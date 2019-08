L'entreprise québécoise Ficodis fait une première acquisition aux États-Unis

Blue Point Tool and Supply, une entreprise de Long Island

dans l'État de New York se joint au groupe

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Ficodis fait une percée aux États-Unis en faisant l'acquisition de Blue Point Tool and Supply, une entreprise basée à Long Island dans l'État de New York qui se spécialise dans les produits et services destinés à l'industrie métallurgique. Ficodis est un chef de file de la distribution de fournitures industrielles reconnu pour son offre de services et de solutions personnalisés pour les entreprises manufacturières et les PME. Blue Point Tool and Supply, la 15e entreprise à se joindre au Groupe Ficodis, ouvrira l'accès de ce dernier au marché américain et offrira une expertise de pointe qui bénéficiera à l'ensemble du groupe.

« Nous sommes ravis d'accueillir Blue Point Tool and Supply dans le Groupe Ficodis, a affirmé Christophe Bévillard, président du Groupe Ficodis. Blue Point Tool and Supply a une réputation bien établie, une équipe de ventes qualifiée, des produits de qualité à prix compétitifs en plus d'un service à la clientèle hors pair. Depuis la création de Ficodis en 2010, nous avons fait des acquisitions qui nous ont permis de diversifier notre gamme de produits et d'expertises, en plus d'enrichir notre portefeuille de clients. L'arrivée de Blue Point et de son équipe au sein du groupe constitue un autre atout pour Ficodis. »

« Toute l'équipe de Blue Point est enthousiaste à l'idée de joindre le Groupe Ficodis, d'autant plus que nous partageons les mêmes valeurs d'entreprise, a déclaré Mark Rollino, qui a travaillé aux côtés de Dave Monheit, le fondateur de Blue Point Tool and Supply, depuis 1984. Mark Rollino occupera dorénavant les fonctions de président de Blue Point Tool and Supply sous le groupe Ficodis alors que Dave Monheit assurera la transition au cours des prochains mois. « Ficodis partage les valeurs profondes de notre entreprise. Cela nous permettra d'avoir accès à des ressources supplémentaires pour continuer de prendre de l'expansion en accompagnant nos clients actuels pour répondre à leurs besoins en constante évolution. L'enthousiasme de Ficodis pour notre entreprise et notre équipe, dont plusieurs membres sont avec nous depuis plus de 30 ans, y a été pour beaucoup dans notre décision. Nous entrevoyons avec beaucoup de positivisme cette nouvelle collaboration », a indiqué M. Rollino.

Fondé en 1979, Blue Point Tool and Supply compte sur une clientèle bien établie dans les états de New York, du New Jersey et du Connecticut. L'entreprise est le premier fournisseur d'outils de coupe, d'abrasifs, de graisses lubrifiantes et d'ateliers mécaniques pour l'industrie de la métallurgie dans son marché géographique. En plus d'offrir une vaste gamme d'outils pour le travail du métal, l'entreprise offre à ses clients des services d'affûtage et d'aiguisage.

Blue Point Tool and Supply détient un camion entièrement équipé qui se rend chez les clients du Connecticut et de Long Island et duquel ces derniers peuvent s'approvisionner directement. L'équipe offre également des distributeurs automatiques installés dans les locaux de ses clients qui leur permettent de gérer leurs stocks. Au fil de ses 40 années d'activité, Blue Point Tool and Supply a développé des relations de confiance avec plusieurs des meilleurs fabricants dans le domaine de l'outillage industriel.

À propos de Ficodis

Ficodis est un groupe multispécialiste de distribution industrielle fondé en 2010 dont le siège social se situe à Montréal. Comptant 15 points de vente au Québec, en Ontario ainsi qu'à Long Island dans l'État de New York, le Groupe Ficodis est reconnu pour la qualité de son service, son expertise technique ainsi que son offre de produits et services personnalisés qui répondent aux besoins des entreprises manufacturières et des PME d'ici. L'entreprise est spécialisée dans quatre familles de produits : Outillage, Sécurité, Coupe et Puissance. Ficodis offre aussi des outils de qualité supérieure de sa propre marque Cromson, une gamme complète d'outils de coupe, d'outillage à main, d'abrasifs et autres produits de maintenance. Tous les produits offerts en magasin sont aussi disponibles en ligne sur le site fournitures-industrielles.ca. Afin d'accompagner sa croissance, Ficodis peut compter sur l'appui d'importants partenaires financiers tels que Fondaction et la Banque de Montréal. Pour plus d'information : www.ficodis.com.

