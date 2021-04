Appuyée par Royal DSM, Hologram cherche à perturber le marché de la nutrition en offrant des solutions personnalisées adaptées aux consommateurs

BOSTON et NEW YORK, 5 avril 2021 /CNW/ - Royal DSM, une entreprise scientifique mondiale spécialisée dans la nutrition, la santé et le mode de vie durable, a annoncé le lancement d'Hologram Sciences, une entreprise axée sur les consommateurs qui créera des marques ciblant différents problèmes de santé. Les marques d'Hologram Sciences, qui combinent des diagnostics de l'état de santé, du coaching numérique et des conseils de nutrition personnalisés, offriront aux consommateurs des solutions plus globales pour prendre leur santé en main. L'entreprise consciente de sa mission regroupe les meilleurs talents de Silicon Valley, anciens employés d'Uber, de Fitbit et de Facebook.

Hologram Sciences est appuyée par un investissement de 100 millions de dollars de Royal DSM, ce qui place les solutions de nutrition personnalisée au cœur de sa stratégie de nutrition. Cela permet à l'entreprise de combiner un éventail de capacités et de ressources couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la nutrition personnalisée, jusqu'au consommateur. Hologram Sciences proposera des solutions de nutrition personnalisées à la fine pointe de la technologie dont l'efficacité a été prouvée cliniquement pour répondre à différents besoins des consommateurs en matière de santé. À mesure que ses solutions seront validées sur le marché, elles seront mises à la disposition des clients de DSM. Hologram travaillera également à créer des produits en collaboration avec les clients et partenaires de DSM, en s'inspirant des derniers renseignements sur les consommateurs et en tirant parti de son approche souple.

Ian Brady, cofondateur de l'entreprise américaine de services financiers SoFi, dirigera Hologram Sciences. M. Brady a fait la transition d'une carrière fructueuse en finances à une carrière dans le domaine des technologies de la santé après que son épouse eut reçu un diagnostic de diabète gestationnel pour la troisième fois. Ses recherches afin de trouver une solution de nutrition personnalisée pour son épouse et les autres sont demeurées vaines, ce qui l'a incité à créer sa propre solution.

« Je suis ravi d'améliorer l'accès à une nutrition personnalisée afin que personne d'autre n'ait à faire face aux difficultés rencontrées par ma famille, a déclaré M. Brady. Grâce à une équipe très dynamique qui allie le savoir-faire dans les domaines de la technologie, du marketing de marque et de l'innovation en nutrition et la puissance scientifique de DSM, nous pouvons révéler que notre première solution sera un concept d'immunité rapide qui répondra aux préoccupations pressantes entourant l'actuelle pandémie de COVID-19. »

Au-delà des suppléments nutritifs et des diagnostics, la plateforme numérique exclusive de l'entreprise offrira aux consommateurs une expérience personnalisée, y compris un accès à des diététiciens agréés, ce qui leur permettra de mieux comprendre dans quelle mesure leur mode de vie, leur nutrition et d'autres facteurs ont des conséquences sur leur santé en général, et ce qu'ils peuvent faire pour vivre en meilleure santé.

« Nous sommes heureux de financer une puissante plateforme axée sur les données fusionnée aux capacités, produits et ressources de DSM, a déclaré Dimitri de Vreeze, co-président directeur général de DSM. Grâce au soutien de grands experts, dont des nutritionnistes, des diététiciens, des scientifiques et des conseillers, Hologram Sciences repousse les limites de la nutrition personnalisée au profit des consommateurs et des clients de DSM. »

L'importance accordée au bien-être et la nutrition est une valeur fondamentale de Hologram Sciences, au sein de laquelle les dirigeants ont mis en place un système de valeurs fondé sur l'intégrité, la responsabilisation et l'inclusion.

« Nous cherchons à apporter des changements axés sur notre mission au sein du marché du mieux-être en faisant appel à une équipe de gens passionnés, a déclaré Jess Graham, chef du marketing chez Hologram Sciences, qui occupait auparavant le poste de chef mondial du marketing des produits auprès des consommateurs chez Instagram. Nous souhaitons créer un monde au sein duquel les produits d'Hologram Sciences sont les plus efficaces pour aider les gens à vivre en meilleure santé. »

Hologram Sciences élargit rapidement son équipe dans le but de réunir des gens qui se passionnent pour l'utilisation de percées scientifiques et technologiques visant à réinventer l'avenir de la nutrition. Jess Graham et Ian Brady se joindront à une équipe de direction mondiale chevronnée dans le domaine entrepreneurial, qui comprend notamment :

Nate Matusheski , PhD, directeur des affaires scientifiques

, PhD, directeur des affaires scientifiques Thomas McMennemin, chef des produits

Laura Artigas , directrice commerciale

À propos d'Hologram Sciences, Inc.

Hologram Sciences est une jeune entreprise nouvellement créée axée sur le consommateur et qui évolue rapidement, dont le lancement est prévu grâce à un investissement de 100 millions de dollars de Royal DSM. Nous développons et commercialisons rapidement de nouvelles marques visant à aider les gens à prendre leur santé en main et à se sentir mieux en repensant l'avenir de la nutrition, et nous misons sur des données scientifiques, des technologies de pointe et la création d'habitudes en vue de créer des solutions personnalisées qui favorisent des relations durables avec les consommateurs. Nous avons à cœur d'aider les gens à surmonter les obstacles à leur mieux-être au quotidien; nous misons sur la transparence et les données scientifiques reconnues; et nous sommes déterminés à créer une entreprise et des produits tout à fait inclusifs et équitables. Pour en savoir plus, consultez le site www.hologramsciences.com.

