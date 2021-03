L'entreprise de recyclage de matériel informatique et électronique poursuit sa croissance et déménage dans son nouvel entrepôt de 6000 pieds carrés

SAINT-EUSTACHE, QC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Info Liquidation Recycle Inc. change d'adresse afin de mieux servir sa clientèle. Après avoir été établit pendant plus de 10 ans sur la rue Poirier à Saint-Eustache, le propriétaire, Eric Després, a choisi de relocaliser l'entreprise à quelques rues de son ancienne adresse et est maintenant situé au 514 Chemin de la Rivière Sud local 102 Saint-Eustache J7R 0E2 toujours dans le parc industriel. Le nouveau local représente un gain du double de l'espace que l'entreprise occupait auparavant. Signe que la croissance de l'entreprise est en pleine expansion et que le déménagement vers des locaux plus spacieux était inévitable.

« Nous sommes loin de mon premier entrepôt de 300 pieds carrés il y a 14 ans où je travaillais seul et devais me chauffer avec une génératrice l'hiver. L'acquisition de ce nouvel entrepôt, qui est plus moderne et deux fois plus grand nous permettras de doubler nos effectifs et d'atteindre de nouveaux objectifs. Nous pourrons alors proposer à nos clients des outils toujours plus performants pour répondre à leurs besoins. De ce fait, nous renforcerons notre relation avec nos clients et nos partenaires, ce qui nous permettra d'être encore plus à l'écoute de leurs besoins sans cesse grandissants et par le fait même, améliorer notre développement pour les prochaines années qui ne cesse d'augmenter »

« Les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'importance de recycler leur matériel informatique et électronique désuet de la meilleure façon possible, et c'est l'a que nous intervenons avec un service clé en main, sans frais et rapide. C'est ce qui fais la force de notre entreprise ». Nous faits savoir Monsieur Després.

À PROPOS d'Info Liquidation Recycle. https://infoliquidationrecycle.com/

Fondée en 2007, l'entreprise se spécialise dans la récupération et la revalorisation du matériel informatique et électronique en offrant un service de ramassage sans frais aux entreprises. Elle offre aussi un service de certificats de destructions sans frais sur demande, pour les disques durs ou tout autres matériels pouvant contenir des données sensibles.

SOURCE Info Liquidation Recycle Inc

Renseignements: Eric Després, Président, Info Liquidation Recycle Inc., 514-594-4949