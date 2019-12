L'épicerie Intermarché Boyer fait 12 choix écologiques

MONTRÉAL, le 23 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À l'instar de la société qui est de plus en plus préoccupée par les questions environnementales, l'équipe de l'épicerie Intermarché Boyer, située sur le Plateau Mont-Royal, a décidé de poser des gestes concrets, afin que leur commerce soit plus vert que jamais.



Certains changements sont déjà mis en place et d'autres s'ajouteront progressivement, mais au total, ce sont 12 choix significatifs qui ont été faits et qui auront à coup sûr des répercussions positives.