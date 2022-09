XIAMEN, Chine, 20 septembre 2022 /CNW/ - Milesight , le fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle embarquée, a annoncé que la solution de qualité de l'air intérieur (QAI) LoRaWAN® à l'échelle de la province a fait l'objet d'une entente avec Assek Technologie pour son installation dans les écoles publiques du Québec, au Canada. La mesure des concentrations intérieures de dioxyde de carbone (CO 2 ), de l'humidité relative et de la température s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement du Québec visant à créer le meilleur environnement d'apprentissage et de travail possible en tout temps pour les élèves et le personnel scolaire. Grâce à des données exploitables sur l'air intérieur, il est maintenant possible de créer des salles de classe bien ventilées et sécuritaires.

Deux projets pilotes aux résultats encourageants

Deux projets pilotes couronnés de succès fournissent des preuves solides et convaincantes de la technologie LoRaWAN® et favorisent son déploiement rapide dans des milliers d'écoles du Québec, au Canada. Dans le cadre de chaque projet pilote, les capteurs de la qualité de l'air intérieur AM107 de Milesight ont été installés rapidement dans environ 30 salles de classe, le logiciel d'Assek présentant des outils formidables pour surveiller efficacement la qualité de l'air dans les salles de classe. Lors des projets pilotes, Semtech a fourni à Milesight des conseils précieux et utiles pour obtenir une meilleure réponse du capteur AM107 à la commande LinkADRReq au niveau de la couche MAC, ce qui a amélioré la compatibilité des capteurs dans ce projet.

Protection de la qualité de l'air intérieur dans les écoles publiques plus facile et plus sûr grâce à la technologie LoRaWAN®

Au cours des jours difficiles, la technologie LoRaWAN® est prometteuse et à l'avant-garde. Les dispositifs LoRaWAN® répondent à tous les besoins, notamment la visualisation des données, la surveillance de plusieurs environnements, la longue durée de vie des batteries, la transmission rapide et la grande fiabilité des messages. Les solutions sans fil conviennent parfaitement aux bâtiments scolaires modernes et historiques. Par exemple, 191 salles de classe de l'école secondaire Massey-Vanier ont été équipées de capteurs AM107 et 208 capteurs de la qualité de l'air intérieur ont été fournis à l'école Louis-Philippe-Paré. En outre, il est passionnant d'assister à la transformation d'écoles traditionnelles pour la surveillance numérique de l'air intérieur, comme les établissements Notre-Dame-de-la-Défense (fondé en 1933) et Notre-Dame-des-Neiges (fondé en 1918), etc.

Grâce aux données complètes sur la qualité de l'air intérieur, les écoles peuvent maintenant traiter en priorité et mettre en œuvre des mesures correctives pour favoriser le bien-être en milieu d'apprentissage et de travail. En outre, la solution pourrait bientôt être intégrée aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation afin de garantir automatiquement une bonne qualité de l'air intérieur. Comme il s'agit de l'un des premiers projets de déploiement de masse de la technologie LoRaWAN® au Canada, ce projet constituera certainement un exemple inspirant pour les systèmes d'éducation d'Amérique du Nord et du monde entier.

