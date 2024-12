« Le tempo, c'est le rythme. C'est la vitesse. C'est un battement de cœur. C'est ce que vous ressentez lorsque vous marchez dans les rues de Toronto, mais aussi l'énergie des gens qui vivent au Canada », a déclaré Teresa Resch, présidente des Toronto Tempo. « En tant qu'équipe canadienne de la WNBA, je sais que le Tempo établira son propre rythme, se déplacera à la cadence d'un championnat et inspirera les gens à travers le pays. »

Ce nom et cette identité de marque sont le résultat d'un programme d'engagement public unique, « Nomme ton équipe », qui a créé un appel à l'inspiration de la part de tout le Canada et du monde entier. Plus de 10 000 personnes se sont exprimées, et la marque Toronto Tempo s'est inspirée à la fois de ces contributions mais aussi des commentaires et idées d'un conseil communautaire. Le résultat est une identité conçue pour définir l'énergie et l'esprit de la nouvelle franchise sportive du Canada et de ses supporters.

Le nom a été délibérément conçu pour fonctionner en français et en anglais, créant ainsi une marque inclusive pour les fans dans tout le pays.

Le logo Tempo reflète également les valeurs de l'équipe : son mouvement vers l'avant représente le désir de progrès de l'équipe ; ses angles aigus et ses courbes rondes sont un clin d'œil à la nature dynamique de l'équipe et du jeu; ses six lignes représentent les cinq joueuses sur le terrain et la sixième joueuse du jeu : les partisans.

« Le tempo reflète ce que les fans peuvent attendre de cette équipe - y compris, bien sûr, l'expérience du jeu dans l'arène », a poursuivi Resch. « Les sons du terrain. Le rythme de la musique. La passion des partisans qui vous entourent et l'intensité des joueuses sur le terrain. Capter toute cette énergie, cette excitation et ce sentiment était crucial lorsque nous avons choisi le nom de l'équipe canadienne de la WNBA. »

Une gamme complète d'articles de la marque sera bientôt disponible, donnant aux fans l'occasion de représenter fièrement leur équipe. Les fans sont également encouragés à s'inscrire sur le site www.tempo.wnba.com pour être les premiers à recevoir des mises à jour sur les billets, les concours, les nouvelles et la date de disponibilité des articles promotionnels.

Les Toronto Tempo joueront au Colisée Coca-Cola de Toronto à partir de 2026.

A propos des Tempo de Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion, la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, qui sera détenue et exploitée par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans dans la construction d'équipes de niveau championnat, est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

SOURCE WNBA Toronto

Pour une entrevue avec la présidente de la WNBA Toronto Teresa Resch, veuillez contacter: Lara Berguglia, [email protected], 514 994 2382