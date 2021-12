C'est une nouvelle étape franchie pour la viabilité à long terme des Pêcheries Marinard. Daley Seafoods pourra compter sur des installations à la fine pointe de la technologie et plus de 150 employés compétents.

Whitecap International Seafood poursuivra son rôle de distributeur exclusif de crevettes nordiques pour Les Pêcheries Marinard, rôle qu'il détient depuis 2009. Ce partenariat a permis l'expansion des ventes de Marinard en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les Pêcheries Marinard produisent des fruits de mer durables et pêchés à l'état sauvage de la plus haute qualité, respectant les plus hauts standards de certification et d'approbation afin d'approvisionner les clients de partout dans le monde qui recherchent ces produits de qualité.

Daley Seafoods exerce des activités au Québec depuis 30 ans avec une usine de transformation à Baie-Trinité, et est déjà bien établie dans l'industrie de la pêche québécoise. Avec l'usine de Rivière-au-Renard, elle se donne maintenant les moyens de ses ambitions et met en œuvre un plan de développement stratégique qui vise à commercialiser davantage de produits sur le marché national, en Amérique du Nord et à l'international.

« Notre équipe est heureuse et enthousiaste de travailler avec Marinard ainsi que par le potentiel offert par la communauté de Rivière-au-Renard. L'équipe de direction de l'usine s'est montrée sympathique, professionnelle et accueillante - des qualités sur lesquelles nous aimons bâtir. Notre entreprise croit en l'utilisation des équipements technologiques de pointe et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons tant de potentiel dans Marinard. La technologie de l'usine ainsi que l'expérience des employés nous permettent d'être opérationnels dès maintenant. Les employés sont des personnes qualifiées et compétentes qui contribueront à la croissance de l'entreprise. Notre équipe de direction est littéralement impatiente et a très hâte de débuter la prochaine année. Notre plan est simple : travailler fort pour être efficaces et fournir un produit de la plus haute qualité. Et cela nous procure beaucoup de plaisir », a déclaré Terry Daley de Daley Seafoods.

À propos de Daley Seafoods

Daley Seafoods est un producteur de haute qualité de homards, de crevettes et de crabes des neiges. L'entreprise compte plusieurs usines de transformation dans l'est du Canada, notamment à Rivière-au-Renard et à Baie-Trinité au Québec, ainsi qu'à Baie-Sainte-Anne et à Pointe-Sapin au Nouveau-Brunswick.

À propos de l'entreprise Les Pêcheries Marinard

L'entreprise Les Pêcheries Marinard est un leader canadien dans la transformation de la crevette nordique depuis 40 ans et emploie plus de 150 travailleurs. Depuis 2009, l'entreprise mise sur l'innovation technologique pour consolider sa stratégie de commercialisation et améliorer son positionnement sur les marchés de détail canadien, américain et européen. Les Pêcheries Marinard se démarquent avec la qualité des fruits de mers transformés, des produits qui respectent un contrôle sévère du début jusqu'à la fin de la chaîne de production. La rigueur de l'entreprise lui a valu l'obtention des plus hautes certifications internationales dans le domaine, dépassant les normes d'hygiène canadienne de l'industrie.

