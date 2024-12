« Le McAsphalt Advantage représente un progrès important en matière de capacités logistiques. Ce navire est conçu en mettant fortement l'accent sur la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Propulsé par du gaz naturel liquéfié (GNL), il maintient un rendement élevé tout en optimisant l'efficacité opérationnelle.

Équipé pour répondre aux divers besoins des clients, le McAsphalt Advantage améliore la capacité de gérer et de livrer efficacement l'approvisionnement en bitume dans l'est du Canada et aux États-Unis. Avec une longueur totale de 140 mètres (459,318 pieds), un rayon de 23,75 mètres (77,92 pieds) et un tirant d'eau entièrement chargé de 6,5 mètres (21,33 pieds), ce navire est prêt à répondre aux exigences rigoureuses du marché. Offrant une capacité de transport de 11 000 mètres cubes, il est conçu pour fournir un service fiable dans les conditions difficiles des Grands Lacs.

« McAsphalt Advantage marque un nouveau chapitre dans notre quête d'excellence opérationnelle et de gérance de l'environnement, a déclaré Chuck Van Dyk, vice-président directeur de Les Industries McAsphalt Ltée. Ce navire souligne notre volonté d'innover et d'améliorer nos services, en veillant à ce que nous continuions de répondre aux demandes en constante évolution de nos clients tout en établissant des points de référence en matière de durabilité dans notre industrie. »

Selon François Vachon, vice-président directeur de Colas, Canada : « McAsphalt Advantage reflète l'engagement de Colas à améliorer sa chaîne de valeur en gérant de façon indépendante l'approvisionnement en bitume, en améliorant la fiabilité de la production et en répondant efficacement aux besoins des clients. »

Au fur et à mesure que McAsphalt Advantage devient pleinement intégré aux opérations, il améliore considérablement l'échelle et l'efficacité du réseau logistique de McAsphalt. Ce navire s'intègre à une infrastructure de transport complète, qui inclut une flotte de wagons-citernes, d'importantes ententes de transport de marchandises avec les chemins de fer nationaux du Canada et un réseau de tracteurs et de remorques routières soutenant les opérations d'Halifax à Vancouver. Plus qu'un navire, le McAsphalt Advantage représente un investissement stratégique pour assurer la sécurité à long terme de l'approvisionnement en bitume tout en renforçant le leadership de McAsphalt dans l'industrie.

À propos de Les Industries McAsphalt Ltée

L'entreprise Les Industries McAsphalt Ltée est le principal fabricant et distributeur de produits d'asphalte et de bitume au Canada. Avec plus de 50 ans d'expertise, McAsphalt est reconnue pour son innovation, sa qualité et sa fiabilité sur le marché canadien.

L'entreprise exploite un solide réseau de 25 terminaux stratégiquement situés et de quatre laboratoires avancés partout au pays, ce qui permet une gestion efficace des produits et des recherches de pointe. Cette infrastructure appuie la mission de McAsphalt, qui consiste à offrir des solutions qui répondent aux besoins changeants de ses clients.

En tant que partenaire de confiance dans le secteur des transports au Canada, McAsphalt fournit des produits et des services de haute performance qui stimulent les progrès et dépassent les attentes. Son engagement indéfectible envers l'excellence continue de servir de référence pour le leadership dans l'industrie canadienne du bitume.

À propos de Colas Canada

Colas est un leader canadien de l'infrastructure de transport - matériaux, construction et entretien. Appuyée par notre réseau d'entreprises Colas partout au Canada et le Groupe Colas dans le monde, Colas offre une vaste gamme de solutions novatrices et durables pour la construction et l'entretien de l'infrastructure de transport. Les entreprises de Colas au Canada font partie de Colas SA, un acteur mondial dans la construction et l'entretien des infrastructures de transport et une filiale du groupe Bouygues.

Colas Canada

Nous connectons le Canada

SOURCE McAsphalt Industries Limited

Jessica Salazar, Phone#: 647-772-6558, Email: [email protected]