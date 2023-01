L'ÉQUIPE IMMOBILIÈRE MARTIN DUMONT DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉE AU PALMARÈS DES MEILLEURS COURTIERS À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW/ - En ce début d'année, l'équipe immobilière Martin Dumont du groupe sutton - synergie inc. a l'honneur d'être doublement récompensée par le prix Choix du Consommateur dans la catégorie Immobilier - Résidentiel dans la région de Montréal ainsi que pour une deuxième année consécutive, par la plateforme Rate-My-Agent comme n°1 des courtiers à Montréal et sur l'ensemble du territoire canadien selon les témoignages obtenus des clients.

Une partie de l'Équipe immobilière Martin Dumont venue récupérer son prix "Choix du consommateur 2023" dans la catégorie Immobilier-Résidentiel. (Groupe CNW/MARTIN DUMONT INC.)

« Je suis profondément reconnaissant pour ces prestigieux prix qui témoignent de notre excellence et notre engagement au quotidien vis-à-vis de nos clients », a déclaré l'associé et chef d'équipe, Martin Dumont lors de la cérémonie de remise de prix Choix du Consommateur qui se déroulait le mardi 24 janvier dernier à l'hôtel Sheraton de Laval.

Reconnu depuis plus de 30 ans, le prix Choix du Consommateur souligne l'excellence en affaires des petites et moyennes entreprises au Canada. Les lauréats sont sélectionnés à la suite d'un processus d'évaluation en fonction de la réputation de la marque et de la satisfaction de la clientèle.

Créée en 2014, Rate-My-Agent.com est une plateforme qui aide les acheteurs et vendeurs à trouver des courtiers immobiliers qualifiés dans leur région.

Avec une note de 4.97 sur 5 et premier sur une liste de 303 courtiers montréalais, Martin Dumont a recueilli plus de 182 excellents témoignages sur le site Rate-My-Agent, ainsi que 191 avis « 5 étoiles » sur sa page Google Entreprise et continue de se faire connaitre par ce biais.

« Nous visons l'excellence et prenons à cœur la satisfaction de notre clientèle. Notre réputation en ligne se porte à merveille et c'est un canal qui se veut porteur d'affaire. » explique Martin Dumont.

« Je ne suis pas du tout surpris par ces mérites. Depuis ses débuts, cette équipe a un remarquable souci de la qualité du service à la clientèle, c'est dans leur ADN. Je suis très fier de les avoir au sein de notre équipe ! », s'exclame Yvon Cousineau, président du groupe sutton - synergie inc., également présent à la cérémonie.

Ayant fêté ses 25 ans en 2022, le groupe compte à ce jour plus de 240 courtiers, dont 75 à son agence de Saint-Léonard et détient 11 bureaux à travers le Québec.

En forte progression depuis sept ans, l'équipe a dépassé cette année son record en termes de volume avec près de 200 transactions comprenant les ventes, les achats, les locations et relocalisations.

« Notre croissance est le résultat de notre engagement constant envers notre clientèle. Nous offrons des judicieux conseils et n'hésiterons pas à élargir notre champ d'action et fournir les efforts supplémentaires qui feront toute la différence auprès de nos clients », poursuit Martin Dumont.

Ne prenant rien pour acquis, l'équipe garde les pieds sur terre et poursuit ses efforts dans un marché immobilier qui revient tranquillement vers l'équilibre en 2023, après quelques années de frénésie immobilière.

« L'adaptation est la clé de notre métier et nous nous tenons prêts à servir nos clients avec le même savoir-faire et professionnalisme qui nous caractérisent », conclut Martin Dumont.

À propos de Martin Dumont , Équipe immobilière

Fondée en 2016 par Martin Dumont, courtier immobilier résidentiel, la jeune équipe au sein de l'agence groupe sutton - synergie inc. travaille sur tout le territoire montréalais, autant dans la vente et l'achat de propriétés que dans la location résidentielle et à travers ses services de relocalisation auprès d'une clientèle étrangère. L'équipe compte aujourd'hui sept courtiers immobiliers résidentiels et quelques courtiers collaborateurs à travers le Québec, une coordonnatrice administrative et une coordonnatrice aux communications et au marketing.

