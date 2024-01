L'ENTREPRISE QUÉBECOISE MATEINA S'ASSOCIE AU PODCAST HUBERMAN LAB ET FAIT SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Mateína, jeune entreprise québécoise spécialisée dans les boissons à base de yerba maté, est fière d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec le célèbre podcast américain Huberman Lab. Soutenue par l'investissement stratégique de Tiny Investment (TSXV: TINY), une firme canadienne basée en Colombie-Britannique, Mateína réinvente la façon de s'énergiser avec une gamme de produits naturellement sains.

Les fondateurs de Mateína, Nicolas Beaupré et Elodie Simard, restent aux commandes, fort de leur leadership, alors que l'entreprise lance son réseau de distribution aux États-Unis. Dès aujourd'hui, la gamme complète de produits de Mateína, incluant une innovation sans sucre développée en collaboration avec le Dr. Huberman, est disponible sur le marché.

Cultivée de façon authentique en partenariat avec une famille d'agriculteurs de quatrième génération en Argentine, l'approche de Mateína se veut fondamentalement humaine. Avec des infusions pour tous les goûts, Mateína offre différents produits de yerba mate biologiques, allant de boissons froides légèrement sucrées à des thés en vrac, en passant par la nouvelle formule sans sucre - une boisson infusée à froid qui promet de se démarquer des options sans sucre actuellement sur le marché.

Le yerba mate est reconnu pour ses propriétés énergisantes et ses bienfaits pour la santé, tel que mis en lumière par le Dr. Andrew Huberman, neuroscientifique, professeur de la faculté de médecine de l'Université Stanford et animateur du podcast Huberman Lab, régulièrement classé comme le podcast santé et mise en forme numéro un mondial. « Le yerba mate est ma source préférée de caféine depuis des années. Je parle souvent des bienfaits du yerba maté pour la santé, comme sa forte teneur en antioxydants, son rôle dans la gestion de la glycémie et ses effets neuroprotecteurs potentiels. Personnellement, je consomme du yerba maté tous les jours pour ces raisons, mais aussi parce qu'il me rappelle mes origines d'Argentine. Collaborer avec Mateína pour développer un produit sans sucre a été excitant, et je suis ravi de partager cette innovation avec le public. »

Le marché du yerba mate au Québec, comme dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, connaît une croissance fulgurante. Mateína, une entreprise québécoise novatrice, est l'un des pionnières de cette tendance. Elle offre des alternatives naturelles et biologiques, se positionnant ainsi comme un acteur clé dans la révolution des boissons énergisantes. En proposant une alternative au goût du jour, cette PME québécoise s'impose comme un leader dans le secteur.

Elodie Simard, co-fondatrice de Mateína, exprime sa vision ambitieuse : « Nous envisageons un monde où le yerba mate est une boisson incontournable, accessible et axée sur la santé, consommée partout au Québec et dans le monde. Aligné à notre mission initiale, notre partenariat avec Tiny Investment et le Dr. Huberman nous permettra de grandir et de propager notre message à grande échelle. Le yerba maté se taillera assurément une place aux côtés du café et du thé, et on est impatients de voir l'impact qu'aura Mateína dans les prochains mois. »

Andrew Wilkinson, co-fondateur de Tiny Investment, déclare : « Tiny est fier de soutenir Mateína dans cette aventure excitante pour conquérir le marché des boissons santé. Mateína, avec l'expertise du Dr. Huberman et les mérites scientifiques du yerba mate, est destinée à laisser une empreinte significative. »

Dans les mois à venir, Mateína, en tandem avec Tiny Investment et le Huberman Lab, promet d'élargir sa gamme de produits, renforçant ainsi sa présence sur le marché mondial des boissons santé.

À propos de Mateína

Mateína offre une gamme complète de produits naturels et biologiques, allant des boissons prêtes-à-boire aux feuilles de Yerba Maté. Avec des taux de caféine variant entre 80 mg et 120 mg, Mateína offre une alternative équilibrée aux stimulants habituels, provenant d'une source éthique en Argentine. Pour en savoir plus, visitez mateina.ca.

À propos de Tiny Investment

Tiny Investment est une firme canadienne basée en Colombie-Britannique, fière de soutenir des entreprises innovantes telles que Mateína dans leur quête de conquérir le marché des boissons santé.

À propos de Huberman Lab

Dr. Andrew Huberman est un neuroscientifique et professeur éminent à l'Université de Stanford. Spécialiste reconnu en neurobiologie, il concentre ses recherches sur le développement, le fonctionnement et la plasticité du cerveau, en particulier en ce qui concerne la vision et la perception visuelle. Dr. Huberman est également connu pour ses efforts visant à rendre la science accessible au grand public, notamment à travers ses interventions dans les médias et ses publications sur les réseaux sociaux. Il s'intéresse particulièrement à l'impact des neurosciences sur la santé mentale, le bien-être et la performance humaine.

SOURCE Mateína

Renseignements: Informations pour le Québec : Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques et Communication, (514) 318-2737, [email protected]