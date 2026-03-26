L'équipe Dave Pouliot rejoint eXp Realty en partenariat avec le Mouvement Endurance

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'équipe Dave Pouliot annonce officiellement son arrivée chez eXp Realty, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le Mouvement Endurance. Basée dans la région de Québec et active autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud, l'équipe poursuit sa mission d'offrir un accompagnement immobilier rigoureux, humain et orienté vers les résultats.

Dave Pouliot (Groupe CNW/Équipe Dave Pouliot)

Chef d'équipe et courtier immobilier depuis plus de 16 ans, Dave Pouliot est reconnu comme un leader dans le secteur de L'Ancienne-Lorette. Spécialisé dans l'immobilier résidentiel, il a bâti sa réputation sur une approche personnalisée et une écoute attentive des besoins de ses clients.

Entrepreneur depuis son jeune âge, Dave Pouliot a lancé sa première entreprise à 22 ans dans le domaine de la toiture. Il complète sa formation en courtage immobilier en 2010 et développe rapidement une passion pour le secteur. Au fil des années, il bâtit également une expertise comme investisseur en créant une entreprise de gestion immobilière en 2012 et en développant progressivement son propre parc immobilier.

En 2015, il fonde l'Équipe Dave Pouliot et met en place un système de mentorat destiné à soutenir la progression professionnelle de ses courtiers. Aujourd'hui composée de quatre courtiers, l'équipe se distingue par la qualité de son service, une stratégie de mise en marché structurée et l'utilisation d'outils technologiques pour optimiser les résultats pour ses clients.

« Le service ne s'achète pas, il se donne. Pour moi, c'est l'élément le plus important dans le processus de vente ou d'achat », affirme Dave Pouliot.

Selon lui, le marché immobilier de Québec demeure dynamique malgré les défis d'accessibilité. « Le marché reste favorable aux vendeurs avec un inventaire relativement faible. Nous pourrions voir une stabilisation des prix dans les prochaines années, mais la demande demeure forte dans la région. »

L'arrivée de l'équipe chez eXp Realty marque une nouvelle étape dans son développement tout en conservant les valeurs qui ont façonné son succès. « Les clients font affaire avec l'humain avant tout. Ce changement ne modifie pas notre engagement envers eux, qui demeure le même : offrir un service attentif, stratégique et professionnel à chaque transaction. »

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses actuelles de la direction de eXp World Holdings, Inc.. Ces déclarations comportent des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux anticipés.

Les déclarations prospectives incluent notamment celles liées à la croissance, aux opportunités d'affaires, aux programmes offerts et aux bénéfices potentiels pour les courtiers. Elles ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats peuvent varier en fonction de divers facteurs, incluant les conditions du marché et le rendement individuel.

Aucune obligation n'est assumée quant à la mise à jour de ces déclarations.

SOURCE Équipe Dave Pouliot

MÉDIAS : Pour plus d'information veuillez contacter : Christine Boisseau, [email protected], 250-300-1115