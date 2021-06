TAMPA, Floride et TORONTO, 2 juin 2021 /CNW/ - Malgré les défis de l'année 2020, les ventes immobilières ont augmenté de façon spectaculaire, puisque la demande continue de surpasser l'offre. Qualifier le phénomène de « marché vendeur » ne suffit pas pour décrire les conditions de vente de l'industrie immobilière dans la plupart des villes américaines en 2021.

Dans un marché vendeur immobilier très actif, beaucoup ont tendance à renoncer à l'inspection résidentielle. En effet, certains acheteurs potentiels sont épuisés par la recherche de résidence et la concurrence des offres multiples, alors que d'autres plus optimistes croient que le fait de renoncer à l'inspection donnera plus de poids à leur offre, car les contrats au comptant se font maintenant plus fréquents lors des guerres d'enchères.

« C'est une grave erreur », s'exclame Dan Steward, président et chef de la direction de Pillar To Post Home Inspectors® , l'entreprise-chef de file en matière d'inspection résidentielle en Amérique du Nord. En 2020, le réseau de franchises de Tampa a inspecté des biens immobiliers dont la valeur totale était évaluée à plus de 55 milliards de dollars et a servi des centaines de milliers de clients. En outre, 40 nouveaux bureaux ont été ouverts, ce qui a contribué à élargir le réseau à 600 bureaux aux États-Unis et au Canada. Voici quelques conseils de M. Steward :

Essayez de mettre vos émotions de côté pendant le processus. Oui, c'est difficile, mais il s'agit probablement de l'investissement le plus important de votre vie. Ne vous retrouvez pas avec une résidence qui a besoin de milliers de réparations, simplement parce que vous avez adoré son apparence sur le coup. Rappelez-vous que les visites ne permettent pas de cerner les nombreux problèmes potentiels de la résidence. Par exemple, les acheteurs ne sont généralement pas en mesure de repérer par eux-mêmes la présence d'amiante ou de radon, les signes d'infestation de termites ou une fuite du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Agissez rapidement. Si vous trouvez une résidence que vous aimez et que vous êtes prêt à faire une offre, rassurez le vendeur que vous pouvez réaliser une inspection rapidement. Les inspecteurs doivent présentement composer avec une accumulation de travail en raison de la pandémie et des conditions du marché actuel qui ressemblent à celles d'une « ruée vers l'or ». Appelez un inspecteur résidentiel qualifié avant de commencer vos recherches immobilières. Essayez de conclure une entente avec lui vous garantissant une inspection dans les 48 heures suivant une offre. S'il constate que vous prenez votre recherche au sérieux, il pourrait accepter. Si vous travaillez avec un agent immobilier fiable et qualifié, il est probable qu'il connaisse les bonnes personnes-ressources et qu'il fasse les démarches nécessaires pour vous. Assurez-vous d'informer votre agent immobilier dès le début qu'il s'agit de quelque chose que vous souhaitez faire rapidement. Voulant probablement éviter de négocier avec un acheteur, les vendeurs intelligents ont peut-être déjà réalisé une inspection de leur résidence avant de la mettre en vente, et ce, même dans un marché concurrentiel. S'ils ont fait appel à une entreprise d'inspection résidentielle digne de confiance, vous pourriez vous éviter la tâche. Toutefois, sachez que l'inspecteur n'est redevable qu'envers la personne qui a demandé l'inspection et qui en paie les frais. Dans ce cas-ci, il s'agit du vendeur. Dans l'éventualité où l'inspecteur aurait manqué quelque chose, vous ne pourrez pas le savoir.

