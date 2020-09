L'entreprise sociale Thankyou lance une initiative audacieuse dans le but d'éradiquer l'extrême pauvreté en proposant un partenariat à ses concurrents P&G et Unilever, deux des plus grandes entreprises au monde

« Avec 63 mille milliards de dollars dépensés chaque année en biens de consommation alors que 736 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté, nous pensons que le monde doit changer », a déclaré Daniel Flynn, fondateur de Thankyou en 2008, avec Justine Flynn et Jarryd Burns. « Nous pensons qu'avec le poids des consommateurs et un partenariat avec deux des plus grandes entreprises du monde, nous pouvons rediriger d'importantes sommes dépensées pour des produits de grande consommation vers la lutte à l'extrême pauvreté. »

Actuellement, Thankyou ne commercialise ses produits que dans deux des plus petits pays au monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La COVID-19 augmente le nombre de pauvres dans le monde et la demande en produits d'hygiène tels que les gels hydroalcooliques. C'est la raison pour laquelle la société estime que l'heure est venue pour elle d'agir, et vite. Si P&G ou Unilever choisissent d'accepter l'invitation de Thankyou, elles pourraient ensemble changer le cours de l'histoire et permettre d'investir des millions de dollars issus de la grande consommation dans la lutte contre l'extrême pauvreté.

Afin d'encourager P&G et Unilever à dire « Je suis partant » et à travailler avec Thankyou pour renverser le système, Thankyou mise sur l'impact collectif des voix qui se rassemblent autour d'un mouvement ayant pour objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté. Pour rejoindre Thankyou et témoigner de leur soutien, les gens peuvent utiliser leurs canaux de réseaux sociaux :

Publier une photo ou partager le titre de la campagne sur les réseaux sociaux avec la légende « Je suis partant, et vous ? »

Utiliser les balises @proctergamble et @unilever

Utiliser le hashtag #thankyoutotheworld

Partager la vidéo de Thankyou pour aider à propager la campagne

Thankyou a organisé des réunions virtuelles avec P&G et Unilever à la fin de la campagne. Le 5 novembre, Thankyou annoncera mondialement quelle entreprise est « partante » sur l'un des plus grands panneaux d'affichage numériques au monde, à Times Square à New York.

La campagne de lancement de Thankyou s'intitule « Il n'y a pas de petit plan » (No small plan), car changer le cours de l'histoire en redirigeant des millions de dollars de consommation pour mettre fin à la pauvreté extrême de notre vivant est pour le moins ambitieux.

À propos de Thankyou

Thankyou a été fondée en 2008 par un groupe d'étudiants et est devenue en seulement 12 ans un mouvement de millions de personnes avançant à petits pas pour créer de grands changements. La communauté très engagée de Thankyou a lancé avec succès des pétitions auprès des deux plus grands supermarchés d'Australie pour proposer les produits Thankyou. De plus, les partisans de Thankyou ont aidé à atteindre un objectif de 1,2 million de dollars de collecte de fonds pour financer la croissance future de l'organisation en Nouvelle-Zélande en se rassemblant autour de « Chapitre Un », le livre de Thankyou suivant un modèle prix libre.

À ce jour, Thankyou a collecté plus de 17 millions de dollars australiens pour ses partenaires au service des populations les plus pauvres du monde, aidant plus de 857 000 personnes dans le besoin dans 22 pays, dont l'Australie. Les partenaires, qui couvrent actuellement plus de 14 organisations, s'occupent de l'eau, de la santé, de l'assainissement, de programmes de développement économique, de programmes de santé maternelle et infantile dans les communautés à faible revenu. Les secteurs dans lesquels les partenaires de Thankyou travaillent diffèrent d'un partenaire à l'autre, mais ils se concentrent tous sur la lutte contre l'extrême pauvreté (ciblant les personnes vivant avec moins de 1,90 dollar par jour). Thankyou travaille avec plusieurs partenaires d'impact dans le monde, lesquels travaillent main dans la main avec les communautés locales et leurs leaders, en proposant des outils et des solutions qui les aident à mettre fin à l'extrême pauvreté.

Thankyou s'engage autant à préserver la Terre qu'à aider ceux qui y vivent avec des objectifs commerciaux responsables. Pour plus d'informations sur Thankyou et ses objectifs, visitez son site Web, à l'adresse https://thankyou.co/ .

Vidéos et photos de la livraison de l'invitation seront diffusées sur le fil Associated Press (aussi disponsible sur demande).

*Source : Banque mondiale **Source : Fichiers de données de la comptabilité nationale de la Banque mondiale et de l'OCDE

SOURCE Thankyou

Renseignements: Contact médias: Martine Nadeau, [email protected], 514-238-0568