En plus de la grande créativité et de l'ingéniosité ayant donné lieu à sa création gagnante, Cheekbone Beauty a excellé dans tous les critères du concours avec sa soumission, notamment par son engagement à promouvoir une culture d'inclusion et une représentation diversifiée du début à la fin de la campagne.

« La détermination et l'ambition dont on a fait preuve dans les soumissions ont rendu l'évaluation ardue et, par moments, émouvante. C'est exactement ce que nous recherchions. Les agences et les marques y ont réellement mis cœur et âme, a dit Scott Knox, président et chef de la direction, ICA. Je ne doute pas que voir la campagne finale présentée par Sid Lee et Cheekbone Beauty établira une nouvelle norme, tant pour la diversité en marketing que pour l'excellence en matière de mise en valeur authentique de la marque. Je suis également certain que nous verrons les autres soumissions prendre vie. »

« Félicitations à Cheekbone Beauty et Sid Lee pour cette victoire bien méritée, qui souligne l'essence à double sens de la campagne visant à rectifier l'histoire. Derrière ce titre positif se cache une marque de produits de beauté appartenant à des personnes autochtones qui célèbre et favorise la diversité, l'inclusion et l'équité dans tous les aspects de ses activités, a déclaré Brandon Moonrei, directeur, partenariats pour la plateforme latérale de demande et stratégie client pour Bell Média. Bell Média est fière de saluer tous les participants exceptionnels de cette année pour leurs superbes soumissions, et pour avoir concrétisé un projet de diversité et d'inclusion pour l'industrie médiatique au Canada. »

La soumission gagnante cette année a été choisie par un jury spécialement composé de douze professionnels chevronnés issus de secteurs diversifiés de l'industrie médiatique canadienne qui font preuve d'un grand esprit de créativité, possèdent une vaste expérience et sont des visionnaires pour ce qui est de favoriser une représentation plus diversifiée et plus inclusive dans l'industrie publicitaire et médiatique dans son ensemble.

Ouvert aux marques nationales et internationales ainsi qu'à leurs agences, le concours IDEA vise à créer un changement significatif dans l'industrie médiatique et à encourager une meilleure représentation des diverses communautés dans les campagnes de publicité au Canada tout en faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le processus créatif.

À propos de l'Institut des agences de communication (ICA)

Depuis 1905, l'ICA est une association sans but lucratif reconnue qui regroupe des agences canadiennes de publicité, de marketing, de médias et de relations de presse. La mission de l'ICA consiste à amplifier, à protéger et à transformer le milieu des agences au moyen de mobilisation, de prix et récompenses, d'action communautaire, de consultation, de réflexion, de réseautage, de recherche et de formation. Les membres de l'ICA et son conseil de direction regroupent certaines des entreprises les plus reconnues et les plus influentes de notre industrie, à l'échelle canadienne et internationale. Pour en savoir plus, visitez le www.theica.ca .

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 35 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, et le réseau de langue française Noovo, au Québec, 27 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 faces dans cinq provinces. Chef de file des médias numériques au pays, Bell Média développe et exploite des sites Web, des applications et des plateformes en ligne pour ses marques de contenus d'information et de divertissement; les services de diffusion vidéo Crave, RDS Direct et TSN Direct; et la chaîne multiplateforme Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios et une participation minoritaire dans MTL Grandé Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est fière de son rôle dans la promotion de la diversité et de l'inclusion des groupes marginalisés au sein de l'entreprise et du secteur canadien des médias. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.BellMedia.ca .

