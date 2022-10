L'épidémie invisible : le Québec déplore plus de morts par surdose que par accident de la route

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Médicaments qui tuent au lieu de guérir. Nouvelles substances qui inondent le marché. Drogues si fortes que les médecins ne parviennent plus à soigner leurs patients. Décrit comme le « champion des comprimés », le Québec déplore plus de morts par surdose que par accident de la route. La prochaine victime pourrait être votre fils, votre mère, votre amoureux ou vous.

Notre journaliste et éditorialiste Philippe Mercure a livré un grand reportage percutant sous forme de récit numérique sur les surdoses qui représentent un phénomène grandissant ici même, au Québec. Ce dossier a été rendu possible grâce à une démarche exhaustive ainsi que de nombreuses rencontres et heures passées sur le terrain. C'est plus de 1250 rapports de coroners qui ont été fouillés et 18 personnes qui ont témoigné sur leur vécu face à cet enjeu de société préoccupant. « En réalisant ce reportage, j'ai rapidement compris qu'aucun stéréotype ne résiste aux faits. Les gens touchés par les surdoses sont de tous les âges, de toutes les classes sociales, de partout au Québec » affirme Philippe Mercure. Les surdoses mortelles continuent de frapper la province au rythme d'une et demie par jour. « Mon plus grand souhait est que ce reportage contribue à faire tomber les préjugés et qu'on voit les décès par surdoses pour ce qu'ils sont : des morts évitables qui frappent des humains comme vous et moi. »

Quelles sont ces substances qui inondent le marché et qui tuent au lieu de guérir? Pourquoi ces drogues sont-elles si fortes que les médecins ne parviennent plus à les soigner? Pourquoi autant de Québécois meurent-ils par surdose? « Pourtant, on n'en entend presque jamais parler. Il y a des campagnes de sensibilisation publiques contre l'alcool au volant. Il en existe contre la fatigue sur la route, contre le téléphone cellulaire au volant, pour le port de la ceinture de sécurité. Mais où sont les campagnes de santé publique pour prévenir les Québécois que les drogues et les médicaments contrefaits disponibles sur le marché noir peuvent les tuer? » déplore Philippe Mercure.

Des faits saillants qui témoignent de l'ampleur de cet enjeu de société :

Chaque jour, en moyenne, près de quatre Québécois sont admis aux urgences pour une surdose liée aux opioïdes;

Au total, il y a eu 1258 décès par surdose entre janvier 2019 et juillet 2022;

juillet 2022; Le problème touche toutes les régions du Québec avec pas moins de 239 municipalités ayant au moins un décès par surdose;

Au Québec, les opioïdes sont présents et font des ravages. Mais les stimulants comme la cocaïne et les amphétamines restent les drogues de prédilection des Québécois. Et les mélanges de substances sont un véritable fléau.

Pour en savoir davantage, lisez notre grand reportage, accessible sur toutes les plateformes de La Presse.

