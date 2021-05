Les adhésifs muraux, faciles à appliquer, prendont vie sur votre mur grâce à l'application mobile. Une facon de s'amuser à grande échelle !

Découvrez l'histoire extraordinaire derrière chaque décor et choisissez de l'écouter avec votre enfant ou de lui lire. Amusez les avec une variétés de jeux autant ludiques qu'éducatifs.

La marque présente des personnages sous licences issus d'émissions populaires comme La Pat'Patrouille et Sesame Street, ainsi que les adorables animaux de la collection Ludo, créés par l'artiste française Ségo.

L'application gratuite Wall Stories donne vie à vos personnages et anime la pièce grâce à la réalité augmentée. L'application est disponible pour iOS dans la boutique Apple App Store et pour Android dans la boutique Google Play.

« Nous sommes fébriles à l'idée de voir les enfants jouer, apprendre et explorer avec Wall Stories, déclare Élaine Paquin, présidente et chef de la direction de Quinco & Cie. Le but derrière chacun des produits interactifs proposés est d'aider les familles à installer l'amour de l'apprentissage et de la créativité dans les demeures. Nous espérons créer une expérience agréable et éducative qui soit aussi décorative qu'amusante! »

À travers l'application Wall Stories et en plus de la réalité augmentée, il existe trois autres modes pour chaque décor mural :

Le mode Histoire invite les enfants à écouter, lire ou se faire lire l'histoire de leur personnage préféré. Chaque histoire peut être lue ou écoutée en anglais ou en français!

Le mode Jeu propose des jeux éducatifs et interactifs. Chaque jeu s'inspire du thème de l'adhésif mural choisi et propose trois niveaux de difficulté pour ceux qui veulent une expérience éducative et enrichissante.

Le mode Créatif donne aux enfants la liberté de personnaliser virtuellement leur propre environnement grâce à la réalité augmentée interactive de l'application Wall Stories. En mode Créatif, les enfants peuvent concevoir et créer leur propre espace de jeu.

Pour installer le décor interactif de Wall Stories, il suffit d'appliquer l'adhésif mural non dommageable sur un mur lisse. Que vous l'installiez dans la salle de jeux, la chambre, le salon, en salle de classe ou à la garderie, Wall Stories est là pour capter l'attention des enfants, les divertir et les instruire de manière ludique.

Vous pouvez vous procurer les produits Wall Stories en ligne chez Walmart, Indigo, Toys "R "Us Canada et Amazon.ca, ainsi qu'en ligne et en magasin chez Canadian Tire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.wallstories.com

À propos de Wall Stories

De l'esprit passionné des créateurs de décoration d'intérieur, Quinco & Cie, naît le monde imaginatif de Wall Stories - une nouvelle ligne d'adhésifs muraux interactifs qui fait entrer les personnages bien-aimés dans la maison des enfants! Les histoires murales sont faciles à appliquer au mur et présentent une histoire, un jeu et un mode créatif pour que les enfants puissent jouer et explorer en anglais et en français. Les familles peuvent installer l'application Wall Stories sur leurs appareils intelligents pour voir les personnages de Sesame Street et de La Pat'Patrouille ainsi que les adorables animaux de la collection Ludo prendre vie grâce à la technologie de réalité augmentée.

À propos de Quinco & Cie

Quinco & Cie est une entreprise manufacturière de produits de décoration, fièrement canadienne qui s'efforce de surprendre, d'innover et de réinventer la façon dont les familles transforment l'intérieur de leur demeure. Depuis 1999, l'entreprise tire parti de la passion et de la créativité d'experts en décoration d'intérieur, guidés par un sens aigu de l'excellence, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. Leur mission est d'apporter cette énergie aux familles et aux âmes créatives grâce à leurs marques inspirantes, Wall Stories, Högar Studio, et de leur produit phare, Smart Tiles, qui connaît un grand succès et est disponible dans plus de 3 600 points de vente sur trois continents.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : ChizComm Ltée. | www.chizcomm.com pour le compte de Quinco & Cie; Jonathan Siemens | 416 551-0822 poste 330 | [email protected]