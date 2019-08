L'ergothionéine, un super antioxydant, obtient le statut GRAS auprès de la FDA

La décision favorise l'essor du marché antivieillissement

De nouvelles études révèlent que la consommation d'ergothionéine est liée à la réduction du déficit cognitif léger

RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 22 août 2019 /CNW/ - Blue California, un fabricant et fournisseur d'ingrédients établi dans le sud de la Californie, annonce que la FDA a désigné ErgoActive® (ergothionéine, ou Ergo) comme étant GRAS (Generally Recognized as Safe) en vertu de ses « intended conditions of use » (conditions prévues d'utilisation). Cette décision permet aux fabricants d'intégrer ce puissant composé antioxydant dans une variété de produits de consommation, dont les cosmétiques, les produits de beauté, les aliments, les boissons et les produits nutraceutiques.

Blue California offre cet ingrédient exclusif, soit le seul produit à base d'ergothionéine sur le marché qui est conçu par fermentation naturelle. « Le processus de fermentation unique de Blue California est la solution privilégiée de l'industrie, car les substituts sont synthétisés par voie chimique », affirme Katie Ferren, vice-présidente des ventes et du marketing.

Les super propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires d'Ergo aident à prévenir et à combattre le stress oxydatif. Présent naturellement, cet acide aminé est normalement apporté à l'organisme à partir de sources alimentaires comme les champignons, qui en contiennent en abondance. De récentes études ont établi une corrélation entre le taux d'Ergo dans l'organisme, la consommation de champignons, et l'incidence réduite de trouble cognitif lié à l'âge.

« L'obtention du statut GRAS fait d'ErgoActive® une source précieuse et commercialisable sur le plan des ventes », déclare Hadi Omrani, directeur des affaires techniques et réglementaires.

Parmi trois publications pertinentes, la plus récente du Journal of Alzheimer's Disease, datée du 12 mars 2019, s'intitule « The Association between Mushroom Consumption and Mild Cognitive Impairment: A Community-Based Cross-Sectional Study » (le lien entre la consommation de champignons et le déficit cognitif léger : une étude transversale fondée sur la communauté).

L'étude a été menée à Singapour dans le cadre d'un effort concerté de professionnels des sciences de la vie affiliés à des facultés de médecine, à des départements universitaires de sciences biologiques et à des hôpitaux. Elle démontre que les adultes âgés de 60 ans et plus qui consomment moins de champignons que le groupe témoin ayant le même âge présentent un taux plus élevé de déficit cognitif léger. Les données soutiennent une hypothèse émergente voulant que les composés bioactifs des champignons, et l'Ergo, plus particulièrement, puissent retarder la neurodégénérescence.

Lors d'une étude antérieure réalisée en 2016, les auteurs ont remarqué une importante variation de la concentration d'Ergo dans le plasma entre les groupes et ont avancé qu'une « carence en Ergo peut être un facteur de risque prédisposant à des maladies neurodégénératives ». Les participants ont en moyenne 75 ans. Cette étude, publiée dans Biochemical and Biophysical Research Communications, s'intitule « The Ergothioneine levels in an elderly population decrease with age and incidence of cognitive decline: a risk factor for neurodegeneration? » (le taux d'ergothionéine au sein d'une population de personnes âgées diminue avec le temps et l'incidence du déclin cognitif : un facteur de risque de la neurodégénérescence?).

L'hypothèse voulant que l'Ergo puisse contribuer à réduire le déficit cognitif léger a obtenu davantage d'appuis à la fin de l'année dernière lorsque le Dr Bruce Ames, un biochimiste américain, a passé en revue les données indiquant qu'un apport réduit d'Ergo peut causer un stress oxydatif des protéines, des lipides et de l'ADN. Ses travaux sont publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Dans son article percutant ayant pour titre « Prolonging healthy aging: Longevity vitamins and proteins » (prolonger l'âge de manière saine : protéines et vitamines de longévité), Ames qualifie l'Ergo et une poignée d'autres composés alimentaires comme étant de « possibles vitamines de longévité » (Putative Longevity Vitamins). Ce principe énonce essentiellement que la réduction de l'apport d'Ergo et d'autres vitamines toute une vie durant, possiblement attribuable à la surconsommation d'aliments transformés ou à un régime alimentaire dépourvu d'aliments riches en Ergo, peut favoriser l'apparition de nombreuses maladies liées à l'âge. Un apport suffisant d'Ergo peut en retour favoriser le vieillissement en santé, notamment lorsqu'il est conjugué à de saines habitudes alimentaires.

