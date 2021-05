Un pas de plus vers un Québec plus vert

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Soleno, leader en développement de solutions durables pour la maîtrise de l'eau pluviale, fait un pas de plus en matière d'économie circulaire avec l'acquisition de Plastiques VPC, une jeune entreprise spécialisée dans la valorisation des plastiques contaminés. L'industrie du recyclage étant un maillon important de l'environnement, cette acquisition permet au Québec de se positionner avantageusement en matière de recyclage et de démontrer son leadership dans le domaine.

L'économie circulaire à son meilleur

La pandémie a levé le voile sur la grande dépendance en matière d'approvisionnement à l'étranger dans plusieurs secteurs. L'approvisionnement de matières recyclables n'y fait pas exception. C'est avec cette idée en tête que l'équipe de Soleno a voulu mettre la barre plus haute en matière d'économie circulaire, au centre de ses pratiques d'affaires depuis déjà plusieurs années. En plus d'offrir une solution durable pour les entreprises devant disposer de leurs plastiques contaminés par des matières huileuses et autres contaminants, Soleno offrira une deuxième vie à ces matières en les intégrant dans son processus de fabrication de tuyaux en polyéthylène haute densité pour la gestion des eaux pluviales.

Desservir l'est du Canada

Annuellement au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, c'est plus de 3,5 millions de kg de contenants d'huile et d'antigels qui peuvent être valorisés. Grâce à cette acquisition, Soleno sera la seule entreprise de l'est du Canada en mesure de valoriser les matières de ces territoires de manière entièrement intégrée, tout en assurant une traçabilité exemplaire du début à la fin de leurs cycles de vie. Soleno pourra desservir les entreprises de gestion des déchets et de matières dangereuses résiduelles (MDR), les détaillants de services de mécaniques, les quincailleries, ou encore les entreprises agricoles.

Citations

« Nous sommes extrêmement fiers de cette acquisition que nous annonçons aujourd'hui malgré le contexte pandémique. Soleno a toujours su innover et évoluer avec les technologies propres et l'acquisition de Plastiques VPC n'y fait bien évidemment pas exception. Il s'agit d'une grande avancée pour nous et le Québec, en matière de recyclage, sachant que ces plastiques huileux auront une deuxième vie dans des produits durables faits ici. »

-Alain Poirier, président de Soleno

« Pour Plastiques VPC, l'union avec le groupe Soleno représente non seulement une collaboration avec un partenaire de choix pour la relance de nos activités, mais également une relation d'affaires partageant une vision commune sur les plans économique, social et surtout, environnemental. Nous offrons une solution et une chaine de valeur locale unique à notre clientèle ; un modèle durable d'économie circulaire ! »

-Hugues Lamer, président-directeur général de Plastiques VPC

À propos de Soleno

Chef de file en matière de solutions pour le contrôle et la maîtrise de l'eau pluviale et un des plus importants recycleurs de polyéthylène haute densité (plastique #2) dans l'est du Canada, Soleno, fabrique et distribue une vaste gamme de produits pour le captage, le transport, le traitement et le stockage de l'eau pluviale, pour les secteurs des infrastructures, du résidentiel, des ressources naturelles et de l'aménagement agricole. La majorité des produits de Soleno sont faits de polyéthylène haute densité, un matériau léger et résistant dont la durée de vie peut dépasser 100 ans. Aujourd'hui, Soleno représente un groupement de quatre unités d'affaires, dont Soleno, Soleno Recyclage, Soleno Service et Soleno Textile, qui emploie 500 travailleurs répartis dans 9 sites industriels au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus sur Soleno, visitez soleno.com.

