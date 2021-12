Les employés de BMO et Centraide font équipe pour revenir plus forts et avoir le cran d'agir, ensemble

Menée à l'échelle de BMO, la 11 e campagne annuelle BMO Générosité franchit la barre des 200 millions de dollars de dons cumulés au cours des dix années d'existence de la campagne de dons des employés

TORONTO, QUÉBEC et CHICAGO, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Afin de tracer la voie à un avenir plus inclusif, les employés de BMO de partout en Amérique du Nord se sont réunis pour favoriser des changements positifs dans le cadre de la 11e campagne annuelle BMO Générosité. De plus, cette année, BMO a offert 66,3 millions de dollars en dons pour 2021.

Depuis la fin novembre, 90 pour cent des employés de BMO ont donné plus de 26 millions de dollars à Centraide et à d'autres organismes. Non seulement BMO a-t-il dépassé l'objectif de dons de cette année de plusieurs millions de dollars, mais la campagne a également bénéficié de la générosité d'un donateur extraordinaire, chef d'entreprise, pionnier de la philanthropie et retraité de BMO, Donald K. Johnson, qui a fait un don supplémentaire de 7 millions de dollars cette année. Des dons importants affluent toujours; les dons sont destinés à atténuer les impacts disproportionnés sur les personnes confrontées au chômage, à l'insécurité alimentaire et à l'itinérance, tous exacerbés par la pandémie.

« La valeur des dons personnels que nos employés font chaque année témoigne de la puissance de notre raison d'être, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier et coprésident de la campagne Centraide du Grand Montréal 2021. Les employés de BMO ont très clairement montré qu'ils avaient le cran d'agir pour contribuer à réduire les inégalités dans notre société en tirant parti du dynamisme de la reprise économique pour réaliser des progrès. Je tiens également à souligner l'extraordinaire philanthropie de Don Johnson - l'impact de sa générosité est immense. À BMO, nous sommes tous honorés de soutenir à nouveau Centraide et ses nombreux organismes de bienfaisance partenaires qui bâtissent une société plus inclusive. »

Poursuivant leur engagement continu à bâtir une société plus juste sans aucun obstacle à l'inclusion, les employés de BMO se sont unis pour saisir une occasion, qui ne se présente qu'une fois par génération, de s'attaquer aux disparités économiques en cette période de changement sociétal sans précédent.

« Au fil des ans, BMO, tant l'entreprise que ses employés, a été l'un des plus grands alliés de Centraide. Ce partenariat n'a jamais été aussi important ni aussi apprécié qu'aujourd'hui, a précisé Daniele Zanotti, président et chef de la direction de United Way Greater Toronto. Non seulement travaillons-nous pour soutenir notre communauté à travers cette crise et ses besoins les plus pressants, mais nous mettons tout en œuvre pour saisir l'occasion qui s'offre à nous d'agir sur un changement historique, en nous attaquant à des inégalités qui perdurent depuis des décennies. »

Au cours des 11 dernières années de campagnes organisées par les employés, en tant qu'organisation animée par une raison d'être et en phase avec sa culture de don, BMO a recueilli plus de 200 millions de dollars.

Pour plus d'informations sur la responsabilité sociale d'entreprise de BMO, veuillez consulter https://notre-impact.bmo.com/.

Partenariat entre BMO et Centraide

BMO est un partenaire de longue date de Centraide dans le cadre de ses initiatives visant à bâtir des quartiers plus forts afin de surmonter les obstacles aux occasions économiques inclusives. De concert avec United Way Greater Toronto, BMO a fondé l'initiative avant-gardiste sur le développement économique local inclusif, qui permet à des leaders communautaires et du monde des affaires de collaborer afin de réduire les disparités économiques. BMO a reproduit ce modèle à Chicago. Et il a déjà fait un don de 10 millions de dollars au programme Neighborhood Network de United Way de la région métropolitaine de Chicago, qui soutient les plans de revitalisation de dix quartiers prioritaires. De plus, dans le cadre de la campagne BMO Générosité de 2020, les employés de la Banque ont fait des dons totalisant plus de 22 millions de dollars à Centraide et à d'autres organismes de bienfaisance.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

