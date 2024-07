TORONTO, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Leslie Hill, directrice générale de Discovery House, ainsi que ses collègues se sont joints aux représentants de l'équipe Impact de TMX de la région de Calgary et à des membres du personnel du bureau de TMX à Calgary pour fermer les marchés.

Discovery House, un organisme de bienfaisance enregistré qui œuvre pour mettre fin au cycle de la violence familiale à l'endroit des femmes et des enfants, a été choisi comme partenaire de l'équipe Impact du Groupe TMX dans la région de Calgary pour l'année 2024. Grâce à ses programmes et services offrant refuge, logement, aide psychologique et soutien personnalisé aux familles qui souhaitent sortir de situations d'abus, l'organisme assure la sécurité immédiate de ces familles et les aide à rebâtir leur vie en traçant un chemin vers une indépendance et une stabilité durables. Le programme Impact est le programme d'action caritative de TMX dirigé par ses membres du personnel.

SOURCE Toronto Stock Exchange

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Catherine Kee, [email protected]