L'équipe derrière PairConnex fait l'acquisition du Salon Événementiel Momentum

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - L'équipe derrière PairConnex, une plateforme événementielle tout-en-un développée au Québec et en pleine croissance, est fière d'annoncer l'acquisition stratégique du Salon Événementiel Momentum, une institution emblématique des événements d'affaires corporatifs et associatifs au Québec.

Cette transaction, conclue le 24 décembre 2024, couronne une collaboration fructueuse entre PairConnex et le Salon Momentum, deux acteurs partageant une vision commune et un engagement profond envers la communauté événementielle d'affaires.

Un partenariat fondé sur la confiance et l'innovation

Depuis 1997, avec 45 éditions à son actif, le Salon Momentum a joué un rôle déterminant dans le développement et l'évolution de l'industrie événementielle québécoise. « Lorsque j'ai décidé de me consacrer à de nouveaux projets, il était naturel de me tourner vers l'équipe PairConnex. Leur expertise et leur dévouement envers notre communauté me donnent une grande confiance pour l'avenir du salon. Le Salon Événementiel Momentum est entre de bonnes mains. Je suis convaincu que cette équipe saura perpétuer son succès tout en le faisant évoluer pour répondre aux besoins d'un secteur en constante transformation », affirme Michel Courtemanche, fondateur du Salon Momentum.

Cette acquisition permettra de renforcer les liens entre les acteurs de l'industrie événementielle d'affaires et d'offrir un espace dynamique pour les rencontres stratégiques entre fournisseurs, acheteurs et planificateurs d'événements. En positionnant le Salon Momentum comme un véritable laboratoire d'innovation, PairConnex entend développer et tester des solutions novatrices pour répondre aux besoins d'un secteur en évolution constante.

Un engagement envers les exposants et visiteurs

La satisfaction des visiteurs et exposants demeure au cœur de nos priorités, et nous continuerons à collaborer étroitement avec eux pour leur offrir un environnement d'échange propice aux rencontres de qualité. Le Salon Événementiel Momentum vise à faciliter le développement des affaires en permettant aux planificateurs événementiels de trouver et d'embaucher les fournisseurs nécessaires à la réussite de leurs événements. En ce sens, nous aspirons à bonifier la qualité des événements corporatifs organisés au Québec.

Un hommage à une institution incontournable

« Momentum, c'est bien plus qu'un simple salon : c'est une tradition qui a marqué le paysage des événements d'affaires québécois depuis près de trois décennies. Nous sommes honorés de poursuivre cet héritage et d'y insuffler une nouvelle énergie pour assurer sa pérennité et sa croissance », déclare Guillaume Fortin, Président de PairConnex.

À propos de PairConnex

PairConnex est une plateforme événementielle tout-en-un, développée au Québec, et actuellement en pleine croissance. Cette technologie innovante est conçue pour simplifier l'organisation d'événements et enrichir l'expérience des participants. Elle est principalement utilisée par des congrès professionnels et des salons d'affaires. PairConnex accompagne les associations et ordres professionnels, chambres de commerce et autres organisateurs d'événements corporatifs dans la réussite de leurs projets événementiels, avec une technologie robuste et conviviale.

> En savoir plus : www.pairconnex.com

À propos du Salon Événementiel Momentum

Fondé en 1997, le Salon Événementiel Momentum est une référence dans le domaine des événements corporatifs et associatifs. Avec déjà 45 éditions organisées, il offre un espace unique de rencontres stratégiques pour les professionnels de l'industrie. La prochaine édition du salon aura lieu le 11 mars prochain, au Centre de congrès du Sheraton Laval.

> En savoir plus : www.salondelevenement.com

SOURCE PairConnex

Pour plus d'informations: Pour toute demande d'informations supplémentaires ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter : Stéphanie Mourgue, Responsable de l'administration, PairConnex, [email protected], 514-419-3555 #508