L'entreprise de chimie écologique Evolved By Nature accueille Chanel à titre d'investisseur

BOSTON, 11 juin 2019 /CNW/ - L'entreprise Evolved By Nature (fondée en 2013 à Boston, au Massachusetts, par le Dr Gregory Altman et la Dre Rebecca Lacouture), est heureuse d'annoncer que Chanel a choisi d'investir dans la société dans le cadre de la stratégie de Chanel, qui cherche à investir dans la technologie écologique.

Evolved by Nature est une pionnière de la science de la soie, elle qui a créé Activated Silk™, de la soie pure et naturelle sous forme liquide. Une fois qu'Activated Silk est dissoute dans l'eau, ses caractéristiques permettent de l'associer à différentes matières, ce qui améliore naturellement les propriétés du tissu et permet de promouvoir des modes de production plus viables.

« Nous sommes ravis de compter sur le soutien de Chanel et de tirer parti de son expertise en matière de mode et de beauté, et aussi d'accélérer la commercialisation de notre plate-forme chimique naturelle Activated Silk™ », souligne Greg Altman, chef de la direction et cofondateur.

Ce partenariat permettra à Chanel et Evolved By Nature d'explorer des matériaux innovants et l'apport d'améliorations mécaniques et optiques à divers tissus, conformément à la volonté de Chanel, qui cherche à créer des matériaux de pointe offrant une qualité unique et exceptionnelle.

À propos d'Evolved By Nature

Evolved By Nature™ est une entreprise de chimie écologique ayant la mission de créer des produits plus fonctionnels et plus sains pour les gens et la planète. Evolved By Nature étant établie à Boston, au Massachusetts, sa plate-forme chimique repose sur sa technologie brevetée Activated Silk™, qui est de la soie pure sous forme liquide. Activated Silk, une technologie viable et entièrement naturelle, remplace bon nombre des additifs, plastiques et polymères synthétiques, cachés et rugueux communément utilisés pour fabriquer des produits issus de secteurs allant du vêtement aux soins médicaux. Activated Silk peut être configurée selon des douzaines de compositions moléculaires différentes afin d'obtenir les résultats souhaités.

Les Drs Gregory Altman et Rebecca Lacouture, experts en matière de soie, ont fondé Evolved By Nature en 2013. La société est appuyée par un groupe diversifié d'investisseurs.

