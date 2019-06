L'équité salariale pour les maîtres de poste : Poste Canada a finalement réglé après 27 ans

OTTAWA, le 4 juin 2019 /CNW/ - Le plus long litige en matière d'équité salariale à Postes Canada a finalement pris fin.

L'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), qui compte plus de 8 000 membres qui travaillent dans des bureaux de poste ruraux, a initialement déposé une plainte en matière d'équité salariale en 1992, il y a de cela vingt-sept ans. C'était un dossier complexe qui a connu de nombreux retards et a fait face à de l'obstruction.

Toutefois, à la veille des audiences, après de nombreuses fins de semaine passées dans des séances de médiation, l'ACMPA et la Société canadienne des postes sont parvenues à une entente qui a été ratifiée par la Commission canadienne des droits de la personne.

« Quatre-vingt-quinze pour cent des maîtres de poste et adjoints sont des femmes et nous avons conclu cette entente le jour de la fête des Mères, ce qui représente beaucoup pour moi », a déclaré Brenda McAuley, présidente nationale de l'ACMPA.

« Plusieurs de nos membres avaient déclaré qu'ils ne pensaient pas vivre pour voir la fin de ce litige. Malheureusement, toutefois, dans certains cas, le montant du règlement devra être versé à la succession des membres. »

Postes Canada a connu plusieurs litiges en matière d'équité salariale qui se sont prolongés, et ce, avec différents syndicats d'employés, dont une autre bataille judiciaire avec les femmes qui occupaient des postes de commis, qui a duré 25 ans et qui a coûté des millions de dollars.

« Si nous calculions ce que vingt-sept années ont coûté à notre employeur pour se battre contre nous en cour, nous réaliserions peut-être que ça aurait été moins coûteux pour ce dernier de faire la bonne chose dès le départ, » a fait remarquer la présidente McAuley.

Le Tribunal des droits de la personne a déterminé que la période couverte par le règlement en matière d'équité salariale ne serait que de cinq ans, soit de 1992 à 1997, car après cette période, la disparité salariale entre les groupes s'était estompée.

« Ce ne sont pas tous nos membres qui seront admissibles pour la période couverte, mais il est quand même agréable de constater que justice est finalement rendue » a déclaré Brenda McAuley.

