SINGAPOUR, le 20 oct. 2024 /CNW/ -- bluesheets, un pionnier de l'automatisation des données financières, devient fileAI. Ce changement de nom marque un tournant stratégique pour l'entreprise et reflète l'évolution de sa gamme de solutions initialement focalisée sur l'automatisation des données financières et maintenant élargie à automatiser les flux de tous les types de fichiers de manière flexible et gérée par des agents d'IA.

Alors que les entreprises cherchent à accroître leur efficacité et leur potentiel d'innovation tout en maitrisant leurs coûts, fileAI montre la voie. L'entreprise met l'accent sur l'élimination du traitement manuel des fichiers, en redéfinissant les activités de l'entreprise au moyen de solutions axées sur l'IA. Son nouveau nom témoigne d'un engagement à simplifier les activités dans tous les secteurs, aidant les entreprises à accroître leur efficacité et leur adaptabilité au sein d'un environnement en évolution rapide.

« La transition de bluesheets vers fileAI représente plus qu'un simple changement de nom ; elle incarne notre dévouement à révolutionner la façon dont les entreprises utilisent leurs données, a déclaré Christian Schneider, Directeur Général de fileAI. Nos solutions d'automatisation avancées automatisent le traitement des fichiers et les flux de travail, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur ce qui compte vraiment : établir de solides relations avec les clients, outiller les employés et favoriser la croissance et l'innovation. Avec fileAI, nous jetons les bases de processus opérationnels efficaces gérés par des agents d'IA. »

A retenir:

Automatisation complète du traitement des fichiers : la plateforme de fileAI prend maintenant en charge l'automatisation du traitement pour tous les types de fichiers, comme les feuilles de calcul, les fichiers PDF, les images et plus encore, élargissant considérablement son applicabilité à l'ensemble des industries. Le système est conçu pour vous permettre de comprendre, d'analyser, d'indexer, de baliser et d'enrichir les données des fichiers sans aucune information initiale sur les données.

: la plateforme de fileAI prend maintenant en charge l'automatisation du traitement pour tous les types de fichiers, comme les feuilles de calcul, les fichiers PDF, les images et plus encore, élargissant considérablement son applicabilité à l'ensemble des industries. Le système est conçu pour vous permettre de comprendre, d'analyser, d'indexer, de baliser et d'enrichir les données des fichiers sans aucune information initiale sur les données. Solutions prêtes pour l'avenir : en mettant l'accent sur les flux de travail gérés par des agents d'IA, fileAI s'engage à faire évoluer son offre de solutions pour répondre aux besoins dynamiques des entreprises.

: en mettant l'accent sur les flux de travail gérés par des agents d'IA, fileAI s'engage à faire évoluer son offre de solutions pour répondre aux besoins dynamiques des entreprises. Flux de production améliorés : les nouvelles capacités visent à améliorer l'efficacité en intégrant de façon transparente les processus opérationnels existants (fileAI est déjà compatible avec plus de 200 plateformes!).

Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut tirer parti de l'IA pour automatiser vos processus d'affaires manuels et répétitifs, visitez file.ai.

À propos de fileAI

fileAI est un fournisseur de solutions d'automatisation qui tire parti de l'intelligence artificielle pour traiter n'importe quel fichier de bout en bout dans n'importe quel système, sans intervention manuelle. Motivée par son engagement envers l'innovation et la réussite des clients, fileAI permet aux entreprises de différents secteurs de libérer la main­d'œuvre utilisée dans des tâches de faible valeur pour accomplir des tâches a plus forte valeur ajoutée.

