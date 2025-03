L'entreprise québécoise Planette produits écologiques célèbre 10 ans avec une baisse de prix

LAVAL, QC, le 26 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de son 10e anniversaire, l'entreprise québécoise Planette produits écologiques dévoile sa nouvelle image de marque et annonce une baisse de prix sur la majorité de ses produits ménagers naturels.

Ginette Ethier et Myriam Tellier, propriétaires fondatrices de Planette produits écologiques. (Groupe CNW/Planette produits écologiques)

Fondée en mars 2015 à Laval par un duo mère-fille, l'entreprise qui fabrique des produits ménagers naturels avec moins de cinq ingrédients dont le savon de Marseille et des huiles essentielles, a su traverser la dernière décennie en combinant innovation et éthique. Plutôt que de cibler un public déjà convaincu, Planette intègre l'écologie au cœur de son identité pour en faire un choix naturel et universel.

Nouveau look

Question de célébrer son évolution, Planette lève le voile sur un look chic et épuré. Tout en simplicité, le nouveau logo est à l'image des valeurs de l'entreprise et de ses propriétaires-fondatrices.

Après dix ans, Myriam Tellier et sa mère Ginette Ethier sont animées par la même passion; permettre aux familles d'accomplir les tâches ménagères du quotidien efficacement et en toute sécurité.

Baisse de prix

Pour l'occasion, Planette harmonise ses prix, ce qui signifie une diminution (jusqu'à 40%) pour la plupart des produits de sa gamme principale qui se détaillent maintenant à 6,99 $.

« Nous avons pris cette décision, car elle est parfaitement alignée avec notre vision d'être accessible au plus grand nombre de foyers canadiens possible », affirme avec fierté la propriétaire, Myriam Tellier.

Planette est même accessible en grande surface! Grâce au programme Accélérateur local, quatre produits nettoyants sont disponibles sur les tablettes des épiceries IGA.

Toujours avec l'objectif d'offrir des prix avantageux, tout en générant le moins de déchets possible, Planette continue de se distinguer en offrant ses produits en vrac. Les clients peuvent faire remplir leurs contenants aux quatre coins de la belle province notamment grâce au réseau exclusif les Mères Nature.

Les Mères Nature

Les Mères Nature sont des distributeurs autorisés de Planette qui accueillent les clients à leur domicile pour leur offrir le remplissage en vrac (à 30% de rabais) avec un contact humain et des conseils personnalisés. À ce jour, le réseau compte près de 100 Mères Nature à travers le Québec.

À propos

Planette a vu le jour à Laval en 2015 lorsque Myriam et Ginette ont commencé à fabriquer leurs produits ménagers sur leur îlot de cuisine. Ce petit à-côté a pris de l'expansion et les deux femmes ont déménagé l'entreprise au sous-sol de leur maison pour ensuite louer un local commercial et maintenant avoir pignon sur rue dans le quartier industriel.

En 2024, Planette a été couronnée « Entreprise de l'année - Démarche en développement durable » par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. En 2023, elle a remporté le « Prix industriel de l'année » du même organisme.

Pour en savoir plus : Document d'information

