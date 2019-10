L'équipe du CEFRIO s'enrichit de quatre nouveaux gestionnaires aguerris!

« Je suis heureux d'accueillir ces nouveaux talents au sein de l'équipe du CEFRIO. Leur arrivée coïncide avec une nouvelle ère de développement et un nouveau cycle de croissance. Leur vaste expérience et les compétences qu'ils ont acquises au sein de différents milieux privés, publics et parapublics où ils ont oeuvré seront d'une richesse certaine à la poursuite de notre mission », a souligné Michel Langelier.

Denis Remon est docteur en sciences de l'éducation et en administration (Ph. D., fondements de l'éducation et DBA en innovation ouverte et organisationnelle). Il a par ailleurs poursuivi un postdoctorat sur la commercialisation des innovations tout en menant des études dans diverses disciplines. Il a mené une carrière universitaire et entrepreneuriale active et a notamment été lauréat de bourses d'excellence de l'Agence spatiale européenne (2013) et du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (2008-2010). Il est également auteur d'une dizaine de publications sur l'innovation ouverte et organisationnelle, la commercialisation des innovations et les modèles de formation en entreprise.

Rompue à la gestion de projets multiples et complexes, Liane St-Amand effectue un retour au CEFRIO après une année d'absence. À la direction de l'administration du CEFRIO de 2007 à 2018, Mme St-Amand a également évolué, au fil de sa carrière, au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée de la civilisation et à l'Association de la paralysie cérébrale du Québec.

Diplômée en sciences politiques et en journalisme, Caroline Tremblay a notamment oeuvré à Québec International, au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'Orchestre symphonique de Québec et au Bureau des événements du Québec. Elle a supervisé différentes équipes, mobilisé de nombreux acteurs autour d'enjeux d'intérêts communs et collaboré à l'élaboration et à la réussite de projets ou de campagnes de communication à l'échelle locale, nationale et internationale pour des organisations privées, publiques et parapubliques. Impliquée dans son milieu, Mme Tremblay est membre du comité exécutif du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau.

Isabelle Desbiens a fait des études de premier cycle en communication qu'elle a poursuivi à la maîtrise en administration publique. Elle a occupé différents postes en conseil stratégique et en gestion dans plusieurs organisations, tant au public qu'au privé. Elle a acquis une expérience variée, notamment dans les domaines de la planification stratégique, de la gouvernance, de la gestion organisationnelle et des relations publiques. Dotée d'une grande curiosité et d'un fort désir d'engagement, Mme Desbiens est active bénévolement, notamment auprès d'Ambulance Saint-Jean, dont elle a été vice-présidente du conseil d'administration jusqu'à tout récemment.

À propos du CEFRIO

Depuis plus de trente ans, le CEFRIO participe à l'adoption des usages du numérique au Québec en regroupant autour de projets de recherche, d'innovation et de mesures, des organisations publiques, entreprises, milieux preneurs et chercheurs. Par ses sondages et enquêtes d'envergure, tels sa série NETendances ou l'Indice du commerce électronique au Québec, il s'applique à comprendre et à analyser l'évolution de la maturité numérique du Québec alors que dans le cadre de ses projets et expérimentations, il agit en amont du cycle d'innovation en développant et validant les conditions de succès d'une gestion du changement par et pour le numérique.

CEFRIO - www.cefrio.qc.ca

SOURCE Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations (CEFRIO)

Renseignements: Caroline Tremblay, directrice des communications et de la diffusion, 418 523-3746 ou 418 841-4483, caroline.tremblay@cefrio.qc.ca

Related Links

www.cefrio.qc.ca