemay, a déposé son premier rapport annuel.

Intitulé L'espoir de changer les choses, ensemble!, le rapport annuel 2022-2023 présente les principaux travaux réalisés depuis la nomination de la DNPJ et comment ces réalisations peuvent d'ores et déjà avoir un effet positif sur les enfants et les familles du Québec.

Il témoigne également du travail déjà accompli pour améliorer le système de la protection de la jeunesse ainsi que les services aux enfants vulnérables. Ce chantier colossal, amorcé dans la foulée du dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), requiert des changements qui interpellent un grand nombre d'acteurs de différents secteurs et ministères.

Le plan du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), coordonné par la DNPJ, s'échelonne pour l'instant sur six ans, soit de 2021 à 2027. Il comporte cinq axes et se segmente en trois phases. La deuxième phase a été annoncée en mai dernier.

Parmi les principales actions ou réalisations présentées dans le rapport, notons :

le développement de nouvelles dispositions entourant l'animation de la Table des directeurs de la protection de la jeunesse;

l'harmonisation des pratiques, notamment pour le secteur de réception et de traitement des signalements, avec les standards du programme de vérification complémentaire terrain ou encore les directives de rédaction de rapports de réception et de traitement des signalements (RTS);

les collaborations entre les ministères, notamment sur le projet pilote de médiation avec le ministère de la Justice ou les mesures de soutien au personnel scolaire en contexte de vulnérabilité avec le ministère de l'Éducation;

les modifications apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi que les formations associées en soutien aux intervenants et intervenantes.

Citation :

« Ce premier rapport officiel traduit un grand effort collectif pour transformer en réalité les recommandations de la CSDEPJ. Il met en lumière plusieurs pas importants réalisés depuis deux ans, de même que la mise en place de nombreux chantiers pour améliorer concrètement nos façons de faire en protection de la jeunesse. Il reste beaucoup à faire, mais la motivation et l'engagement de l'ensemble des acteurs sont un gage de succès dans cette transformation qui se poursuit pour améliorer la vie des enfants et des parents. »

Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse

Faits saillants :

Le rapport précise également les cibles d'action prioritaires vers lesquelles les efforts seront axés en 2023-2024 :

la nomination d'un commissaire et d'un commissaire adjoint au bien-être et aux droits des enfants;

la phase 2 du plan de mise en œuvre des recommandations de la CSDEPJ;

l'implantation d'un programme d'accueil-orientation-intégration du nouveau personnel;

le chantier de la réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation;

le projet de loi 15 et ses effets sur les structures, notamment la mise en place d'une direction nationale des services sociaux ainsi que la création proposée d'une direction des services sociaux dans chaque établissement.

Rappelons que la création du poste de directrice nationale de la protection de la jeunesse était l'une des recommandations de la CSDEPJ.

Lien connexe :

Le rapport peut être consulté sur le lien suivant : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003654/.

