Filles de comm, le podcast par Thara Communications propulsé par Grenier, c'est un nouvel épisode chaque 10 du mois !

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Après plus de 30 épisodes sous la cravate, Filles de comm, le podcast par Thara Communication s, présente son épisode spécial des Fêtes disponible dès maintenant sur toutes les plateformes! Pour cet épisode spécial Filles de comm, les co-animatrices Thara Tremblay-Nantel & Solneige Diaz ont eu envie d'échanger avec des vrai pro de l'art de recevoir : Rose Simard, fondatrice de 1 ou 2 cocktails, mixologue, autrice, animatrice et créatrice de contenu, ainsi que Dominic Lamirande, alias Dom Cooks, créateur de contenu culinaire, auteur et chef privé. Comment impressionner la galerie grâce à Rose Simard et Dom Cooks c'est 1h pour apprendre des trucs et astuces à l'arrivée des Fêtes, mais surtout un accès aux coulisses de leur quotidien de créateurs foodie et cocktails. Un épisode parfait pour les entreprises et les professionnels des communications qui souhaitent réaliser des campagnes de relations de presse ou de marketing d'influence pour des produits alimentaires ou des spiritueux.

L’épisode spécial des Fêtes du podcast Filles de comm est lancé (Groupe CNW/Thara Communications) Thara Tremblay-Nantel, Dominic Lamirande, alias Dom Cooks, Rose Simard de 1ou2 cocktails et Solneige Diaz (Groupe CNW/Thara Communications)

"Dans le monde des relations publiques, être un bon hôte, c'est transformer un moment ordinaire en expérience inoubliable. Et tout ça, ça passe aussi par ce qu'on sert à boire et à manger! Pour célébrer la magie des Fêtes, on avait envie d'un duo qui incarne à la fois la créativité, la convivialité, la générosité et ce petit "je-ne-sais-quoi" qui donne envie d'ouvrir une bouteille, d'allumer les lumières tamisées et de recevoir ceux qu'on aime. Et honnêtement… il n'y a pas plus parfait que Rose Simard et Dom Cooks pour ça."

- Thara Tremblay-Nantel & Solneige Diaz, co-animatrices du podcast

Dans cet épisode, on plonge au cœur de leurs univers créatifs pour explorer leur parcours, leur complicité, leurs inspirations et leur manière unique d'aborder la création culinaire et la mixologie. On parle de tendances, de collaborations avec les marques, de l'art de recevoir avec intention, de leurs projets marquants et de la façon dont ils réussissent à créer du contenu authentique qui impressionne la galerie sans jamais perdre leur signature. Une conversation généreuse, inspirante et délicieusement festive, parfaite pour faire rayonner l'esprit des Fêtes.

Pour la 3e saison du podcast Filles de comm, Thara et Solneige sont heureuses d'annoncer que Grenier est devenu le partenaire média officiel du balado! Chaque mois, un segment spécial leur est dédié pour mettre en avant les tendances, les actualités et les ressources incontournables de l'industrie. L'outil Stellar viendra aussi collaborer avec le podcast Filles de comm pour des épisodes sous le thème du marketing d'influence en 2026.

