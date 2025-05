« Après 40 ans chez BRP, je ne peux imaginer une meilleure façon de souligner ce moment que de voir mon équipe recevoir cette incroyable reconnaissance. J'ai le privilège de diriger une équipe de 135 experts multidisciplinaires en design représentant 21 nationalités, qui sont une source quotidienne de fierté et d'inspiration », a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « Ce qui rend notre équipe exceptionnelle, ce n'est pas seulement son talent, mais aussi la façon dont nous nous encourageons à grandir et à nous améliorer jour après jour. Je continue d'apprendre, de grandir, et je le fais aux côtés de personnes qui partagent la même profonde conviction que le design peut changer le monde. »

« Je tiens à remercier sincèrement Denys Lapointe et toute l'équipe pour leur dévouement et leur engagement à développer des produits qui façonnent le marché, stimulent la croissance de BRP et inspirent l'ensemble de notre organisation », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Ce titre témoigne de leur créativité et de leur collaboration efficace leur permettant de remettre en question le statu quo et d'innover sans cesse afin d'offrir les meilleures expériences à nos consommateurs. »

« Avec une philosophie de design clairement axée sur l'utilisateur, l'équipe de design et d'innovation de BRP développe depuis des années des véhicules récréatifs exceptionnels, innovants, pratiques et inspirants », a déclaré le professeur Peter Zec, fondateur et PDG de Red Dot. « Sous la direction de longue date de Denys Lapointe, BRP a cultivé une culture du design qui est aujourd'hui profondément ancrée dans l'entreprise, faisant de BRP un leader de l'industrie. Le titre « Red Dot : Design Team of the Year 2025 » récompense cette excellence continue. Félicitations à Denys Lapointe et à toute l'équipe pour cette distinction bien méritée ! »

Au fil des ans, BRP a cumulé une liste impressionnante et croissante de distinctions en matière de design, dont 56 prix Red Dot. Ce tout dernier titre, pour lequel aucune candidature ne peut être soumise, est décerné à des équipes qui ont fait preuve de façon constante d'innovation, de créativité, et d'un design de haute qualité.

Les membres de l'équipe de design de BRP recevront le titre honorifique et le trophée Radius sur scène lors du prestigieux gala Red Dot qui se tiendra à Essen, en Allemagne, le 8 juillet 2025. En plus de la cérémonie de remise des prix, une exposition présentant certains des produits de BRP ainsi que son processus de conception se tiendra au Red Dot Design Museum jusqu'à la mi-août.

*Titre officiel en anglais seulement (Red Dot: Équipe de design de l'année 2025)

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

